Нелегкое начало
Старт Карока в России был, мягко говоря, не безоблачным. Мало того, что модель появилась у нас в начале 2020-го – с задержкой на два с половиной года относительно европейского дебюта, так еще и аккурат в разгар ковидной истории. Рынок замер. К тому же Karoq был нерадикально дешевле родственного Тигауна – в среднем на 200 тысяч рублей в сопоставимых по части силовых агрегатов версиях. Но Шкоду не оснащали ни цифровой панелью приборов, ни достойной мультимедийкой, ни полным приводом. Потирали руки лишь ненавистники DSG: помимо базового 110-сильного атмосферника 1,6 MPI на «ручке» был предложен 1,4-литровый 150-сильный турбо в сочетании с классической 8-ступенчатой гидромеханикой Aisin.
Под занавес 2020-го вслед за снятием локдауна народ ринулся покупать стремительно дорожающие машины. Дилеры забыли слово «скидка», а все ходовые модели разметали даже с многочисленными допами. Volkswagen Tiguan прошел плановый рестайлинг и, естественно, подорожал. Karoq же получил долгожданные виртуальную приборку и 8-дюймовую мультимедийную систему Bolero. И спрос пошел вверх! Увы, бодрое начало омрачил подъем цен. За год с небольшим средняя комплектация Ambition подорожала с 1,5 до 1,78 млн рублей – спасибо курсу рубля и увеличению утильсбора, так что Karoq по итогам двадцатого года пропустил вперед добрый десяток одноклассников.
Сегодня даже начальная версия 1,6 с пятиступенчатой механикой стоит с минимальным набором опций 1,53 млн рублей. Хотя в теории на ней можно и остановиться, благо в таком Кароке есть ESP, четыре подушки безопасности, аудиосистема, электропакет, обогрев сидений и кондиционер. Механику могли бы оценить покупатели из небольших беспробочных городков, но по иронии судьбы львиная доля продаж модели приходится на Москву и Санкт-Петербург. Так что доля Karoq с механикой – менее 5%.
Лучше всего покупают вариант с турбомотором 1,4 TSI на 150 сил и передним приводом. Тут вам и 8,8 секунды до сотни, и расход бензина в пределах 10 л/100 км в городе. Отличное сочетание! Наддувный двигатель уже не пугает даже поклонников олдскула. Многолетними модернизациями агрегат довели до высокого уровня надежности: проблемы с турбиной или масложором проявляются в единичных случаях. От робота DSG на таком Кароке вовсе избавились, отдав предпочтение классическому 8-ступенчатому автомату. А что может полноприводный Karoq с шестиступенчатой DSG?
Полный, вперед!
Едет версия 4х4 приятно и бодро: бесшовные и моментальные переключения робота мне нравятся больше, чем быстрые, но все же осязаемые перелистывания передач восьмиступенчатым автоматом. Хотя по факту полноприводная машина тяжелее на 139 кг и медленнее в наборе сотни на 0,2 с (9,0 с), именно на таком Кароке хочется валить на все деньги.
Еще одно конструктивное отличие – задняя многорычажная подвеска вместо упругой поперечной балки – практически не сказывается на управляемости и плавности хода. И то, и другое на отменном уровне! Дороги в Хакасии изобилуют разнокалиберными неровностями и продольными волнами, но даже спустя несколько часов в руле я не чувствую усталости. Последние пару лет я немало поездил на разных вариациях Тигуана и, пожалуй, предпочел бы именно шкодовские настройки шасси.
Снаружи полноприводную машину можно идентифицировать только по шильдку 4х4 на пятой двери, а внутри – по паре кнопок на консоли. Auto Hold нужен для автоматической активации электромеханического ручника автомобиля при остановке на светофоре, а в режиме Off-Road система регулировки тягового усилия (TCS) допускает большую пробуксовку колес, реакции на педаль газа притупляются, а электронная блокировка дифференциала работает активнее.
Конструктивно здесь все, как на Тигуане: муфта Haldex, никаких принудительных блокировок, те же режимы «дорожный», «снег», «внедорожный» и «внедорожный индивидуальный». Работает все это хозяйство на славу: имитация блокировки дифференциалов хороша, признаков перегрева муфты нет. А самая классная фишка – ассистент спуска с горы, активирующийся на уклонах более 10% и скорости до 30 км/ч. Причем работает ассистент и при движении задним ходом. А что будет, если бросить педали тормоза и газа?
Все это здорово, но на бездорожье Кароку делать нечего – привет дорожному просвету 164 мм и небольшим ходам подвесок. Да, мчишь по грейдеру или более-менее ровной грунтовке без проблем благодаря всеядности ходовой, но даже здесь нет-нет да и чиркнешь днищем. На рельефе средней сложности нужно держать ухо востро. Так что трансмиссия 4Motion – это больше про мокрый асфальт и лед.
У предшественника Yeti на полный привод приходилось чуть больше четверти продаж, с Кароком та же история. Это на бюджетных Hyundai Creta и Renault Duster народ не прочь доплатить за все ведущие колеса, а Skoda статусом повыше, и переплата ощутимее. За начальную комплектацию Active нужно выложить 1,76 млн рублей, хороший набор опций Ambition потянет на 1,88 млн, а верхний уровень оснащения Style – это вообще 2,04 млн. Дорого!
