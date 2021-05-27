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Skoda Karoq с полным приводом: брать сейчас, ждать Volkswagen Taos? А может быть, Tiguan?

27.05.2021 1361 1 0

Формальный повод моей поездки в Хакасию – официальный дебют для прессы полноприводного Karoq 1,4 DSG. Что? Спустя несколько месяцев после начала продаж? Да-да, пандемия спутала Шкоде все планы, и покупатели первыми попробовали полный привод в деле. Но за прошедшие полгода ситуация на рынке изменилась чуть меньше, чем радикально, так что во время сибирского теста я оценивал Karoq не столько с ездовых, сколько с рыночных позиций.

 

Нелегкое начало​

Старт Карока в России был, мягко говоря, не безоблачным. Мало того, что модель появилась у нас в начале 2020-го – с задержкой на два с половиной года относительно европейского дебюта, так еще и аккурат в разгар ковидной истории. Рынок замер. К тому же Karoq был нерадикально дешевле родственного Тигауна – в среднем на 200 тысяч рублей в сопоставимых по части силовых агрегатов версиях. Но Шкоду не оснащали ни цифровой панелью приборов, ни достойной мультимедийкой, ни полным приводом. Потирали руки лишь ненавистники DSG: помимо базового 110-сильного атмосферника 1,6 MPI на «ручке» был предложен 1,4-литровый 150-сильный турбо в сочетании с классической 8-ступенчатой гидромеханикой Aisin.

Под занавес 2020-го вслед за снятием локдауна народ ринулся покупать стремительно дорожающие машины. Дилеры забыли слово «скидка», а все ходовые модели разметали даже с многочисленными допами. Volkswagen Tiguan прошел плановый рестайлинг и, естественно, подорожал. Karoq же получил долгожданные виртуальную приборку и 8-дюймовую мультимедийную систему Bolero. И спрос пошел вверх! Увы, бодрое начало омрачил подъем цен. За год с небольшим средняя комплектация Ambition подорожала с 1,5 до 1,78 млн рублей – спасибо курсу рубля и увеличению утильсбора, так что Karoq по итогам двадцатого года пропустил вперед добрый десяток одноклассников. 

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Сегодня даже начальная версия 1,6 с пятиступенчатой механикой стоит с минимальным набором опций 1,53 млн рублей. Хотя в теории на ней можно и остановиться, благо в таком Кароке есть ESP, четыре подушки безопасности, аудиосистема, электропакет, обогрев сидений и кондиционер. Механику могли бы оценить покупатели из небольших беспробочных городков, но по иронии судьбы львиная доля продаж модели приходится на Москву и Санкт-Петербург. Так что доля Karoq с механикой – менее 5%.  

Лучше всего покупают вариант с турбомотором 1,4 TSI на 150 сил и передним приводом. Тут вам и 8,8 секунды до сотни, и расход бензина в пределах 10 л/100 км в городе. Отличное сочетание! Наддувный двигатель уже не пугает даже поклонников олдскула. Многолетними модернизациями агрегат довели до высокого уровня надежности: проблемы с турбиной или масложором проявляются в единичных случаях. От робота DSG на таком Кароке вовсе избавились, отдав предпочтение классическому 8-ступенчатому автомату. А что может полноприводный Karoq с шестиступенчатой DSG?

Полный, вперед!

Едет версия 4х4 приятно и бодро: бесшовные и моментальные переключения робота мне нравятся больше, чем быстрые, но все же осязаемые перелистывания передач восьмиступенчатым автоматом. Хотя по факту полноприводная машина тяжелее на 139 кг и медленнее в наборе сотни на 0,2 с (9,0 с), именно на таком Кароке хочется валить на все деньги.

Еще одно конструктивное отличие – задняя многорычажная подвеска вместо упругой поперечной балки – практически не сказывается на управляемости и плавности хода. И то, и другое на отменном уровне! Дороги в Хакасии изобилуют разнокалиберными неровностями и продольными волнами, но даже спустя несколько часов в руле я не чувствую усталости. Последние пару лет я немало поездил на разных вариациях Тигуана и, пожалуй, предпочел бы именно шкодовские настройки шасси.     

Снаружи полноприводную машину можно идентифицировать только по шильдку 4х4 на пятой двери, а внутри – по паре кнопок на консоли. Auto Hold нужен для автоматической активации электромеханического ручника автомобиля при остановке на светофоре, а в режиме Off-Road система регулировки тягового усилия (TCS) допускает большую пробуксовку колес, реакции на педаль газа притупляются, а электронная блокировка дифференциала работает активнее.

Конструктивно здесь все, как на Тигуане: муфта Haldex, никаких принудительных блокировок, те же режимы «дорожный», «снег», «внедорожный» и «внедорожный индивидуальный». Работает все это хозяйство на славу: имитация блокировки дифференциалов хороша, признаков перегрева муфты нет. А самая классная фишка – ассистент спуска с горы, активирующийся на уклонах более 10% и скорости до 30 км/ч. Причем работает ассистент и при движении задним ходом. А что будет, если бросить педали тормоза и газа? 

Все это здорово, но на бездорожье Кароку делать нечего – привет дорожному просвету 164 мм и небольшим ходам подвесок. Да, мчишь по грейдеру или более-менее ровной грунтовке без проблем благодаря всеядности ходовой, но даже здесь нет-нет да и чиркнешь днищем. На рельефе средней сложности нужно держать ухо востро. Так что трансмиссия 4Motion – это больше про мокрый асфальт и лед. 

