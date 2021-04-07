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  • GM анонсировала электрический пикап Chevrolet Silverado: около 650 км на одной зарядке

GM анонсировала электрический пикап Chevrolet Silverado: около 650 км на одной зарядке

07.04.2021 163 0 0

Корпорация General Motors готовится вывести на рынок электрическую версию своей самой продаваемой модели — пикапа Chevrolet Silverado. В плане техники электрический грузовик не будет иметь с бензиновыми и дизельными Silverado ничего общего. Производство начнётся в конце 2022 года на заводе Factory Zero в Детройте.

 

GM продолжает наступление на электрическом фронте и вслед за премьерой электрического внедорожника GMC Hummer EV анонсировала свою главную розеточную модель на ближайшее десятилетие — пикап Chevrolet Silverado EV. Официальное заявление довольно скупое, в нём говорится, что в основу Silverado EV ляжет модульная платформа Ultium и что он сможет проехать на одной зарядке более 400 миль (644 км).

Производство Silverado EV наладят на заводе Factory Zero в Детройте, он же в прошлом Detroit-Hamtramck Assembly Center. В прошлом году этот завод завершил производство седанов Cadillac CT6 и Chevrolet Impala, после чего началась его реконструкция под выпуск электромобилей, на которую General Motors заложила 2,2 млрд долларов.

Завод Factory Zero в Детройте

Плановая мощность Factory Zero — 270 тысяч «электричек» в год, уже в конце этого года завод начнёт выпуск пикапов GMC Hummer EV. Здесь же пропишется беспилотный шатл Cruise Origin, но точную дату начала его выпуска GM не называет, поскольку пока непонятно, кому и как этот шатл продавать, ведь американское законодательство не готово регламентировать эксплуатацию машин без руля и педалей, то есть как коммерческий продукт Cruise Origin пока нежизнеспособен.

Не называет GM и дату начала производства Chevrolet Silverado EV, но Reuters со ссылкой на собственный информированный источник сообщает, что на конвейер Factory Zero электрический пикап встанет в конце 2022 года и поступит в продажу в начале 2023 года, то есть примерно в то же время, что и внедорожник GMC Hummer EV.

Этот эскиз, опубликованный 4 марта на Инстаграм-канале generalmotorsdesign, возможно, проливает свет на дизайн Chevrolet Silverado EV.

Помимо вышеупомянутых моделей General Motors анонсировала на платформе Ultium премиальный кроссовер Cadillac Lyriq и коммерческий фургон BrightDrop EV600, а всего к 2025 году американская корпорация планирует вывести на глобальный рынок 30 новых моделей электромобилей. К 2035 году GM намерена полностью отказаться от моделей с ДВС.

Анонс выпуска Chevrolet Silverado EV привёл к подорожанию акций GM на Нью-Йоркской фондовой бирже до исторического максимума в 63,39 доллара. Год назад за акцию GM трейдеры давали мене 25 долларов, так что в целом инвесторам нравится положение дел в GM, несмотря на отдельные неприятности, вроде некомплектного выпуска бензиновых Chevrolet Silverado из-за глобального дефицита микрочипов и наезда на корпорацию движения Black Lives Matter.

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