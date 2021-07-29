Внешность и интерьер
Как ни крути, а Karoq меркнет на фоне немецкого родственника. Taos смотрится на дороге, как маленький Tiguan – с претензией на зажиточность. Окей, уж точно без намека на бюджетность. В профиль машины похожи, но Volkswagen щеголяет светодиодными бумерангами ходовых огней и горизонтальной световой полосой, расходящейся по сторонам от логотипа (это опция с линзованной адаптивной оптикой). Задние фонари не столь вычурны, как у Шкоды, но с эффектным наполнением. Довершает портрет пара выхлопных патрубков в бампере. Да, фальшивых! Но этим в наши дни грешит не только Taos.
Кидаться камнями в интерьер любого Фольксвагена – дело неблагодарное. Поклонникам «французов» здесь, конечно же, будет скучно. Кто-то побурчит по поводу жесткого пластика, придерется к макияжным зеркальцам без подсветки, ткнет в заглушку на потолке вместо очечника и скажет, что накладка на передней панели, призванная внести живинку в интерьер, смотрится не на миллион долларов.
Остальные же наверняка останутся довольны, даже если купят базовый Taos. Удачно спрофилированные сиденья не утомляют в дальней дороге и неплохо держат в поворотах, диапазон перемещений по длине и высоте в сочетании с регулировкой руля по высоте и вылету позволит усесться водителю любого роста. Перед моими глазами – цифровая панель приборов, а в руках – руль с кожаной отделкой и обогревом. А если яркости все же маловато – вот вам ограниченная серия JOY! в цветах Energetic Orange и Cappuccino Beige с яркой декоративной отделкой в оранжевой цветовой гамме и атмосферной подсветкой салона, черными зеркалами заднего вида и дисками «не как у всех». Как по мне, так это буйство красок с перебором, но о вкусах не спорят, а возможность выбора – это всегда классно.
Да, и Taos, и Karoq, конечно, не дотягивают по тактильным ощущениям и простору до старших родственников Tiguan и Kodiaq, но в сегменте В-кроссоверов они точно в пятерке лучших по части практичности. При росте 178 см я спокойно усаживаюсь «сам за собой», а за спиной остается еще багажник в 418 литров (или 500 л у версии с передним приводом). Еще бы сдвижной задний ряд, как в китайском Кароке! Увы, нам не положено.
Taos первым в российской линейке автомобилей Volkswagen получает принципиально новую мультимедийна VW Play на базе Android с десятидюймовым тачскрином, точкой доступа Wi-Fi, Apple CarPlay и Android Auto, а главное – встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны Яндекс.Навигатор со всеми вытекающими: Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником Алисой. Сотовое покрытие в Приэльбрусье неважнецкое, поэтому информацию о пробках я получал не всегда. Так что если едете в путешествие, лучше заранее скачайте карты местности и мчите по маршруту в режиме оффлайн.
Естественно, VW Play дает доступ к массе настроек автомобиля: это и климат-контроль, и датчики парковки, и камеры заднего вида, и обогревы, и музыка. И что особенно приятно, мультимедиа быстра и без глюков. Здорово? Да! Только вот отказ от физических кнопок приводит к тому, что на неровной дороге даже прибавить громкость бывает непросто, и привыкнуть к этому невозможно.
Моторы и коробки
Для российского рынка традиционно недоступен современный 1,5-литровый 160-сильный мотор EA211 Evo. Вместо него по традиции шевелит поршнями менее капризный к топливу локализованный 1,4 TSI («просто» ЕА211) в сочетании передним приводом и восьмиступенчатым автоматом или всеми ведущими и DSG. Атмосферный 110-сильный 1,6 MPI той же серии в паре с пятиступенчатой механикой я бы даже не рассматривал для семейной машины: с ним именно идет, а не едет даже Polo, а лифтбэк легче Таоса на 92 килограмма. Логично, что кроссоверов с 1,6 на кавказском тесте не было – они бы скисли на первом же серпантине. Пришлось повоевать и за единственный переднеприводный Taos в тестовой тусовке.
Претензий к связке мотор/автомат у меня не возникло никаких. Мягкие, быстрые и своевременные переключения японского Aisin подкреплены тяговитым характером турбомотора, так что заминки при выходе на обгон минимальны, в городе динамики хватает за глаза. Кстати, разгоняется до сотни такой Taos за 8,8 секунд против 9,3 у Тигуана с аналогичным мотором. Разницы же с Кароком я не почувствовал никакой. А вот с полноприводной машиной картинка другая.
Недавно чешская модель сменила шестиступенчатый робот DQ250, с которым я попробовал ее в деле несколько месяцев назад, на семиступенчатый DQ381. Таосу 381-й робот достался с первых же дней на конвейере.
Коробка способна переваривать до 420 Нм момента и оснащена двумя насосами. Механический подает трансмиссионную жидкость в мехатроник, на зубчатые колеса, валы и фрикционные муфты. Вспомогательный электрический активируется при повышенных нагрузках и призван сберечь коробку в пробках и на низких оборотах вращения коленчатого вала. Заявленный интервал замены масла увеличен до 120 000 км. Может с точки зрения надежности это и прогресс, но в движении вопросы у меня возникли.
