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Тест Volkswagen Taos: стоит ли переплачивать за клона Шкоды Karoq?

29.07.2021 133 1 0

Цены растут как на дрожжах! Помните, сколько стоил хитовый Volkswagen Tiguan в 2016 году? Начальную версию можно было купить за 1 349 000 вечностабильных. Теперь – от 1 949 900! Так что появление более доступной альтернативы в России – не сюрприз, тем паче, что в Китае c 2018 года продается вариация на тему Taos под именем Tharu, а с конца 2020-го машина предложена в Северной и Южной Америке. Но в России уже есть Skoda Karoq. Если в Китае убойный аргумент в пользу Карока – удлиненная до 2688 мм (на 50 мм относительно Tharu) колесная база, то у нас этот параметр совпадает с точностью до миллиметра. Абсолютно идентичны и силовые агрегаты. Если не техника, тогда что?

 

Внешность и интерьер

Как ни крути, а Karoq меркнет на фоне немецкого родственника. Taos смотрится на дороге, как маленький Tiguan – с претензией на зажиточность. Окей, уж точно без намека на бюджетность. В профиль машины похожи, но Volkswagen щеголяет светодиодными бумерангами ходовых огней и горизонтальной световой полосой, расходящейся по сторонам от логотипа (это опция с  линзованной адаптивной оптикой). Задние фонари не столь вычурны, как у Шкоды, но с эффектным наполнением. Довершает портрет пара выхлопных патрубков в бампере. Да, фальшивых! Но этим в наши дни грешит не только Taos.

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Кидаться камнями в интерьер любого Фольксвагена – дело неблагодарное. Поклонникам «французов» здесь, конечно же, будет скучно. Кто-то побурчит по поводу жесткого пластика, придерется к макияжным зеркальцам без подсветки, ткнет в заглушку на потолке вместо очечника и скажет, что накладка на передней панели, призванная внести живинку в интерьер, смотрится не на миллион долларов.

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Остальные же наверняка останутся довольны, даже если купят базовый Taos. Удачно спрофилированные сиденья не утомляют в дальней дороге и неплохо держат в поворотах, диапазон перемещений по длине и высоте в сочетании с регулировкой руля по высоте и вылету позволит усесться водителю любого роста. Перед моими глазами – цифровая панель приборов, а в руках – руль с кожаной отделкой и обогревом. А если яркости все же маловато – вот вам ограниченная серия JOY! в цветах Energetic Orange и Cappuccino Beige с яркой декоративной отделкой в оранжевой цветовой гамме и атмосферной подсветкой салона, черными зеркалами заднего вида и дисками «не как у всех». Как по мне, так это буйство красок с перебором, но о вкусах не спорят, а возможность выбора – это всегда классно.

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Да, и Taos, и Karoq, конечно, не дотягивают по тактильным ощущениям и простору до старших родственников Tiguan и Kodiaq, но в сегменте В-кроссоверов они точно в пятерке лучших по части практичности. При росте 178 см я спокойно усаживаюсь «сам за собой», а за спиной остается еще багажник в 418 литров (или 500 л у версии с передним приводом). Еще бы сдвижной задний ряд, как в китайском Кароке! Увы, нам не положено.  

Taos первым в российской линейке автомобилей Volkswagen получает принципиально новую мультимедийна VW Play на базе Android с десятидюймовым тачскрином, точкой доступа Wi-Fi, Apple CarPlay и Android Auto, а главное – встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны Яндекс.Навигатор со всеми вытекающими: Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником Алисой. Сотовое покрытие в Приэльбрусье неважнецкое, поэтому информацию о пробках я получал не всегда. Так что если едете в путешествие, лучше заранее скачайте карты местности и мчите по маршруту в режиме оффлайн.  

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Естественно, VW Play дает доступ к массе настроек автомобиля: это и климат-контроль, и датчики парковки, и камеры заднего вида, и обогревы, и музыка. И что особенно приятно, мультимедиа быстра и без глюков. Здорово? Да! Только вот отказ от физических кнопок приводит к тому, что на неровной дороге даже прибавить громкость бывает непросто, и привыкнуть к этому невозможно.  

Моторы и коробки

Для российского рынка традиционно недоступен современный 1,5-литровый 160-сильный мотор EA211 Evo. Вместо него по традиции шевелит поршнями менее капризный к топливу локализованный 1,4 TSI («просто» ЕА211) в сочетании передним приводом и восьмиступенчатым автоматом или всеми ведущими и DSG. Атмосферный 110-сильный 1,6 MPI той же серии в паре с пятиступенчатой механикой я бы даже не рассматривал для семейной машины: с ним именно идет, а не едет даже Polo, а лифтбэк легче Таоса на 92 килограмма. Логично, что кроссоверов с 1,6 на кавказском тесте не было – они бы скисли на первом же серпантине. Пришлось повоевать и за единственный переднеприводный Taos в тестовой тусовке.   

Претензий к связке мотор/автомат у меня не возникло никаких. Мягкие, быстрые и своевременные переключения японского Aisin подкреплены тяговитым характером турбомотора, так что заминки при выходе на обгон минимальны, в городе динамики хватает за глаза. Кстати, разгоняется до сотни такой Taos за 8,8 секунд против 9,3 у Тигуана с аналогичным мотором. Разницы же с Кароком я не почувствовал никакой. А вот с полноприводной машиной картинка другая.         

