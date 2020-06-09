Новый глава VW официально: ставленник профсоюзов вместо выходца из Porsche

На прошлой неделе мы с подачи немецких коллег из auto motor und sport рассказали о грядущем назначении Оливера Блюме главой марки Volkswagen. Сейчас ей руководит глава всего одноимённого концерна Герберт Дисс, то есть совмещает две должности, но в последнее время Volkswagen как марка столкнулся с рядом серьёзных проблем (срыв поставок нового Golf и ID.3 по причине халтурного программного обеспечения), из-за которых стало понятно, что Дисс не справляется, и на управление маркой нужно бросать отдельного человека. Инсайдеры называли Блюме подходящим кандидатом: по поводу его кандидатуры, по слухам, был консенсус в «верхах» концерна, но «низы», то есть профсоюзы, захотели другого лидера.

Как сообщает Bloomberg, нынешний операционный директор (COO) марки Volkswagen, 51-летний Ральф Брандштеттер, пользуется поддержкой профсоюзных лидеров, они настояли на его повышении до гендиректора (CEO), чтобы не иметь проблем в будущем. Руководством Дисса профсоюзы недовольны, так как он настаивал на сокращении производственных мощностей в Германии и вливании денег в электромобили и беспилотники. Блюме воспринимается рабочими как ставленник Дисса, а потому его отвергли.

Ральф Брандштеттер

Брандштеттер пришёл в Volkswagen в 1993 году и долгое время занимался закупками сырья и комплектующих для материнского бренда и испанской марки Seat. Пост COO он получил в 2018 году уже благодаря своим хорошим отношениям с рабочими, и вот теперь они вновь помогли ему продвинуться вверх. Не исключено, что народная поддержка позволит Брандштеттеру потеснить и самого Дисса, которому сейчас 61 и до пенсии, как говорится, недалеко. Дитер Цетше, легендарный глава концерна Daimler, стал отдавать бразды преемнику ровно в 65.

