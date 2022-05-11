Легенда под прикрытием: концерн VW готовит для США внедорожный бренд Scout

Концерн Volkswagen давно мечтает радикально улучшить своё положение на американском рынке, что сегодня трудно сделать без производства полноценных внедорожников и полноразмерных пикапов. Слухи о том, что концерн готовит под материнским брендом (то есть Volkswagen) хардкорный внедорожник, курсируют в Сети с 2018 года, в 2019-м даже были опубликованы официальные скетчи угловатого SUV на модульной электромобильной платформе MEB, но реальной машины, хотя бы в виде концепта, мы с тех пор так и не увидели. В апреле этого года стало известно, что Volkswagen пристально изучает американский рынок пикапов, а теперь The Wall Street Journal утверждает, что для штурма новых для концерна сегментов решено вынуть из нафталина имя Scout.

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Scout — это дебютировавший в 1961 году рамный внедорожник компании International Harvester, у которого было два полноценных поколения и множество кузовов, в том числе пикап с крышей и без крыши. На базе второго поколения Scout швейцарская фирма Monteverdi выпускала премиальный внедорожник Safari — аналог Range Rover первого поколения.



Monteverdi Safari

Выпуск семейства Scout был прекращён в 1980 году вследствие управленческого кризиса в компании International Harvester и забастовки рабочих на её заводах. В 1986 году после болезненной реструктуризации бизнеса компания была переименована Navistar International, с 2020 года она компания входит в состав концерна VW, а сегодня — в его дочернюю группу Traton вместе с грузовыми марками MAN и Scania.



Внедорожники Scout мало известны за пределами США, но в Америке их по-прежнему любят и помнят, так что превращение некогда популярной модели в самостоятельный бренд под крылом VW — хорошая идея, имя Scout вызывает здоровую ностальгию и правильные ассоциации с крепкими и надёжными машинами. Продвигать внедорожники и пикапы под маркой Volkswagen в США было бы гораздо сложнее, а возрождённый Scout вполне может потягаться с внедорожниками Jeep, реанимированным недавно Ford Bronco, который пользуется прямо-таки ажиотажным спросом, и электрическим семейством GMC Hummer от General Motors.

Источник утверждает, что под маркой Scout будут предлагаться электрические пикапы и внедорожники, на их разработку уже выделен 1 млрд долларов, позже бюджет будет увеличен за счёт инвесторов. Выпуск моделей Scout планируется начать в 2026 году на территории США, плановый объём продаж довольно скромный — 250 тысяч машин в год, при удачном стечении обстоятельств он может быть значительно превышен.

В 2021 году Volkswagen Group со всеми своими марками заняла восьмое в списке самых успешных автомобильных компаний в США, реализовав, по данным ресурса CarSalesBase, 641 093 автомобиля. Для сравнения скажем, что занявшая первое место компания Toyota продала 2 332 262 автомобиля, General Motors — 2 212 589, Ford — 1 891 753, Stellantis — 1 777 391. Выходит, чтобы догнать лидеров, немецкому концерну понадобиться нечто больше, чем прорывной успех возрождённого Scout, который ещё не факт что случится.

