Формальный повод моей поездки в Хакасию – официальный дебют для прессы полноприводного Karoq 1,4 DSG. Что? Спустя несколько месяцев после начала продаж? Да-да, пандемия спутала Шкоде все планы, и покупатели первыми попробовали полный привод в деле. Но за прошедшие полгода ситуация на рынке изменилась чуть меньше, чем радикально, так что во время сибирского теста я оценивал Karoq не столько с ездовых, сколько с рыночных позиций.

Нелегкое начало​

Старт Карока в России был, мягко говоря, не безоблачным. Мало того, что модель появилась у нас в начале 2020-го – с задержкой на два с половиной года относительно европейского дебюта, так еще и аккурат в разгар ковидной истории. Рынок замер. К тому же Karoq был нерадикально дешевле родственного Тигауна – в среднем на 200 тысяч рублей в сопоставимых по части силовых агрегатов версиях. Но Шкоду не оснащали ни цифровой панелью приборов, ни достойной мультимедийкой, ни полным приводом. Потирали руки лишь ненавистники DSG: помимо базового 110-сильного атмосферника 1,6 MPI на «ручке» был предложен 1,4-литровый 150-сильный турбо в сочетании с классической 8-ступенчатой гидромеханикой Aisin.

Под занавес 2020-го вслед за снятием локдауна народ ринулся покупать стремительно дорожающие машины. Дилеры забыли слово «скидка», а все ходовые модели разметали даже с многочисленными допами. Volkswagen Tiguan прошел плановый рестайлинг и, естественно, подорожал. Karoq же получил долгожданные виртуальную приборку и 8-дюймовую мультимедийную систему Bolero. И спрос пошел вверх! Увы, бодрое начало омрачил подъем цен. За год с небольшим средняя комплектация Ambition подорожала с 1,5 до 1,78 млн рублей – спасибо курсу рубля и увеличению утильсбора, так что Karoq по итогам двадцатого года пропустил вперед добрый десяток одноклассников.

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Сегодня даже начальная версия 1,6 с пятиступенчатой механикой стоит с минимальным набором опций 1,53 млн рублей. Хотя в теории на ней можно и остановиться, благо в таком Кароке есть ESP, четыре подушки безопасности, аудиосистема, электропакет, обогрев сидений и кондиционер. Механику могли бы оценить покупатели из небольших беспробочных городков, но по иронии судьбы львиная доля продаж модели приходится на Москву и Санкт-Петербург. Так что доля Karoq с механикой – менее 5%.

Лучше всего покупают вариант с турбомотором 1,4 TSI на 150 сил и передним приводом. Тут вам и 8,8 секунды до сотни, и расход бензина в пределах 10 л/100 км в городе. Отличное сочетание! Наддувный двигатель уже не пугает даже поклонников олдскула. Многолетними модернизациями агрегат довели до высокого уровня надежности: проблемы с турбиной или масложором проявляются в единичных случаях. От робота DSG на таком Кароке вовсе избавились, отдав предпочтение классическому 8-ступенчатому автомату. А что может полноприводный Karoq с шестиступенчатой DSG?

Полный, вперед!

Едет версия 4х4 приятно и бодро: бесшовные и моментальные переключения робота мне нравятся больше, чем быстрые, но все же осязаемые перелистывания передач восьмиступенчатым автоматом. Хотя по факту полноприводная машина тяжелее на 139 кг и медленнее в наборе сотни на 0,2 с (9,0 с), именно на таком Кароке хочется валить на все деньги.

Еще одно конструктивное отличие – задняя многорычажная подвеска вместо упругой поперечной балки – практически не сказывается на управляемости и плавности хода. И то, и другое на отменном уровне! Дороги в Хакасии изобилуют разнокалиберными неровностями и продольными волнами, но даже спустя несколько часов в руле я не чувствую усталости. Последние пару лет я немало поездил на разных вариациях Тигуана и, пожалуй, предпочел бы именно шкодовские настройки шасси.

Снаружи полноприводную машину можно идентифицировать только по шильдку 4х4 на пятой двери, а внутри – по паре кнопок на консоли. Auto Hold нужен для автоматической активации электромеханического ручника автомобиля при остановке на светофоре, а в режиме Off-Road система регулировки тягового усилия (TCS) допускает большую пробуксовку колес, реакции на педаль газа притупляются, а электронная блокировка дифференциала работает активнее.

Конструктивно здесь все, как на Тигуане: муфта Haldex, никаких принудительных блокировок, те же режимы «дорожный», «снег», «внедорожный» и «внедорожный индивидуальный». Работает все это хозяйство на славу: имитация блокировки дифференциалов хороша, признаков перегрева муфты нет. А самая классная фишка – ассистент спуска с горы, активирующийся на уклонах более 10% и скорости до 30 км/ч. Причем работает ассистент и при движении задним ходом. А что будет, если бросить педали тормоза и газа?

Все это здорово, но на бездорожье Кароку делать нечего – привет дорожному просвету 164 мм и небольшим ходам подвесок. Да, мчишь по грейдеру или более-менее ровной грунтовке без проблем благодаря всеядности ходовой, но даже здесь нет-нет да и чиркнешь днищем. На рельефе средней сложности нужно держать ухо востро. Так что трансмиссия 4Motion – это больше про мокрый асфальт и лед.

