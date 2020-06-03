Пойдёт в народ: глава Porsche возглавит марку Volkswagen

В последнее время Volkswagen слишком часто генерирует плохие новости. График запуска первого массового электромобиля ID.3 на платформе MEB срывается из-за халтурного программного обеспечения. По этой же причине на рынок позже намеченного срока вышел «восьмой» Golf, вдобавок машина оказалась недавно в центре скандала из-за расистского рекламного ролика в Инстаграме. Количество кроссоверов Volkswagen превысило все разумные рамки, и каждая очередная кросс-новинка марки вызывает всё более едкие комментарии в Сети, типа «горшочек, не вари».

Герберт Дисс, глава концерна Volkswagen, решил отойти от оперативного руководства одноимённой маркой.

В общем, Фольксвагену нужна административная встряска, и скоро он её получит. По инсайдерским данным немецкого журнала auto motor und sport, народную марку возглавит Оливер Блюме, ныне руководящий Porsche. Таким образом Герберт Дисс, который с 2018 года совмещал управление маркой Volkswagen и одноимённым концерном со всеми его дочерними брендами, сможет снять с себя часть нагрузки и полностью сосредоточиться над корпоративной стратегией в нынешние нелёгкие коронавирусные времена.



Оливер Блюме

Блюме, которому на этой неделе исполнится 52 года, попал в оборот концерна VW ещё будучи студентом Брауншвейгского технического университета: начинал со стажировки в Audi, бодро шёл по карьерной лестнице через Seat, Volkswagen и, наконец, дослужился до главы Porsche. Этот пост Блюме занимает с 2015 года, под его началом спортивная марка ставит один рекорд за другим (по объёмам продаж и прибыли). Сейчас — оптимальный момент для смены работы: ясно, что из-за карантинной паузы этот год будет для Porsche провальным, но уже, как говорится, не при Блюме — на его счету останутся только достижения.



Под руководством Оливера Блюме продажи автомобилей Porsche в прошлом году выросли на 9,6% до рекордных 280 800 шт.

Справится ли Оливер Блюме с ворохом проблем марки Volkswagen, покажет время. А на руководство Porsche бросят нынешнего главу Skoda Бернхарда Майера. Таким образом и у Шкоды скоро появится новый начальник, но кто это будет, пока неизвестно. Volkswagen слухи о перестановках в руководстве комментировать отказывается, так что подробности будут лишь после официальных назначений.

