«Грязные выхлопы» не дают покоя: Volkswagen продолжает расплачиваться за дизельгейт

Немецкий концерн заключил новое соглашение на 3,5 млн долларов, на этот раз со штатом Огайо (США).

Так называемый «дизельный скандал» прогремел во второй половине 2015 года, в центре оказался немецкий концерн Volkswagen. Старт дизельгейту был дан в США: именно американские регуляторы (EPA) первыми обвинили производителя в намеренном искажении сведений о реальном объёме выбросов вредных веществ от нескольких дизельных моторов, которыми оснащались машины марок концерна VW. Напомним, чтобы занижать показатели на тестах, производитель использовал специальное программное обеспечение: компания уже давно признала вину.



На фото: VW Jetta (версия для рынка США)

Изначально предполагалось, что у автопроизводителя не будет дополнительных трат на этом рынке сбыта, однако всё повернулось иначе. VW ранее настаивал на том, что, согласно местному законодательству, только федеральное правительство может предъявлять претензии по выбросам. В соответствии с предыдущими решениями VW уже выплатил свыше 20 млрд долларов в отношении EPA. Но Верховный суд отклонил обращение концерна Volkswagen и разрешил отдельным штатам подавать собственные иски.

Возможностью уже воспользовались в штате Огайо. Как сообщает информационное агентство Reuters, согласно судебным документам, изначально претензии штата предполагали, что VW придётся за год выплатить сумму, равную 127 млрд долларов. Однако немецкий производитель сумел заключить более выгодное для себя соглашение: согласно ему, выплата штату в связи с дизельгейтом будет единовременной и составит всего 3,5 млн долларов.



Сообщается, что сумма, выплаченная в рамках урегулирования, будет разделена между Агентством по охране окружающей среды штата Огайо и генеральной прокуратурой. Представитель американского офиса VW отметил, что заключение соглашения оставляет вопрос с претензиями штата в прошлом и даёт возможности компании двигаться дальше.

Однако перед этим Volkswagen, вероятно, придётся заключить ещё несколько подобных соглашений: дело в том, что сейчас на стадии рассмотрения находятся судебные иски из нескольких других штатов США, речь, в частности, идёт о Техасе и двух округах Юты и Флориды.



На фото: VW ID.4 (версия для рынка США)

Как ранее отметили в VW, использование незаконного программного обеспечения не соответствует стандартам компании и добавили, что стремятся поддерживать доверие клиентов, вкладываясь в развитие собственной линейки электромобилей. Напомним, сейчас компания активно продвигает «зелёное» семейство ID. Его первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3, продажи которого стартовали в 2020 году. Затем линейку пополнили и другие модели, в их числе кроссоверы ID.4 и ID.5.

Кстати, в Европе все автомобили Volkswagen, оснащённые ДВС, в относительно скором будущем уйдут в прошлое. Как стало известно летом 2021-го, компания откажется от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году (во всяком случае, это касается легковых автомобилей). Что касается продаж на других рынках, отказ от ДВС намечен на более поздний срок – на 2050 год.

