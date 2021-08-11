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  • Первый тизер Chevrolet Silverado EV: полноуправляемое шасси, как у родственного Хаммера

Первый тизер Chevrolet Silverado EV: полноуправляемое шасси, как у родственного Хаммера

11.08.2021 108 0 0

Корпорация General Motors готовится к премьере электрического пикапа Chevrolet Silverado EV, который должен по всем статьям превзойти главного конкурента — Ford F-150 Lightning.

 

GM официально анонсировала электрический Silverado в апреле этого года, но до сих пор не опубликовала ни одной картинки, а сегодня выпустила короткое видео с пикапом, где он лихо закладывает дугу на парковке, повернув в противофазе передние и задние колёса (на гигантских 24-дюймовых дисках, между прочим).

Технология полноуправляемого шасси не нова и уже продемонстрирована на электрическом пикапе GMC Hummer EV, премьера которого состоялась в прошлом году. Напомним, что у Хаммера задние колёса могут поворачиваться в любую сторону на угол до 10 градусов. Благодаря этому диаметр разворота большого пикапа составляет всего 11,3 м, как у компактной легковушки.

GMC Hummer EV поделится с Chevrolet Silverado EV и платформой Ultium, которая разрабатывалась специально для электромобилей. Для сравнения скажем, что Ford F-150 Lightning — это конверсия обычного пикапа с ДВС со всеми вытекающими из этого техническими компромиссами, но зато Ford свою машину уже представил и собрал десятки тысяч предзаказов, а Chevrolet только раскачивается. Ford F-150 Lightning выйдет на рынок ближайшей весной, а GM пока не назвала дату дебюта Silverado EV. Ранее инсайдеры сообщали, что он встанет на конвейер завода Factory Zero в Детройте в конце 2022 года, то есть реальным игроком рынка станет только в 2023-м, дав Форду почти год форы.

Зато Chevrolet Silverado EV благодаря более совершенной платформе обещает быть более «долгоиграющим» и сможет проехать на одной зарядке около 650 км, тогда как Ford F-150 Lightning в может протянуть максимум 480 км. И полноуправляемого шасси у Форда нет.

Между тем в сегменте традиционных полноразмерных пикапов с ДВС Ford F-Series продолжает сохранять лидерство: за первую половину этого года в США продано 362 032 шт. А вот Chevrolet Silverado в очередной раз пропустил вперёд пикап Ram корпорации Stellantis и откатился на третье место — продано 291 322 и 313 068 шт. соответственно. Но в паре с родственным пикапом GMC Sierra, который разошёлся тиражом 138 412 шт., Silverado можно назвать лидером рынка, то есть GM продаёт больше полноразмерных пикапов, чем Ford и Stellantis.

Электрический пикап Ram, согласно июльскому отчёту Stellantis, выйдет на рынок только в 2024 году. GM, вероятно, полностью рассекретит Silverado EV уже в этом году, чтобы вступить с Ford в гонку предзаказов, но вряд ли этот пикап создаст такой же ажиотаж, как Tesla со своим Cybertruck, на который собрано 1,25 млн заявок. Впрочем, на днях стало известно об очередном (и, скорее всего, не последнем) переносе поставок Cybertruck.

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