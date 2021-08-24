Нежданный триумф: Ford зафиксировал ажиотажный спрос на пикапы Maverick и F-150 Lightning

В июне Ford представил пикап Maverick с несущим кузовом на легковой платформе С2 от последнего Фокуса. Мы, как и многие эксперты, тогда сомневались, что Maverick сможет привлечь много покупателей, но эффектный дизайн с множеством салонных «фишек» и низкая входная цена (от 19 995 долларов) сделали своё дело — спустя два с половиной месяца после премьеры количество заявок на Maverick превысило 100 тысяч, о чём вчера в своём Твиттере сообщил гендиректор Ford Джим Фарли.

Ford Maverick

При габаритной длине 5072 мм Maverick, как это не смешно звучит в российских реалиях, относится к компактному классу, потому что рамные Ranger и F-150 ещё крупнее. До этого года ниша компактных пикапов в Северной Америке пустовала, но маркетологи Ford увидели в ней потенциал, равно как и их коллеги из Hyundai. Компактный пикап Hyundai Santa Cruz дебютировал ещё в апреле, но корейская компания не сообщала о шквале заказов на свой первый и пока единственный грузовичок. Дело в том, что Santa Cruz меньше (4971 мм в длину), дороже (от 23 990 долларов) и выглядит, как производная от кроссовера Tucson, тогда как Maverick имеет вполне канонические для пикапа формы. Вдобавок Hyundai не ассоциируется у покупателей с пикапами, а для Форда они — основной продукт.



Maverick стал желанной для многих альтернативой надоевшим седанам и кроссоверам, при это он достаточно манёвренный для городской езды и приятный в управлении благодаря легковым генам. А выглядит при этом как полноценный, «взрослый» пикап.



Ford F-150 Lightning

В общем, Ford с пикапом Maverick угадал, а вот GM и Stellantis, похоже, нишу компактных грузовичков проспали, равно как зарождающуюся, но очень перспективную нишу полноразмерных электрических пикапов. Ford уже ближайшей весной начнёт выпуск электрического F-150 Lightning, тогда как электрический Chevrolet Silverado EV ожидается на рынке лишь в начале 2023 года, а электрический пикап Ram — в 2024 году. Футуристичный Tesla Cybertruck, который непонятно как сертифицировать, отложен как минимум до следующего года.



Ford F-150 Lightning

Руководители Ford ещё за полгода до премьеры F-150 Lightning поняли, что поскромничали в расчётах и подняли производственный план по этой модели на 50%, а теперь, когда количество заказов на электрический пикап перевалило за 120 тысяч, потребовалось ещё одна корректировка. Источники агентства Reuters сообщают, что Ford потратит 850 млн долларов, чтобы вдвое увеличить объём выпуска F-150 Lightning, при этом в 2022-м компания изготовит только 15 тысяч, в 2023-м — 55 тысяч, в 2024-м — 80 тысяч. А самое интересное, что 2025-м году дебютирует второе поколение Lightning и тогда Ford планирует выйти на годовой объём в 160 тысяч электрических пикапов.



Ford F-150 Lightning

К чему такая скоропостижная замена? Дело в том, что нынешний F-150 Lightning — это конверсионная модель, сделанная на базе традиционного F-150 с ДВС, и как любая конверсия имеет ряд неудобных технических компромиссов. На фоне грядущих конкурентов от Chevrolet и Ram характеристики «первого» F-150 Lightning будут выглядеть не очень убедительно: запас хода на одной зарядке составляет максимум 480 км, тогда как Chevrolet и Ram обещают 650-800 км. Конверсионный F-150 Lightning позволит Форду выиграть время и завоевать свою долю рынка, а затем он передаст эстафету преемнику. Ford F-150 Lightning второго поколения будет создан уже на полностью электромобильной платформе TE1, и характеристики у него будут не хуже, чем у конкурентов.

