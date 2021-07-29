Цены растут как на дрожжах! Помните, сколько стоил хитовый Volkswagen Tiguan в 2016 году? Начальную версию можно было купить за 1 349 000 вечностабильных. Теперь – от 1 949 900! Так что появление более доступной альтернативы в России – не сюрприз, тем паче, что в Китае c 2018 года продается вариация на тему Taos под именем Tharu, а с конца 2020-го машина предложена в Северной и Южной Америке. Но в России уже есть Skoda Karoq. Если в Китае убойный аргумент в пользу Карока – удлиненная до 2688 мм (на 50 мм относительно Tharu) колесная база, то у нас этот параметр совпадает с точностью до миллиметра. Абсолютно идентичны и силовые агрегаты. Если не техника, тогда что?

Внешность и интерьер



Как ни крути, а Karoq меркнет на фоне немецкого родственника. Taos смотрится на дороге, как маленький Tiguan – с претензией на зажиточность. Окей, уж точно без намека на бюджетность. В профиль машины похожи, но Volkswagen щеголяет светодиодными бумерангами ходовых огней и горизонтальной световой полосой, расходящейся по сторонам от логотипа (это опция с линзованной адаптивной оптикой). Задние фонари не столь вычурны, как у Шкоды, но с эффектным наполнением. Довершает портрет пара выхлопных патрубков в бампере. Да, фальшивых! Но этим в наши дни грешит не только Taos.

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Кидаться камнями в интерьер любого Фольксвагена – дело неблагодарное. Поклонникам «французов» здесь, конечно же, будет скучно. Кто-то побурчит по поводу жесткого пластика, придерется к макияжным зеркальцам без подсветки, ткнет в заглушку на потолке вместо очечника и скажет, что накладка на передней панели, призванная внести живинку в интерьер, смотрится не на миллион долларов.



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Остальные же наверняка останутся довольны, даже если купят базовый Taos. Удачно спрофилированные сиденья не утомляют в дальней дороге и неплохо держат в поворотах, диапазон перемещений по длине и высоте в сочетании с регулировкой руля по высоте и вылету позволит усесться водителю любого роста. Перед моими глазами – цифровая панель приборов, а в руках – руль с кожаной отделкой и обогревом. А если яркости все же маловато – вот вам ограниченная серия JOY! в цветах Energetic Orange и Cappuccino Beige с яркой декоративной отделкой в оранжевой цветовой гамме и атмосферной подсветкой салона, черными зеркалами заднего вида и дисками «не как у всех». Как по мне, так это буйство красок с перебором, но о вкусах не спорят, а возможность выбора – это всегда классно.



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Да, и Taos, и Karoq, конечно, не дотягивают по тактильным ощущениям и простору до старших родственников Tiguan и Kodiaq, но в сегменте В-кроссоверов они точно в пятерке лучших по части практичности. При росте 178 см я спокойно усаживаюсь «сам за собой», а за спиной остается еще багажник в 418 литров (или 500 л у версии с передним приводом). Еще бы сдвижной задний ряд, как в китайском Кароке! Увы, нам не положено.



Taos первым в российской линейке автомобилей Volkswagen получает принципиально новую мультимедийна VW Play на базе Android с десятидюймовым тачскрином, точкой доступа Wi-Fi, Apple CarPlay и Android Auto, а главное – встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны Яндекс.Навигатор со всеми вытекающими: Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником Алисой. Сотовое покрытие в Приэльбрусье неважнецкое, поэтому информацию о пробках я получал не всегда. Так что если едете в путешествие, лучше заранее скачайте карты местности и мчите по маршруту в режиме оффлайн.

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Естественно, VW Play дает доступ к массе настроек автомобиля: это и климат-контроль, и датчики парковки, и камеры заднего вида, и обогревы, и музыка. И что особенно приятно, мультимедиа быстра и без глюков. Здорово? Да! Только вот отказ от физических кнопок приводит к тому, что на неровной дороге даже прибавить громкость бывает непросто, и привыкнуть к этому невозможно.

Моторы и коробки

Для российского рынка традиционно недоступен современный 1,5-литровый 160-сильный мотор EA211 Evo. Вместо него по традиции шевелит поршнями менее капризный к топливу локализованный 1,4 TSI («просто» ЕА211) в сочетании передним приводом и восьмиступенчатым автоматом или всеми ведущими и DSG. Атмосферный 110-сильный 1,6 MPI той же серии в паре с пятиступенчатой механикой я бы даже не рассматривал для семейной машины: с ним именно идет, а не едет даже Polo, а лифтбэк легче Таоса на 92 килограмма. Логично, что кроссоверов с 1,6 на кавказском тесте не было – они бы скисли на первом же серпантине. Пришлось повоевать и за единственный переднеприводный Taos в тестовой тусовке.

