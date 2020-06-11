VW ID.3 всё-таки задерживается. Первые машины будут лишены части функций

Из-за проблем с программным обеспечением и карантинных ограничений в связи с коронавирусом компания Volkswagen не смогла выполнить своё обещание и вывести на рынок электрический хэчтбек ID.3 летом этого года. Теперь компания сообщает, что первые машины будут отгружены клиентам в сентябре, причём впоследствии им потребуется апгрейд, так как пока у них кое-что не работает — не успели доделать!

О проблемах с ПО у электромобилей Volkswagen ID.3 мы подробно рассказывали в марте этого года. Тогда выяснилось, что критически важная для компании модель, представленная как готовый продукт в сентябре 2019-го и запущенная в производство в ноябре того же года, — это фактически полуфабрикат, железо без софта. Машины с конвейера в Цвиккау отправлялись не к дилерам, а на секретные склады в ожидании заливки софта, который Volkswagen в авральном режиме «допиливал». Западные СМИ уверены, что именно проблемы с запуском ID.3 стоили Герберту Диссу, главе концерна Volkswagen, потери непосредственного контроля за одноимённой маркой — она на этой неделе получила отдельного управляющего в лице Ральфа Брандштеттера.

К началу мая выяснилось, что Volkswagen точно не сможет выпустить 100 тысяч ID.3 в этом году, как было запланировано изначально. Расчеты показали, что компания успеет сделать до 1 января в лучшем случае 20 тысяч электрических хэтчбеков, тогда как количество предзаказов уже достигло 35 тысяч. То есть стало понятно, что все желающие летом свои машины не получат, при этом представители марки весной всё ещё уверяли, что продажи стартуют именно летом и что все проблемы с ПО к тому моменту будут решены.



Увы, не получилось. После смены руководителя марки последовал пресс-релиз о том, что официальные продажи ID.3 стартуют 17 июня, а поставки заказанных машин начнутся только в сентябре. При этом в первые четыре недели после 17 июня купить можно будет только стартовое исполнение ID.3 1st в трёх фиксированных комплектациях и приоритет при заказе получат клиенты, уже сделавшие предзаказ и внёсшие депозит в размере 1000 евро. Предзаказы, напомним, стартовали аж в мае прошлого года. Соотвественно тот, кто оставил заявку раньше остальных, тот раньше получит и готовую машину. Вот только торопиться, похоже, не стоит, так как машины всё-таки не совсем готовая…

Нет, хэтчбеки ID.3 это уже не «консервы», как называли немецкие СМИ пылящиеся на складах машины без софта, но первые экземпляры всё же будут лишены части функций, а именно не будет поддержки связи со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto, и не будет работать широкоформатный проекционный экран. Эти функции заработают только в начале следующего года после обновления ПО у дилера. Уточним, что это официальное заявление, а с какими трудностями столкнутся владельцы первых машин на практике, нам ещё только предстоит узнать.



Любопытно, что машины, отгруженные клиентам «в четвёртом квартале» этого года, то есть после сентября, уже будут полнофункциональными. Почему же тогда сентябрьским машинам нужно ждать обновления до 2021 года? На этот вопрос тоже пока нет ответа. Рискнём предположить, что сентябрьские машины — это те самые со складов, то есть некоторые из них вообще де-факто выпущены в 2019 году, а в четвёртом квартале к потребителям начнут поступать совсем свежие экземпляры, которым ПО заливают сразу на заводе в Цвиккау. Если это так, то тем более не стоит торопиться с покупкой.



Точные цены на ID.3 до сих пор не объявлены. Известно лишь, что базовая на данный момент версия 1st будет стоить менее 40 тысяч евро, более богато оснащённая 1st Plus — менее 46 тысяч евро, топовая 1st Max — менее 50 тысяч евро. Версии различаются только оснащением и отделкой (например, только у версии Max есть неработающий пока широкоформатный экран дополненной реальности), а силовая установка у все одна: батарея на 58 кВт·ч (440 км по WLTP на одной зарядке), единственный электродвигатель с отдачей в 150 кВт (204 л.с.) и 310 Нм вращает задние колёса.



Бóльшая часть спроса, очевидно, придётся на самую доступную версию с ценой менее 40 тысяч евро, так как только на неё распространяются максимальные правительственные субсидии — в Германии при покупке можно сэкономить до 9000 евро! Позже в продаже появится базовая версия с батареей на 45 кВт·ч и запасом хода на 330 км по цене менее 30 тысяч евро, то есть по факту — менее 22 тысяч евро. Хорошее предложение, если, конечно, машина будет нормально работать.

