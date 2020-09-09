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  • Проблемы с качеством у VW ID.3: плохая покраска, кривые зазоры, глючная электроника

Проблемы с качеством у VW ID.3: плохая покраска, кривые зазоры, глючная электроника

09.09.2020 279 0 1

В Европе стартовали продажи судьбоносного для марки Volkswagen электрического хэтчбека ID.3, а европейские журналисты приступили к тестам новинки. Увы, первые отзывы оказались разочаровывающими.

 

Мировая премьера ID.3 состоялась ровно год назад, предзаказы на него начали принимать в мае прошлого года, производство на заводе в Цвиккау запустили в ноябре в присутствии Ангелы Меркель, но живые машины стали поступать к клиентам только в нынешнем сентябре. Причиной столь драматичной паузы отчасти стал коронакризис, но главная проблема — это сырое программное обеспечение, из-за которого электрические хэтчбеки долгие месяцы сходили с конвейера в виде полуфабрикатов и накапливались на складах в ожидании доработок.

В июне компания Volkswagen признала, что у ID.3 есть проблемы с электроникой и объявила, что на первых клиентских экземплярах будет недоступна часть функций (в частности, смартфонные интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и широкоформатный проекционный экран), но эти функции можно будет активировать у дилера в начале следующего года. Срыв графика выхода на рынок ID.3, по слухам, стал основой причиной отстранения главы концерна Volkswagen Герберта Дисса от непосредственного управления одноимённой компанией — за неё теперь отвечает новый топ-менеджер Ральф Брандштеттер.

С учётом того апломба, с каким компания преподносила ID.3 (эпохальный и столь же важный в историческом контексте, как Beetle и Goft), автолюбители с волнением ожидали первых независимых тестов электромобиля. Авторитетное и главное тестовое немецкое издание auto motor und sport оперативно получило хэтчбек в топовой комплектации 1st Max за 48 735 евро (это цена без учёта экологических субсидий). Очное знакомство немецких коллег с новинкой показало, что проблем у ID.3 гораздо больше, чем предупреждали в Volkswagen.

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Прежде всего журналистов удивило неряшливое качество сборки электромобиля: кривые стыки, щели и перекосы есть как снаружи, так и внутри. Качество окраски внутренней стороны капота (будем для простоты называть переднюю сервисную крышку капотом, хотя 150-киловатнный двигатель у ID.3 находится сзади и вращает задние колёса)— на уровне гаражного автосервиса, словно красили из баллончика. Пластик в салоне твёрдый и быстро пачкается, а обивка сидений на новой машине выглядят изношенной.

С электроникой совсем беда: долгий запуск графической оболочки и тормоза, хроническая потеря связи «навигации» со спутниками, неработающие онлайн-сервисы и камера заднего вида, сбоящее голосовое управление. Вдобавок немецкие коллеги отметили, что сенсорный экран расположен слишком далеко от водителя и управлять им на ходу вручную неудобно.

Едет ID.3 между тем прилично, по части настройки ходовой — это настоящий Volkswagen. Тормоза — надёжные и стабильные, несмотря на то, что на задней оси установлены старомодные «сковородки». Запас хода на одной зарядке при экономичном стиле вождения составил 359 км (сертифицированная дальнобойность по циклу WLTP версии с батареей на 58 кВт∙ч составляет 440 км), но если ехать так, как это делают обычные водители в обычной жизни, то зарядки хватит всего на 260 км — негусто…

Главный вывод, который делает auto motor und sport: VW ID.3 не стоит своих денег и требует скорейшей доработки. Выпускать в таком виде машину на рынок для компании Volkswagen с её огромным опытом просто непозволительно. Да, у электромобилей Tesla тоже есть серьёзные проблемы с качеством, но это молодая компания, имеющая право на некоторые ошибки, а для Volkswagen такой букет дефектов — что-то неслыханное.

Посмотрим теперь, как ID.3 будет продаваться. Компания планировала реализовать в этом году 100 тысяч экземпляров этой модели, но ещё в апреле стало ясно, что цифра недостижимая. Показательным будет следующий год, но много на ID.3 мы бы, честно говоря, не поставили.

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