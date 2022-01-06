Chevrolet Silverado EV: дальнобойнее Ford F-150 Lightning, но до старта продаж ещё далеко

В гамме концерна General Motors уже есть «зеленый» грузовик – GMC Hummer EV, его серийное производство началось в декабре 2021-го. Но эта модель адресована в основном состоятельным частным клиентам, да и то на конвейере пока лишь топовая «приветственная» версия (первая партия, к слову, полностью раскуплена). Теперь же на выставке CES в Лас-Вегасе представлен массовый электропикап Chevrolet Silverado EV, ориентированный, в том числе, и на корпоративные парки. Одновременно открыт прием предварительных заявок с депозитом в размере 100 долларов, однако на рынок такой Silverado выйдет только в 2023 году. Между тем полноценный выпуск «зеленого» пикапа Ford F-150 Lighting, главного конкурента новинки Шеви, должен стартовать весной 2022-го. Отметим, «молния», дебютировавшая в мае прошлого года, по данным компании, собрала почти 200 000 заказов, так что Форд уже объявил о планах удвоить ее производство до 150 000 единиц в год.

Chevrolet Silverado EV RST 1 / 6 Chevrolet Silverado EV RST 2 / 6 Chevrolet Silverado EV RST 3 / 6 Chevrolet Silverado EV RST 4 / 6 Chevrolet Silverado EV RST 5 / 6 Chevrolet Silverado EV RST 6 / 6

За основу для F-150 Lighting взяли стандартный F-150, а вот у Chevrolet Silverado EV с обычным грузовиком нет ничего общего: по сути, перед нами упрощенный Hummer – в основе обеих моделей GM лежит платформа Ultium. У электропикапа Шеви полностью независимая подвеска, за доплату предусмотрены пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси, но режимы «краба» (Crab Walk, то есть возможность ехать по диагонали) и Extract Mode (дорожный просвет может увеличиваться до 404 мм) останутся прерогативой Хаммера.

Chevrolet Silverado EV WT 1 / 4 Chevrolet Silverado EV WT 2 / 4 Chevrolet Silverado EV WT 3 / 4 Chevrolet Silverado EV WT 4 / 4

Chevrolet Silverado EV будет доступен только с двухрядной кабиной, на первом этапе клиентам предложат две версии – базовую WT (Work Truck) и «приветственную» RST First Edition с наиболее богатым оснащением. Позже линейку расширят, в частности, в продажу поступят «обычный» вариант RST и «внедорожный» Trail Boss (эта модификация пока засвечена только на одной картинке).



Chevrolet Silverado EV Trail Boss

Особенности «рабочего» пикапа WT – неокрашенный пластик спереди (включая заглушку на месте радиаторной решетки) и «бюджетная» отделка салона, но даже у такого грузовика есть виртуальная приборка (11 дюймов) и мультимедиа-система с крупным экраном (диагональ не указана, зато известно, что у RST дисплей еще больше – 17 дюймов). А еще Chevrolet Silverado EV уже «в базе» полноприводный: версия WT оснащена двумя электродвигателями с суммарной отдачей в 517 л.с. и 834 Нм. Электромоторы топового RST вместе выдают 673 л.с. и 1057 Нм, с пакетом Wide Open Watts Mode такой пикап сможет разогнаться до 97 км/ч менее чем за 4,5 секунды.



Интерьер базового Chevrolet Silverado EV WT и топ-версии RST (с красными акцентами) 1 / 4 Интерьер базового Chevrolet Silverado EV WT и топ-версии RST (с красными акцентами) 2 / 4 Интерьер базового Chevrolet Silverado EV WT и топ-версии RST (с красными акцентами) 3 / 4 Интерьер базового Chevrolet Silverado EV WT и топ-версии RST (с красными акцентами) 4 / 4

Объявлено, что с батареей Ultium обе модификации способны проехать без подзарядки около 644 км. Это пока еще предварительный показатель, однако он все равно больше, чем у Ford F-150 Lighting. Дальнобойность последнего с топовым аккумулятором составляет 483 км.



Chevrolet Silverado EV WT 1 / 2 Chevrolet Silverado EV WT 2 / 2

Все версии Silverado EV имеют довольно вместительный передний багажник eTrunk и грузовую платформу длиной 1,8 метра. Для RST предусмотрена функция Multi-Flex Midgate – это перегородка между салоном и грузовым отсеком, которая складывается, позволяя увеличить длину грузовой площадки до 2,7 м. Также есть Multi-Flex Tailgate, то есть задний борт с откидной секцией и электроприводом.



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Грузоподъемность пикапа – около 600 кг, но допустимая масса буксируемого прицепа – 4,5 тонны, вдобавок у модели будет пакет Max Tow, с которым грузовик сможет тянуть прицеп массой 9 тонн. Другие опции – стеклянная крыша, 14-дюймовый проекционный дисплей, автопилот Super Cruise (с ним можно ездить «без рук» по одобренным трассам) и система Power Base (до 10 розеток для подключения электроприборов, плюс от пикапа Шеви можно будет зарядить другой автомобиль).



Старт полноценных заказов на Chevrolet Silverado EV WT намечен на весну 2023 года, цена – от 39 900 долларов. Версия RST First Edition будет доступна осенью, она обойдется минимум в 105 000 долларов. Для сравнения, базовый электропикап Ford F-150 Lighting сегодня стоит от 39 974 долларов, а родственный GMC Hummer EV – от 79 995 долларов. Все цены указаны без учета налогов и доставки.

