Volkswagen может выпустить пикап, который окажется конкурентом Ford F-150 Lightning

Результаты продаж машин бренда Volkswagen в США растут практически беспрерывно с 2017 года. Только в «ковидном» 2020-ом был зафиксирован «минус»: тогда дилеры в Штатах продали 326 911 экземпляров, что на 10% меньше, чем годом ранее. Однако уже в следующем году марка вернулась к положительной динамике: клиенты купили 375 030 единиц, что на 14,7% больше, чем в 2020-ом. Отметим, в актуальной американской линейке VW есть хэтчбеки, седаны и несколько автомобилей сегмента SUV, а пикапов нет. Но, как оказалось, ситуация может измениться.



На фото: концепт Volkswagen Atlas Tanoak

На возможность появления в линейке нового пикапа намекнул гендиректор концерна Volkswagen Герберт Дисс, отвечая на вопросы пользователей на сервисе Reddit. Пока нельзя говорить о том, что компания всерьёз рассматривает возможность появления в американской линейке полноразмерного грузовика, однако шанс всё же есть. Не исключено, что он получит полностью электрическую начинку.



В этом случае ему придётся побороться за клиентов с Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV. Обе модели уже представлены, но в продажу пока не поступили. Ранее сообщалось об ажиотажном спросе на большие «электропикапы», так что этот сегменте в целом выглядит весьма привлекательным.



На фото: салон концепта Volkswagen Atlas Tanoak 1 / 2 На фото: салон концепта Volkswagen Atlas Tanoak 2 / 2

Никаких подробностей о возможном «батарейном» грузовике VW, предназначенном для американского рынка, пока, конечно же, нет. Если такой модели действительно дадут «зелёный свет», немецкий производитель может воспользоваться своими прошлыми разработками. Так, это может быть серийный автомобиль, созданный по мотивам представленного в 2018 году концептуального пикапа Volkswagen Atlas Tanoak (в нынешней американской линейке бренда есть среднеразмерный кроссовер Atlas, на других рынках он продаётся под именем Teramont).



На фото: концепт Volkswagen ID.Life

Напомним, прототип Atlas Tanoak в длину растянулся на 5438 мм (на 402 мм больше, чем у дореформенного одноимённого кроссовера), а расстояние между осями у него равно 3259 мм (на 280 мм больше по сравнению с SUV). Размеры грузовой платформы – 1627x1450x530 мм, а с откинутым задним бортом длина вырастает до 2290 мм. Стоит отметить, что тот концепт имел вполне традиционную «начинку» от кроссовера: 3,0-литровый «атмосферник» VR6 (280 л.с.) в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом». У этого пикапа был полный привод с муфтой подключения задней оси.



Кроме вероятного расширения линейки VW за счёт электрического пикапа, Герберт Дисс рассказал и о других планах концерна. Он напомнил о том, что Volkswagen продолжает работать над электромобилем начального уровня, чей ценник составит около 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,73 млн рублей по текущему курсу). Предвестником этой модели является концепт ситикара ID.Life, дебютировавший на автосалоне в Мюнхене в сентябре прошлого года. Серийный компактный автомобиль появится в 2025 году.

Также глава Volkswagen отметил, что в дальнейшем появятся серийные версии на основе концепта ID.Vizzion (они могут выйти и на рынок США). В следующем месяце пройдёт премьера «электровэна» ID.Buzz. Не исключено, что в дальнейшем в компании задумаются также о возрождении Beetle в варианте электрокара. Ещё Герберт Дисс подчеркнул, что дизели в США не вернутся. Стоит отметить, что концерн до сих пор сталкивается с последствиями «дизельгейта».