Претензий к связке мотор/автомат у меня не возникло никаких. Мягкие, быстрые и своевременные переключения японского Aisin подкреплены тяговитым характером турбомотора, так что заминки при выходе на обгон минимальны, в городе динамики хватает за глаза. Кстати, разгоняется до сотни такой Taos за 8,8 секунд против 9,3 у Тигуана с аналогичным мотором. Разницы же с Кароком я не почувствовал никакой. А вот с полноприводной машиной картинка другая.

Недавно чешская модель сменила шестиступенчатый робот DQ250, с которым я попробовал ее в деле несколько месяцев назад, на семиступенчатый DQ381. Таосу 381-й робот достался с первых же дней на конвейере.

Коробка способна переваривать до 420 Нм момента и оснащена двумя насосами. Механический подает трансмиссионную жидкость в мехатроник, на зубчатые колеса, валы и фрикционные муфты. Вспомогательный электрический активируется при повышенных нагрузках и призван сберечь коробку в пробках и на низких оборотах вращения коленчатого вала. Заявленный интервал замены масла увеличен до 120 000 км. Может с точки зрения надежности это и прогресс, но в движении вопросы у меня возникли.

Полноприводная машина ощущается явно медленнее, хотя формально уступает в спурте до сотни ничтожные 0,1 с. Коробка сглаживает отклик на акселератор в кик-дауне, так что стартовать с «дымком» не выйдет. Хотя роботы славятся своими молниеносными переключениями, в данном случае автомат воспринимается даже чуть более собранным и не так «размазывает» переключения на пониженные передачи. Похоже, немецкие инженеры перестраховались и настроили софт таким образом, чтобы исключить любые ударные нагрузки. Так или иначе, валить на все деньги посуху приятнее на переднеприводном Таосе.

Дороги и бездорожье

Горные дороги в Кабардино-Балкарии в летнюю жару – это гравий и камни. Грязи практически нет, так что понять, как ведет себя полный привод в условиях вечной российской распутицы, на этот раз не вышло. Здесь та же непрерываемая муфта Haldex, имитация блокировки дифференциалов ч,то и у Карока, но режимов движения не четыре, а аж семь: Эко, Нормальный, Спорт, Индивидуальный, Снег, Бездорожье и таинственный Бездорожье со звездочкой – на самом деле он позволяет в индивидуальном порядке провести тонкую настройку. Причем не только антипробуксовочной системы, трансмиссии и усилителя руля, контроля спуска и «помощника трогания на подъеме», но и – внезапно – адаптивного круиз-контроля, климат-контроля, ассистента освещения и даже парктроника.

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Как все это хозяйство не комбинируй, внедорожником Taos не станет. Нет, вопросов к работе трансмиссии нет – муфта оперативно перекидывает момент назад и не допускает пробуксовки передних колес (как минимум в неэкстремальных режимах). Но длинный передний свес и намереные мной 170 мм клиренса заставляют искать пути объезда.

По грейдеру кроссовер едет уверенно, без пробоев и раскачки, но трясет в таких условиях изрядно. Нет, его стихия – асфальт. Даже на умеренно качественном покрытии машина позволяет держать хороший темп и не опасаться срыва с траектории в повороте с заплатками под колесами. Очень понравилась и шумоизоляция колесных арок даже в условиях бесконечного пескоструя. Но ведь и Karoq предлагает то же самое!

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Богатство выбора

Так что же купить? Этот вопрос проигрывал и российский офис Volkswagen. И челлендж изначально был не в том, чтобы настроить Taos и Karoq под разную аудиторию с точки зрения ездовых повадок, а в том, как перетасовать комплектации. Чешская марка предлагает больше вариаций с мотором 1,6 и больше пакетов опций, при этом стартовая цена ниже – 1 565 000 рублей против 1 626 900. Зато в Фольксвангене вы изначально получаете больше оборудования: светодиодные фары ближнего и дальнего света вместо галогенок, шесть подушек безопасности вместо четырех, круиз-контроль, обогрев руля. Докиньте все это в Karoq, и цены сравняются. Игры в опции сохраняются по мере перехода на более богатые комплектации вплоть до топовых версий Карока за 2 079 000 и Таоса за 2 199 000 рублей.

В прошлом году с российского рынка ушло 23 модели, и это явно тренд ближайшего будущего. Ассортимент импортируемых моделей уменьшается, а свято место занимают локализованные проекты с лимитированным набором агрегатов и вписывающимися в бюджет компромиссными техническими решениями. Так что улыбаемся и привыкаем делать выбор из близнецов-братьев посредством конфигуратора.