Полноприводная машина ощущается явно медленнее, хотя формально уступает в спурте до сотни ничтожные 0,1 с. Коробка сглаживает отклик на акселератор в кик-дауне, так что стартовать с «дымком» не выйдет. Хотя роботы славятся своими молниеносными переключениями, в данном случае автомат воспринимается даже чуть более собранным и не так «размазывает» переключения на пониженные передачи. Похоже, немецкие инженеры перестраховались и настроили софт таким образом, чтобы исключить любые ударные нагрузки. Так или иначе, валить на все деньги посуху приятнее на переднеприводном Таосе.
Дороги и бездорожье
Горные дороги в Кабардино-Балкарии в летнюю жару – это гравий и камни. Грязи практически нет, так что понять, как ведет себя полный привод в условиях вечной российской распутицы, на этот раз не вышло. Здесь та же непрерываемая муфта Haldex, имитация блокировки дифференциалов ч,то и у Карока, но режимов движения не четыре, а аж семь: Эко, Нормальный, Спорт, Индивидуальный, Снег, Бездорожье и таинственный Бездорожье со звездочкой – на самом деле он позволяет в индивидуальном порядке провести тонкую настройку. Причем не только антипробуксовочной системы, трансмиссии и усилителя руля, контроля спуска и «помощника трогания на подъеме», но и – внезапно – адаптивного круиз-контроля, климат-контроля, ассистента освещения и даже парктроника.
Как все это хозяйство не комбинируй, внедорожником Taos не станет. Нет, вопросов к работе трансмиссии нет – муфта оперативно перекидывает момент назад и не допускает пробуксовки передних колес (как минимум в неэкстремальных режимах). Но длинный передний свес и намереные мной 170 мм клиренса заставляют искать пути объезда.
По грейдеру кроссовер едет уверенно, без пробоев и раскачки, но трясет в таких условиях изрядно. Нет, его стихия – асфальт. Даже на умеренно качественном покрытии машина позволяет держать хороший темп и не опасаться срыва с траектории в повороте с заплатками под колесами. Очень понравилась и шумоизоляция колесных арок даже в условиях бесконечного пескоструя. Но ведь и Karoq предлагает то же самое!
Богатство выбора
Так что же купить? Этот вопрос проигрывал и российский офис Volkswagen. И челлендж изначально был не в том, чтобы настроить Taos и Karoq под разную аудиторию с точки зрения ездовых повадок, а в том, как перетасовать комплектации. Чешская марка предлагает больше вариаций с мотором 1,6 и больше пакетов опций, при этом стартовая цена ниже – 1 565 000 рублей против 1 626 900. Зато в Фольксвангене вы изначально получаете больше оборудования: светодиодные фары ближнего и дальнего света вместо галогенок, шесть подушек безопасности вместо четырех, круиз-контроль, обогрев руля. Докиньте все это в Karoq, и цены сравняются. Игры в опции сохраняются по мере перехода на более богатые комплектации вплоть до топовых версий Карока за 2 079 000 и Таоса за 2 199 000 рублей.
В прошлом году с российского рынка ушло 23 модели, и это явно тренд ближайшего будущего. Ассортимент импортируемых моделей уменьшается, а свято место занимают локализованные проекты с лимитированным набором агрегатов и вписывающимися в бюджет компромиссными техническими решениями. Так что улыбаемся и привыкаем делать выбор из близнецов-братьев посредством конфигуратора.
|Длина / ширина / высота, мм
|4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4 Motion)
|Рабочий объем, см 3 / тип двигателя / коробка
передач
|1598 / бензиновый / 5МТ
|1395 / бензиновый с турбонаддувом / 8МТ (7МТ для 4 Motion)
|Макс. мощность кВт / л.с. / при
оборотах/мин.
|81 /110/ 5800
|110 /150 / 5000
|Макс. крутящий момент Н·м / при
оборотах/мин.
|152/3850
|250 / 1500
|Снаряженная масса, кг
|1287
|1354 (1467 для 4Motion)
|Макс., скорость, км/ч
|180
|200 (190 для 4Motion)
|Время разгона 0-100 км/ч, с
|11,4
|8,8 (8,9 для AMotion)
|Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл, л/100км
|9,0 / 6,0 / 7,1
|9,2 / 7,0 / 5,7 (10,1 / 8,0 / 6,7 для 4Motion)
|Выбросы С02 в смешанном цикле, г/км
|162
|160 (181 для 4Motion)
|Дорожный просвет, мм (снаряженная масса)
|177 (175 для 4Motion)
|Максимальный объем багажного отделения, л
|500 (418 для 4Motion)
|0бъем топливного бака, л
|50 (55 для 4Motion)
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Латиноамериканизация идёт полным ходом. Уже убогая машина созданная для стран 3его мира у нас «претендует на зажиточность».