GMC показала, на что способен пикап Hummer в режиме Watts to Freedom

Этот режим управления запуском (его короткое название – WTF) входит в состав комплектации Edition 1. Такой автомобиль оснащён трёхмоторной электрической силовой установкой.

Изначально, с 1992 года, американский концерн General Motors выпускал под маркой Hummer гражданские внедорожники. В их основе лежали военные автомобили Humvee. Позже, в 2008-ом было принято решение продать бренд – в роли покупателя выступила китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery. Но в итоге стороны так и не смогли заключить сделку, поэтому через несколько лет в GM ликвидировали подразделение. В начале прошлого года стало известно о том, что имя было решено отдать семейству электромобилей марки GMC.



Первенцем «зелёной» линейки стал пикап Hummer EV, его презентация прошла осенью 2020 года. Второй представитель – внедорожник Hummer EV SUV, созданный на базе электрического грузовика, компания GMC показала минувшей весной. Продажи обеих «батарейных» новинок стартуют на рынке США позже.

В ближайшее воскресение, 4 июля, американцы будут отмечать День Независимости: к этому празднику производитель GMC приурочил новое видео, опубликованное на официальном канале бренда в YouTube. В ролике прототип Hummer EV использует режим управления запуском Watts to Freedom. Коротко его называют WTF, что, судя по всему, является шутливой отсылкой к небезызвестному нелитературному выражению, используемому в Штатах.



На фото: GMC Hummer EV

Режим Watts to Freedom входит в оснащение комплектации пикапа Edition 1. Он позволяет максимально использовать трёхмоторную силовую установку электромобиля, совокупная отдача которой составляет 1014 л.с., а максимальный крутящий момент равен 15 590 Нм.



В тот момент, когда водители выбирают режим WTF, автомобиль самостоятельно включает интерактивное управление, специальную анимацию на экране и уникальные звуки, которые воспроизводятся аудиосистемой Bose. В тот же момент пневматическая подвеска автоматически опускает автомобиль на 51 мм – это позволяет изменить центр тяжести для улучшения динамических характеристик.



После этого водитель отпускает педаль тормоза, чтобы автомобиль начал движение. В этом режиме грузовик, оснащённый тремя электродвигателями, способен разогнаться с места почти до «сотни» (то есть до 97 км/ч) за три секунды. Кстати, именно о таких показателях динамики в GMC говорили в рамках презентации новинки.



Главный инженер проекта Hummer EV Эл Оппенгейзер отметил, что Watts to Freedom позволяет раскрыть весь потенциал силовой установки электромобиля. GMC Hummer EV в спецверсии Edition 1 выйдет на рынок осенью 2021 года. Его стоимость равна 112 595 долларов (эквивалентно примерно 8,27 млн рублей по текущему курсу). Несмотря на сравнительно высокий ценник, все пикапы лимитированной серии были раскуплены в течение нескольких минут после старта предзаказа.

Напомним, такая версия грузовика способна без подзарядки проехать до 563 км (расчёт вели по циклу EPA). Кроме того, у исполнения Edition One есть зарядное устройство, которое позволяет за 10 минут «заправить» батарею, чтобы хватило на 160 км пути.

