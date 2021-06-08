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  • Ford Maverick: легковой гибридный пикап с вариатором, но есть и «серьёзная» версия 4x4

Ford Maverick: легковой гибридный пикап с вариатором, но есть и «серьёзная» версия 4x4

08.06.2021 113 0 0

Компания Ford официально представила компактный пикап Maverick на платформе С2 от Фокуса. Выдающихся внедорожных способностей от новинки ждать не стоит, но практичность на высоте, да и цена привлекательная — от 20 тысяч долларов.

 

Именем Maverick компания Ford в прошлом нарекала купе и седаны, перелицованные SUV Nissan и кроссовер, а теперь оно досталось пикапу с несущим кузовом. Современный Maverick — прямой технический родственник представленного прошлым летом брутального компактного кроссовера Bronco Sport, но различий между этими моделями довольно много.

Maverick — самая крупная модель на модульной легковой «тележке» С2: колёсная база — 3076 мм, габаритная длина — 5072 мм. Но среднеразмерный рамный Ford Ranger всё же чуть больше (длина — 5354 мм), так что Maverick относится к компактному классу, как и представленный в апреле грузовичок Hyundai Santa Cruz (тоже, кстати, с несущим кузовом). Дорожный просвет младшего фордовского пикапа варьируется в диапазоне до 210 до 218 мм в зависимости от модификации. Внутренняя длина кузова — 1382 мм. Грузоподъёмность — 680 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 907 кг, с опцией 4K Tow Package — 1814 кг.

Базовая силовая установка у Maverick гибридная, без возможности зарядки от внешнего источника, и сочетается она только с передним приводом. Состоит такая установка из работающего по циклу Аткинсона 2,5-литрового бензинового «атмосферника» (164 л.с., 210 Нм), электромотора на постоянных магнитах (128 л.с., 235 Нм), электромеханического вариатора и буферной батареи (её тип и ёмкость не раскрыты). Максимальная совокупная мощность системы — 194 л.с.

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Единственная альтернатива гибриду — это 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost (253 л.с., 375 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Такой силовой агрегат также по умолчанию идёт в сочетании с передним приводом, но за доплату доступен кроссоверный полный привод с муфтой отбора мощности на заднюю ось, который можно «усилить» пакетом FX4 Off-Road с более «зубастыми» шинами, защитой днища и буксировочными крюками.

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Салон получился даже более интересным, чем у Bronco Sport: у пикапа оригинальная передняя панель с отделкой под камень, 8-дюймовый мультимедийный планшет с «дырой» справа от рамки, перекроенные дверные карты с отделкой, имитирующей мятую бумагу, и выемками в подлокотниках, которые можно использовать в качестве фиксаторов груза — например, велосипедного колеса.

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Под подушкой заднего дивана находится вместительный ящик для вещей. Центральных воздуховодов для задних пассажиров не предусмотрено, вместо этих воздуховодов производитель установил две USB-зарядки, полноценную бытовую розетку на 110 В и паз для крепления подстаканника. Вместо навесного подстаканника можно установить мусорное ведро, ящик, крючки для сумок либо вообще напечатать свой «девайс» на 3D-принтере.

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В кузове есть ещё одна 110-вольтовая розетка, петли для фиксации груза и пазы для установки разделителей. Откидной борт также снабжён петлями для фиксации груза, причём эти петли можно использовать как открывалки для бутылок, а сам борт — как стол для пикника.

Ford Maverick LT

Гибридный пикап в базовой комплектации LT стоит 19 995 долларов или чуть менее 1,5 млн рублей в переводе по текущему курсу, но за доставку нужно доплатить 1495 долларов. В оснащение входят полный набор подушек безопасности (в том числе коленная для водителя), система автоматического аварийного торможения (AEB), аудиосистема с 6 громкоговорителями, камера заднего вида, электромеханический «ручник» и система бесключевого доступа.

Топ-версия Lariat стоит от 25 490 долларов, то есть дороже, чем базовый Ranger, а опциями цену можно легко докрутить до 40 тысяч, но по американским меркам это всё равно довольно бюджетный грузовичок. Примет ли его потребитель, покажет время, ведь рама в Америке — ещё больший фетиш, чем в России, и, возможно, пикап с несущим кузовом не будет восприниматься всерьёз.

У американских дилеров Ford Maverick появится ближайшей осенью, заказы на него уже принимают. Выпускаться Maverick будет на мексиканском заводе Ford в городе Эрмосильо.

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