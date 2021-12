Третий пошёл: в США начался выпуск брутального пикапа GMC Hummer EV

В конце прошлой недели корпорация General Motors запустила в производство на заводе Factory Zero в Детройте пикап GMC Hummer EV — это первая массовая модель на электромобильной платформе Ultium.

В сентябре стартап Rivian начал выпуск электрического пикапа R1T, а компания Ford запустила в производство батарейный F-150 Lightning. Выходит, что General Motors третьей по счёту освоила в Америке выпуск электрического пикапа — первые товарные образцы GMC Hummer EV «поплыли» по конвейеру Factory Zero 17 декабря. Пока что пикап выпускается в самой дорогой дебютной версии Edition One за 110 295 долларов с тремя электромоторами (один на передней оси, два на задней) совокупной мощностью 1014 л.с. и запасом хода на одной зарядке в 530 км, при этом заказать версию Edition One уже нельзя — вся запланированная к выпуску серия распродана.

Напомним, что премьера GMC Hummer EV состоялась в октябре прошлого года, новинка вызвала большой ажиотаж на рынке, но в отличие от конкурентов GM предпочитает не бравировать количеством предзаказов — известно лишь, что весь тираж Edition One был распродан за сутки после премьеры. Поставки более простой трёхмоторной версии Hummer EV3X (841 л.с., 482 км на одной зарядке, цена от 99 995 долларов) начнутся лишь осенью 2022 года, двухмоторный Hummer EV2X (634 л.с., 482 км на одной зарядке, цена от 89 995 долларов) придётся ждать до весны 2023 года, базовый двухмоторный Hummer EV2 (634 л.с., 402 км на одной зарядке, цена от 79 995 долларов) — до весны 2024-го. Старт производства родственного внедорожника GMC Hummer EV намечен на начало 2023 года.



В топ-версии Edition One пикап оснащён всеми главными «фишками» модели: регулируемой пневмоподвеской, полноуправляемым шасси с так называемым режимом краба (возможностью ехать по диагонали), спринтерской программой Watts to Freedom для максимального ускорения с места (около 3 с до «сотни»), автопилотом Super Cruise (2 уровень по классификации SAE) и съёмными прозрачными панелями крыши, но цвет только белый (Interstellar White).



Брутальный дизайн Hummer EV считается большой удачей джи-эмовских стилистов, но куда важнее, что GM раньше Форда освоила принципиально новую электромобильную платформу, тогда как Ford F-150 Lightning — это, по сути, электрическая конверсия обычного пикапа с ДВС со всеми сопутствующими техническими компромиссами и ограничениями. Фордовский аналог платформы Ultium ожидается лишь к 2025 году вместе со следующим поколением F-150 Lightning. В свою очередь GM к 2025 году планирует вывести на рынок 30 новых электрических моделей, большинство из который будут базироваться на платформе Ultium.



Впрочем, сравнивать напрямую GMC Hummer EV и Ford F-150 Lightning нельзя: фордовский пикап более дешёвый и утилитарный, тогда как GMC Hummer EV адресован преимущественно частным состоятельным покупателям, любящим приключения на дикой природе. В этом смысле GMC Hummer EV куда ближе к Rivian R1T, чем к Форду, а прямой конкурент F-150 Lightning от GM — электрический пикап Chevrolet Silverado EV — появится только в 2023 году. Электрический Ram 1500 от корпорации Stellantis ожидается в 2024 году.