У предшественника Yeti на полный привод приходилось чуть больше четверти продаж, с Кароком та же история. Это на бюджетных Hyundai Creta и Renault Duster народ не прочь доплатить за все ведущие колеса, а Skoda статусом повыше, и переплата ощутимее. За начальную комплектацию Active нужно выложить 1,76 млн рублей, хороший набор опций Ambition потянет на 1,88 млн, а верхний уровень оснащения Style – это вообще 2,04 млн. Дорого!

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Безальтернативный?

А что если замахнуться на более крупный Volkswagen Tiguan? С тем же 150-сильным 1,4 TSI, роботом и полным приводом его можно купить за 2,09 млн рублей. И далеко не «голым» – с обогревом руля и передних сидений, светодиодными фарами, 17-дюймовыми литыми дисками, системой автоматического торможения в экстренной ситуации, трехзонным климат-контролем, датчиками света и дождя, медиасистемой, круиз-контролем с ограничителем скорости. Да, Tiguan будет чуть медленнее в наборе сотни, зато дорожный просвет – честные 180 мм. Сопоставимый по оснащению Kodiaq чуть дороже (от 2,12 млн), но по запасу внутреннего пространства он даст фору и Тигуану, и тем более Кароку. И не забывайте о продольной регулировке заднего ряда, столиках в спинках передних сидений и других недоступных младшим моделям радостях.

Говорите, Karoq – модный и практичный кроссовер? Как вам еще один, неожиданный на первый взгляд вариант – Octavia? Дешевле (от 1,52 млн) и при этом гораздо просторнее по салону, а багажник так и вовсе бездонный. Если посмотреть на сочетание мотора 1,4 TSI с автоматом, разница составит плюс-минус 80 тысяч в пользу легковушки. Так что если не упираться в полный привод и эфемерную проходимость – соблазнительно!



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На подходе Volkswagen Taos – что за зверь? Технический клон Карока в фольксвагеновской обертке – у машин общая силовая структура кузова и многие кузовные детали. История из серии «найдите десять отличий», но не факт, что в пользу Шкоды. Взять хотя бы маленький плюсик в карму: Volkswagen предложит в качестве опции броские цвета кузова и декоративных вставок в салоне, и это выгодно отличит его от чопорной Шкоды. В последнее время сложилась тенденция: Фольксвагены в России дешевле Шкод-одноклассниц. Polo доступнее Рапида, Tiguan можно взять выгоднее Кадьяка. И если история повторится с Таосом, Кароку придется туго. Узнаем совсем скоро! Вероятно, первые карты будут раскрыты на мероприятии для прессы буквально через неделю, и kolesa.ru, конечно, – в числе приглашенных.

Что же выходит? Karoq 4x4 нужен бренду для массовки, а основную кассу продолжат делать моноприводные исполнения. Но вокруг слишком много соперников для безоблачной жизни. Чехи это прекрасно понимают и сидеть сложа руки не собираются. Возьмут лучшее от Таоса и добавят своих фишек. Вот-вот появится версия с двигателем 1,6 MPI и шестиступенчатым автоматом. Самый вкусный вариант, если вам не нужен бодрый турбомотор, а вот комфорта автоматической коробки хочется. Цены на эту модификацию пока тоже не обнародованы, но прикинуть несложно по аналогии с лифтбэком Skoda Rapid, за автоматическую версию которого нужно доплатить 50 тысяч рублей. Значит, автоматизированный Karoq 1,6 MPI будет стоить от 1,58 млн рублей.

Кроме того, полноприводная версия Карока с 1,4-литровым TSI получит семиступенчатый робот DSG, исчезнет непопулярная у нас система Start-Stop, появится светодиодная подсветка в солнцезащитных козырьках. Глядишь, и жить станет веселее!

Технические характеристики

1.6 MPI (110 л.с.) 1.4 TSI (150 л.с.) 1.4 TSI (150 л.с.) 4х4 Двигатель Тип двигателя Бензиновый Бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом Бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом Число цилиндров

4 Рабочий объём, см³

1598 1395 1395 Максимальная мощность при об/мин, кВт / об/мин 81/5800 110/5000 110/5000-6000 Максимальный крутящий момент при об/мин, Н·м при об/мин 155/3800-4000 250/1500-4000 250/1500-3500 Трансмиссия Тип привода Передний привод Передний привод Полный привод Коробка передач механическая 5-ступенчатая

автоматическая 8-ступенчатая роботизированная 6-ступенчатая DSG Габаритные размеры Длина, мм 4 382 Ширина, мм 1 841 Высота, мм 1 603 1 607 Колесная база, мм 2 638 2 630 Дорожный просвет, мм 160 164 Объём багажника, л 500 426 Объём багажника при сложенных спинках задних сидений, л 1 609 1 535 Снаряженная масса с водителем массой 75 кг 1 325 1 390 1 529 Полная масса 1 856 1 925 2 095 Ёмкость топливного бака, л 50 55 Динамические характеристики / расход топлива

Максимальная скорость, км/ч 182 198 192 Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 11,2 8,8 9 Расход топлива в городском цикле, л/100 км 9,2 8,3 8,7 Расход топлива в загородном цикле, л/100 км 6 5,7 6,7 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,1 6,6 7,5