У предшественника Yeti на полный привод приходилось чуть больше четверти продаж, с Кароком та же история. Это на бюджетных Hyundai Creta и Renault Duster народ не прочь доплатить за все ведущие колеса, а Skoda статусом повыше, и переплата ощутимее. За начальную комплектацию Active нужно выложить 1,76 млн рублей, хороший набор опций Ambition потянет на 1,88 млн, а верхний уровень оснащения Style – это вообще 2,04 млн. Дорого!

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Безальтернативный?

А что если замахнуться на более крупный Volkswagen Tiguan? С тем же 150-сильным 1,4 TSI, роботом и полным приводом его можно купить за 2,09 млн рублей. И далеко не «голым» – с обогревом руля и передних сидений, светодиодными фарами, 17-дюймовыми литыми дисками, системой автоматического торможения в экстренной ситуации, трехзонным климат-контролем, датчиками света и дождя, медиасистемой, круиз-контролем с ограничителем скорости. Да, Tiguan будет чуть медленнее в наборе сотни, зато дорожный просвет – честные 180 мм. Сопоставимый по оснащению Kodiaq чуть дороже (от 2,12 млн), но по запасу внутреннего пространства он даст фору и Тигуану, и тем более Кароку. И не забывайте о продольной регулировке заднего ряда, столиках в спинках передних сидений и других недоступных младшим моделям радостях.  

Говорите, Karoq – модный и практичный кроссовер? Как вам еще один, неожиданный на первый взгляд вариант – Octavia? Дешевле (от 1,52 млн) и при этом гораздо просторнее по салону, а багажник так и вовсе бездонный. Если посмотреть на сочетание мотора 1,4 TSI с автоматом, разница составит плюс-минус 80 тысяч в пользу легковушки. Так что если не упираться в полный привод и эфемерную проходимость – соблазнительно!

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На подходе Volkswagen Taos – что за зверь? Технический клон Карока в фольксвагеновской обертке – у машин общая силовая структура кузова и многие кузовные детали. История из серии «найдите десять отличий», но не факт, что в пользу Шкоды. Взять хотя бы маленький плюсик в карму: Volkswagen предложит в качестве опции броские цвета кузова и декоративных вставок в салоне, и это выгодно отличит его от чопорной Шкоды. В последнее время сложилась тенденция: Фольксвагены в России дешевле Шкод-одноклассниц. Polo доступнее Рапида, Tiguan можно взять выгоднее Кадьяка. И если история повторится с Таосом, Кароку придется туго. Узнаем совсем скоро! Вероятно, первые карты будут раскрыты на мероприятии для прессы буквально через неделю, и kolesa.ru, конечно, – в числе приглашенных.  

Что же выходит? Karoq 4x4 нужен бренду для массовки, а основную кассу продолжат делать моноприводные исполнения. Но вокруг слишком много соперников для безоблачной жизни. Чехи это прекрасно понимают и сидеть сложа руки не собираются. Возьмут лучшее от Таоса и добавят своих фишек. Вот-вот появится версия с двигателем 1,6 MPI и шестиступенчатым автоматом. Самый вкусный вариант, если вам не нужен бодрый турбомотор, а вот комфорта автоматической коробки хочется. Цены на эту модификацию пока тоже не обнародованы, но прикинуть несложно по аналогии с лифтбэком Skoda Rapid, за автоматическую версию которого нужно доплатить 50 тысяч рублей. Значит, автоматизированный Karoq 1,6 MPI будет стоить от 1,58 млн рублей.

Кроме того, полноприводная версия Карока с 1,4-литровым TSI получит семиступенчатый робот DSG, исчезнет непопулярная у нас система Start-Stop, появится светодиодная подсветка в солнцезащитных козырьках. Глядишь, и жить станет веселее!

Технические характеристики
1.6 MPI  (110 л.с.)1.4 TSI (150 л.с.)1.4 TSI (150 л.с.) 4х4
Двигатель
Тип двигателяБензиновыйБензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувомБензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом
Число цилиндров
4
Рабочий объём, см³
159813951395
Максимальная мощность при об/мин, кВт / об/мин81/5800110/5000110/5000-6000
Максимальный крутящий момент при об/мин, Н·м при об/мин155/3800-4000250/1500-4000250/1500-3500
Трансмиссия
Тип приводаПередний приводПередний приводПолный привод
Коробка передачмеханическая 5-ступенчатая
автоматическая 8-ступенчатаяроботизированная 6-ступенчатая DSG
Габаритные размеры
Длина, мм4 382
Ширина, мм1 841
Высота, мм1 6031 607
Колесная база, мм2 6382 630
Дорожный просвет, мм160164
Объём багажника, л500426
Объём багажника при сложенных спинках задних сидений, л1 6091 535
Снаряженная масса с водителем массой 75 кг1 3251 3901 529
Полная  масса1 8561 9252 095
Ёмкость топливного бака, л5055
Динамические характеристики / расход топлива
Максимальная скорость, км/ч182198192
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с11,28,89
Расход топлива в городском цикле, л/100 км9,28,38,7
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км65,76,7
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км7,16,67,5
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кроссовер Чехия новые авто тест-драйв Skoda Skoda Karoq

 

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1 комментарий
27.05.2021 21:12
Bezerok

Да больно дорогие они получаются, а так машины ничего, но салон конечно на любителя. Я бы грандлэнд рассмотрел бы в те же деньги, тем более что собирается он в Германии.

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