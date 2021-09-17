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Вслед за Rivian: Ford начал выпуск «зелёных» пикапов F-150 Lightning

17.09.2021 74 0 0

Пока что речь идёт о сборке предсерийных экземпляров, которые в итоге будут направлены на дорожные тесты. В серию новинку запустят в следующем году.

 

Продажи пикапа Ford F-series четырнадцатого поколения стартовали в Штатах в конце 2020-го. Этот автомобиль в течение последних лет остаётся в списке бестселлеров на домашнем рынке: за «ковидный» 2020-ый дилеры сумели реализовать 787 422 экземпляра, что на 12,2% меньше, чем годом ранее. В текущем году у модели по-прежнему отрицательная динамика: за январь-август клиенты купили 471 667 грузовиков, этот результат почти на 8% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

Улучшить положение пикапа в дальнейшем обещает помощь его электрическая версия. У такого автомобиля имеется прибавка к имени – Lightning (в переводе с английского «молния»). Название многим кажется знакомым, так как пикап с таким наименованием уже существовал в двух предыдущих поколениях (с перерывом в несколько лет). Так, автомобиль первой генерации сходил с конвейера в 1993-1995 годах, а второй – с 1999-го по 2004 год. За разработку такой «горячей» версии тогда отвечало отдельное подразделение Ford – Special Vehicle Team (SVT).

Теперь в Ford рассказали, что стартовал выпуск Ford F-150 Lightning, правда, пока речь идёт только о сборке предсерийных экземпляров, которые компания намерена отправить на дорожные тесты. Известно, что в серию новинку запустят в следующем году, первые клиенты получат свои «электропикапы» весной 2022-го.

Ранее Kolesa.ru уже упоминал про ажиотажный спрос на «зелёную» версию грузовика. Так, в течение первых 12 часов после начала приёма заказов модель перешагнула отметку в 20 тыс. заявок, спустя пару дней их количество выросло до 44,5 тыс., на сегодняшний день (прошло менее четырёх месяцев) оформлено свыше 150 тыс. заказов.

У электроверсии F-150 есть несколько внешних отличий от «обычного» пикапа, в их числе «заглушка» с разными вариантами рисунка на месте радиаторной решётки, головную оптику дополнили светодиодной полосой через всю ширину верхней части «гриля», а задние фонари соединяет между собой подобная красная линия. В салоне у некоторых версий горизонтальный 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы заменили на планшет диагональю 15,5 дюймов (как у Ford Mustang Mach-E). Кроме того, в списке стандартного оборудования числится полностью виртуальная панель приборов.

Напомним, у «батарейного» пикапа пара вариантов «начинки», каждая имеет полный привод и предполагает двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси). У Standard Range совокупная мощность системы равна 432 л.с. (максимальный крутящий момент – 1051 Нм). Запас хода такого автомобиля равен 370 км. Вариант Extended Range получит установку с суммарной отдачей в 571 л.с. (1051 Нм): он способен проехать без подзарядки 483 км.

Ford пока не назвал цены своей новинки. По предварительным данным, стартовый ценник F-150 Lightning составит примерно 40 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу). Точная стоимость «электропикапов» станет известна ближе к старту продаж.

На днях в серийное производство был запущен другой «зелёный» грузовик: старт выпуску новинки дала компания Rivian. Первенцем американского стартапа стал пикап R1T. До дилеров новинка обещает добраться до конца текущего года.

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