Недавно чешская модель сменила шестиступенчатый робот DQ250, с которым я попробовал ее в деле несколько месяцев назад, на семиступенчатый DQ381. Таосу 381-й робот достался с первых же дней на конвейере.

Коробка способна переваривать до 420 Нм момента и оснащена двумя насосами. Механический подает трансмиссионную жидкость в мехатроник, на зубчатые колеса, валы и фрикционные муфты. Вспомогательный электрический активируется при повышенных нагрузках и призван сберечь коробку в пробках и на низких оборотах вращения коленчатого вала. Заявленный интервал замены масла увеличен до 120 000 км. Может с точки зрения надежности это и прогресс, но в движении вопросы у меня возникли.

Полноприводная машина ощущается явно медленнее, хотя формально уступает в спурте до сотни ничтожные 0,1 с. Коробка сглаживает отклик на акселератор в кик-дауне, так что стартовать с «дымком» не выйдет. Хотя роботы славятся своими молниеносными переключениями, в данном случае автомат воспринимается даже чуть более собранным и не так «размазывает» переключения на пониженные передачи. Похоже, немецкие инженеры перестраховались и настроили софт таким образом, чтобы исключить любые ударные нагрузки. Так или иначе, валить на все деньги посуху приятнее на переднеприводном Таосе.

Дороги и бездорожье

Горные дороги в Кабардино-Балкарии в летнюю жару – это гравий и камни. Грязи практически нет, так что понять, как ведет себя полный привод в условиях вечной российской распутицы, на этот раз не вышло. Здесь та же непрерываемая муфта Haldex, имитация блокировки дифференциалов ч,то и у Карока, но режимов движения не четыре, а аж семь: Эко, Нормальный, Спорт, Индивидуальный, Снег, Бездорожье и таинственный Бездорожье со звездочкой – на самом деле он позволяет в индивидуальном порядке провести тонкую настройку. Причем не только антипробуксовочной системы, трансмиссии и усилителя руля, контроля спуска и «помощника трогания на подъеме», но и – внезапно – адаптивного круиз-контроля, климат-контроля, ассистента освещения и даже парктроника.

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Как все это хозяйство не комбинируй, внедорожником Taos не станет. Нет, вопросов к работе трансмиссии нет – муфта оперативно перекидывает момент назад и не допускает пробуксовки передних колес (как минимум в неэкстремальных режимах). Но длинный передний свес и намереные мной 170 мм клиренса заставляют искать пути объезда. 

По грейдеру кроссовер едет уверенно, без пробоев и раскачки, но трясет в таких условиях изрядно. Нет, его стихия – асфальт. Даже на умеренно качественном покрытии машина позволяет держать хороший темп и не опасаться срыва с траектории в повороте с заплатками под колесами. Очень понравилась и шумоизоляция колесных арок даже в условиях бесконечного пескоструя. Но ведь и Karoq предлагает то же самое!   

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Богатство  выбора

Так что же купить? Этот вопрос проигрывал и российский офис Volkswagen. И челлендж изначально был не в том, чтобы настроить Taos и Karoq под разную аудиторию с точки зрения ездовых повадок, а в том,  как перетасовать комплектации. Чешская марка предлагает больше вариаций с мотором 1,6 и больше пакетов опций, при этом стартовая цена ниже – 1 565 000 рублей против 1 626 900. Зато в Фольксвангене вы изначально получаете больше оборудования: светодиодные фары ближнего и дальнего света вместо галогенок, шесть подушек безопасности вместо четырех, круиз-контроль, обогрев руля. Докиньте все это в Karoq, и цены сравняются. Игры в опции сохраняются по мере перехода на более богатые комплектации вплоть до топовых версий Карока за 2 079 000 и Таоса за 2 199 000 рублей.

В прошлом году с российского рынка ушло 23 модели, и это явно тренд ближайшего будущего. Ассортимент импортируемых моделей уменьшается, а свято место занимают локализованные проекты с лимитированным набором агрегатов и вписывающимися в бюджет компромиссными техническими решениями. Так что улыбаемся и привыкаем делать выбор из близнецов-братьев посредством конфигуратора.

Длина / ширина / высота, мм
4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4 Motion)
Рабочий объем, см 3 / тип двигателя / коробка
передач		1598 / бензиновый / 5МТ1395 / бензиновый с турбонаддувом / 8МТ (7МТ для 4 Motion)
Макс. мощность кВт / л.с. / при
оборотах/мин.		81 /110/ 5800110 /150 / 5000
Макс. крутящий момент Н·м / при
оборотах/мин.		152/3850250 / 1500
Снаряженная масса, кг12871354 (1467 для 4Motion)
Макс., скорость, км/ч180200 (190 для 4Motion)
Время разгона 0-100 км/ч, с11,48,8 (8,9 для AMotion)
Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл, л/100км9,0 / 6,0 / 7,19,2 / 7,0 / 5,7 (10,1 / 8,0 / 6,7 для 4Motion)
Выбросы С02 в смешанном цикле, г/км162160 (181 для 4Motion)
Дорожный просвет, мм (снаряженная масса)177 (175 для 4Motion)
Максимальный объем багажного отделения, л500 (418 для 4Motion)
0бъем топливного бака, л50 (55 для 4Motion)
кроссовер Германия новые авто тест-драйв Volkswagen Volkswagen Taos

 

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1 комментарий
29.07.2021 19:55
nb37016@yandex.ru

Латиноамериканизация идёт полным ходом. Уже убогая машина созданная для стран 3его мира у нас «претендует на зажиточность».

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