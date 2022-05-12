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  • Теперь официально: Volkswagen показал модели возрожденного бренда Scout

Теперь официально: Volkswagen показал модели возрожденного бренда Scout

12.05.2022 100 0 0

Известно, что в линейку войдут электрические пикап и внедорожник. Серийное производство новинок запустят в 2026 году.

 

Дела у бренда Volkswagen на американском рынке идут в целом неплохо: продажи машин росли практически беспрерывно с 2017 года, исключением стал лишь «ковидный» 2020 год, когда показатель снизился на 10%. В 2021-ом динамика снова стала положительной: клиенты в США купили 375 030 единиц, что на 14,7% больше, чем годом ранее. В текущем году у марки пока снова фиксируется спад: в первом квартале дилеры реализовали 64 993 экземпляра, что на 28,5% меньше, чем в январе-марте 2021-го.

Эскиз будущего пикапа Scout

Чтобы усилить свои позиции на этом рынке, Volkswagen нужно войти в сегменты полноразмерных внедорожников и больших пикапов, которые пользуются высоким спросом в Штатах. Слухи о том, что немецкий производитель интересуется соответствующей возможностью, ходят в Сети уже не первый год, совсем недавно в руководстве VW «не отрицали», что могут выпустить электрический пикап, предназначенный для американского рынка.

Теперь появилось официальное сообщение о том, что Volkswagen возродит бренд Scout в США: под ним будут выпускаться электрические пикапы и внедорожники. Старт серийного производства новинок намечен на 2026 год, известно, что выпуск наладят на американском заводе компании. В компании ожидают, что запуск новой марки поможет повысить прибыльность и достичь целевой доли на этом рынке – 10%.

Эскиз будущего внедорожника Scout

Для того чтобы запустить новый бренд, VW сначала создаст новую компанию (этот шаг концерн сделает позже в текущем году). Как сообщают зарубежные СМИ, концепты пикапа и внедорожника марки Scout появятся уже в 2024 году. Пока что производитель поделился эскизами будущих новинок – на рисунках SUV и грузовик изображены в профиль. Можно увидеть, что дизайн моделей будет несколько «угловатым», кроме того, у машин окажется короткий передний свес и большое расстояние между осями (судя по скетчу, у пикапа колёсная база ощутимо больше, чем у внедорожника).

Как Kolesa.ru сообщал совсем недавно, под именем Scout в 1961 году дебютировал рамный внедорожник компании International Harvester: у него было два полноценных поколения и множество кузовов, в том числе пикап с крышей и без крыши. На базе второго поколения Scout швейцарская фирма Monteverdi выпускала премиальный внедорожник Safari — аналог Range Rover первого поколения. Производство семейства Scout было прекращено в 1980 году, в 1986-ом компанию переименовали в Navistar International, с 2020-го она входит в состав концерна VW.

На фото: International Harvester Scout

В компании пока не рассказали о том, сколько намерены потратить на реализацию амбициозного проекта. По слухам, на разработку электрических новых пикапа и внедорожника производитель выделил 1 млрд долларов, впоследствии бюджет будет увеличен за счёт инвесторов. По предварительным данным, VW собирается сначала продавать по 250 тыс. «зелёных» новинок в год, однако, если спрос будет высоким, объём выпуска машин могут значительно увеличить.

В случае, если планы Volkswagen воплотятся в жизнь, у нового электрического пикапа будет немало конкурентов на рынке США. Ему придётся побороться за клиентов с Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, электрической версией Ram 1500, а также с Rivian R1T и Tesla Cybertruck.

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