В Volkswagen думают о разработке конкурента Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV

Предполагается, что (в случае, если проекту дадут «зелёный свет») такая новинка может пополнить модельный ряд VW в США. Сроки возможного появления грузовика пока не называются.

На американском рынке дела у Volkswagen идут в целом неплохо. Продажи росли в течение нескольких последних лет (с 2017 года), однако ушли в «минус» по итогам «ковидного» 2020-го: тогда дилеры реализовали 326 911 машин (на 10% меньше, чем годом ранее). За 2021-ый клиенты на этом рынке купили 375 030 единиц, что на 14,7% больше. В текущем году пока фиксируется спад: за первый квартал продано 64 993 экземпляра (на 28,5% меньше, чем в январе-марте 2021-го).



На фото: концепт Volkswagen Atlas Tanoak

Немецкий бренд сейчас предлагает на американском рынке седаны, хэтчбеки, кроссоверы, а также вэны. В списке электрокаров пока числится только паркетник Volkswagen ID.4, в дальнейшем его пополнит недавно представленный микроавтобус ID. Buzz (модель доберётся до дилеров в 2024 году). Это, конечно же, не всё: ранее производитель демонстрировал целую линейку «зелёных» концептов, которые сейчас постепенно перерабатываются в серийные модели. Кроме того, у производителя есть и дополнительные идеи, которые, судя по всему, появились под влиянием современных тенденций. Речь идёт о разработке большого электрического пикапа.



Ранее о возможности появления в линейке такой новинки уже упоминал гендиректор немецкого концерна Герберт Дисс. Тогда предполагалось, что полноразмерный пикап VW выйдет на американский рынок. Теперь об этом рассказал глава Volkswagen Group of America Скотт Кео в интервью Business Insider. По словам топ-менеджера, сейчас компания «активно изучает» сегмент электрических пикапов, но пока «не о чем сообщать».



На фото: салон концепта Volkswagen Atlas Tanoak

Стоит напомнить, что к 2030 году инвестиции Volkswagen в Северную Америку по плану составят 7,1 млрд долларов. Предполагается, что к указанному сроку объёмы продаж электромобилей здесь увеличатся на 55%. Не исключено, что за это время в «батарейном» семействе ID появится место и для полноразмерного пикапа. В этом случае он составит конкуренцию Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, пока не представленной электрической версии Ram 1500, а также Rivian R1T и Tesla Cybertruck.

Сколько может стоить большой «зелёный» пикап марки VW, пока не сообщается. Недавно мы сообщали о том, что стартовый ценник Ford F-150 Lightning в США составляет немногим менее 40 тыс. долларов (стоимость указана без платы за доставку). Вариант с батареей увеличенной ёмкости продаётся не менее чем за 54,7 тыс. долларов. Топовая версия модели обойдётся примерно в 75 тыс. долларов.



В случае, если «зелёный свет» проекту разработки «розеточного» грузовика для рынка США будет дан, Volkswagen может использовать свои прошлые разработки. Серийный автомобиль, к примеру, могут создать по мотивам представленного в 2018 году концептуального пикапа VW Atlas Tanoak. Напомним, в нынешней американской линейке бренда есть кроссовер Atlas (правда, он среднеразмерный), на других рынках модель продаётся под именем Teramont.

Тем временем, к презентации готовится пикап VW Amarok следующего поколения: его «близнец» Ford Ranger уже представлен. Грузовик будет рассекречен полностью грядущим летом. А пока что предлагаем посмотреть на рендеры будущей новинки, созданные художником Kolesa.ru.