Безальтернативный?
А что если замахнуться на более крупный Volkswagen Tiguan? С тем же 150-сильным 1,4 TSI, роботом и полным приводом его можно купить за 2,09 млн рублей. И далеко не «голым» – с обогревом руля и передних сидений, светодиодными фарами, 17-дюймовыми литыми дисками, системой автоматического торможения в экстренной ситуации, трехзонным климат-контролем, датчиками света и дождя, медиасистемой, круиз-контролем с ограничителем скорости. Да, Tiguan будет чуть медленнее в наборе сотни, зато дорожный просвет – честные 180 мм. Сопоставимый по оснащению Kodiaq чуть дороже (от 2,12 млн), но по запасу внутреннего пространства он даст фору и Тигуану, и тем более Кароку. И не забывайте о продольной регулировке заднего ряда, столиках в спинках передних сидений и других недоступных младшим моделям радостях.
Говорите, Karoq – модный и практичный кроссовер? Как вам еще один, неожиданный на первый взгляд вариант – Octavia? Дешевле (от 1,52 млн) и при этом гораздо просторнее по салону, а багажник так и вовсе бездонный. Если посмотреть на сочетание мотора 1,4 TSI с автоматом, разница составит плюс-минус 80 тысяч в пользу легковушки. Так что если не упираться в полный привод и эфемерную проходимость – соблазнительно!
На подходе Volkswagen Taos – что за зверь? Технический клон Карока в фольксвагеновской обертке – у машин общая силовая структура кузова и многие кузовные детали. История из серии «найдите десять отличий», но не факт, что в пользу Шкоды. Взять хотя бы маленький плюсик в карму: Volkswagen предложит в качестве опции броские цвета кузова и декоративных вставок в салоне, и это выгодно отличит его от чопорной Шкоды. В последнее время сложилась тенденция: Фольксвагены в России дешевле Шкод-одноклассниц. Polo доступнее Рапида, Tiguan можно взять выгоднее Кадьяка. И если история повторится с Таосом, Кароку придется туго. Узнаем совсем скоро! Вероятно, первые карты будут раскрыты на мероприятии для прессы буквально через неделю, и kolesa.ru, конечно, – в числе приглашенных.
Что же выходит? Karoq 4x4 нужен бренду для массовки, а основную кассу продолжат делать моноприводные исполнения. Но вокруг слишком много соперников для безоблачной жизни. Чехи это прекрасно понимают и сидеть сложа руки не собираются. Возьмут лучшее от Таоса и добавят своих фишек. Вот-вот появится версия с двигателем 1,6 MPI и шестиступенчатым автоматом. Самый вкусный вариант, если вам не нужен бодрый турбомотор, а вот комфорта автоматической коробки хочется. Цены на эту модификацию пока тоже не обнародованы, но прикинуть несложно по аналогии с лифтбэком Skoda Rapid, за автоматическую версию которого нужно доплатить 50 тысяч рублей. Значит, автоматизированный Karoq 1,6 MPI будет стоить от 1,58 млн рублей.
Кроме того, полноприводная версия Карока с 1,4-литровым TSI получит семиступенчатый робот DSG, исчезнет непопулярная у нас система Start-Stop, появится светодиодная подсветка в солнцезащитных козырьках. Глядишь, и жить станет веселее!
|Технические характеристики
|1.6 MPI (110 л.с.)
|1.4 TSI (150 л.с.)
|1.4 TSI (150 л.с.) 4х4
|Двигатель
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом
|Бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом
|Число цилиндров
|4
|Рабочий объём, см³
|1598
|1395
|1395
|Максимальная мощность при об/мин, кВт / об/мин
|81/5800
|110/5000
|110/5000-6000
|Максимальный крутящий момент при об/мин, Н·м при об/мин
|155/3800-4000
|250/1500-4000
|250/1500-3500
|Трансмиссия
|Тип привода
|Передний привод
|Передний привод
|Полный привод
|Коробка передач
|механическая 5-ступенчатая
|автоматическая 8-ступенчатая
|роботизированная 6-ступенчатая DSG
|Габаритные размеры
|Длина, мм
|4 382
|Ширина, мм
|1 841
|Высота, мм
|1 603
|1 607
|Колесная база, мм
|2 638
|2 630
|Дорожный просвет, мм
|160
|164
|Объём багажника, л
|500
|426
|Объём багажника при сложенных спинках задних сидений, л
|1 609
|1 535
|Снаряженная масса с водителем массой 75 кг
|1 325
|1 390
|1 529
|Полная масса
|1 856
|1 925
|2 095
|Ёмкость топливного бака, л
|50
|55
|Динамические характеристики / расход топлива
|Максимальная скорость, км/ч
|182
|198
|192
|Время разгона от 0 до 100 км/ч, с
|11,2
|8,8
|9
|Расход топлива в городском цикле, л/100 км
|9,2
|8,3
|8,7
|Расход топлива в загородном цикле, л/100 км
|6
|5,7
|6,7
|Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
|7,1
|6,6
|7,5
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Да больно дорогие они получаются, а так машины ничего, но салон конечно на любителя. Я бы грандлэнд рассмотрел бы в те же деньги, тем более что собирается он в Германии.