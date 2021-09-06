Volkswagen анонсировал новый электрокроссовер, который будет чуть дороже Taos

«Зеленый» паркетник пока представлен в статусе концепта, но уже объявлено, что он перевоплотится в товарную машину, причем это будет первая переднеприводная модель семейства ID.

Уже давно известно, что Volkswagen готовится вывести на рынок «бюджетные» электрокары, а теперь марка анонсировала одну из таких моделей: на автосалоне в Мюнхене дебютировал концепт ID. Life, объявленный одновременно городским кроссовером и предвестником серийного компакта «начального уровня». А еще грядущей новинке обещан стартовый ценник примерно в 20 000 евро, что эквивалентно около 1 732 000 рублей по актуальному курсу. Топ-версия будет стоить где-то 25 000 евро (2 165 000 рублей). Для сравнения, электрохэтч ID.3, открывающий сегодня электрическое семейство VW, в Германии обойдется минимум в 35 460 евро (3 070 000 рублей). Ну а наш «традиционный» паркетник VW Taos сейчас стоит от 1 694 900 рублей.

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В основе Volkswagen ID. Life (по неофициальным данным, товарный компакт назовут ID.2) лежит упрощенная версия платформы MEB, при этом кросс окажется первой переднеприводной моделью линейки ID: у базовых версий остальных «электричек» VW электромотор установлен на задней оси. А вот полного привода – то есть двух электродвигателей – у товарного воплощения ID. Life, судя по всему, не будет. Концепту достались электромотор мощностью 234 л.с. и батарея емкостью 57 кВт*ч. Заявленный запас хода – около 400 км по циклу WLTP. С места до «сотни» паркетник разгоняется за 6,9 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч.



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У ID.Life угловатый кузов, съемный верх, матричная оптика и 20-дюймовые колеса. Крыша и капот обиты мягким материалом (он сделан из переработанных пластиковых бутылок) с ромбовидным рисунком. Кроме того, кросс получил выдвижные ручки дверей и выдвижные же камеры вместо зеркал – последние появляются, стоит запустить мотор. Спереди есть дополнительный отсек – там можно хранить зарядный кабель.



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Длина концепта равна 4091 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1599 мм, колесная база – 2650 мм. То есть по длине кросс уступает хэтчу VW Golf, а по остальным габаритам ID. Life обошел «пятидверку» с ДВС. Дорожный просвет паркетника – весьма достойные 190 мм, угол въезда составляет 26 градусов, съезда – 37 градусов.



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Внутри – минимализм. Физических кнопок нет вообще: на «штурвале» расположена сенсорная панель, именно она отвечает за переключение передач, включение поворотников, звукового сигнала и дворников. Еще один тачскрин встроен рядом – в деревянную поверхность передней панели, на него вынесли управление климат-контролем и освещением. В дверях – карманы с беспроводной зарядкой для смартфонов. Передние кресла объединены, их спинки можно сложить, а если перебраться на второй ряд, то салон превратится «в уютный кинотеатр или игровой зал», ведь концепт еще получил проектор – экран размером с лобовое стекло выдвигается из передней панели.



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На конвейер электрокар по мотивам концепта VW ID. Life встанет в 2025 году. К слову, как подчеркнули в компании, это на два года раньше, чем планировалось изначально. Вот только товарный кросс наверняка растеряет большинство «фишек» (если не все) своего предвестника. Зато аналогичные «бюджетные» модели, вероятно, появятся и под другими марками концерна Volkswagen.

