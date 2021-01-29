Автопарки продолжат «зеленеть»: GM откажется от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году

Судя по заявлению руководства американского концерна, речь идёт только о легковых автомобилях брендов, входящих в его состав. Вероятно, пикапы и коммерческий транспорт оставят с ДВС и после середины следующего десятилетия.

Сейчас в портфеле General Motors четыре автомобильных бренда – Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. До 2017 года в списке были также немецкая марка Opel и британская Vauxhall, но они были проданы французской группе PSA (сейчас она слилась с FCA, вместе они образовали нового крупного игрока рынка под названием Stellantis). У каждого из брендов есть и находятся в разработке электрокары, в ближайшем будущем их станет больше.

На фото: актуальный Chevrolet Bolt EV

В GM рассчитали, к какому времени концерн сможет отказаться от двигателей внутреннего сгорания в производстве своих «легковушек». Согласно новому объявлению, планируется «устранить выбросы выхлопных труб» от таких машин к 2035 году. При этом в автогиганте отметили, что этот шаг станет частью масштабного намерения – добиться углеродной нейтральности к 2040 году (это касается и предприятий, и машин).

Согласно отчёту, в настоящее время на автомобили приходится порядка 75% выбросов углекислого газа автопроизводителя. В концерне намерены к 2025 году добиться того, что на долю электромобилей будет приходиться 40% от всей американской модельной линейки. В целом на мировом рынке к этому времени ожидается 30 «электричек». Для того, чтобы клиенты не переживали из-за возможной нехватки инфраструктуры, GM решил сотрудничать с EVgo – совместными усилиями они пополнят сеть 2,7 тыс. пунктов для быстрой зарядки (также к 2025 году).



На фото: концепт Cadillac Lyriq

Судя по заявлению руководства американского концерна, ДВС к 2035-му лишатся только легковые автомобили брендов, входящих в его состав. Вероятно, пикапы, к примеру, популярный в Штатах Chevrolet Silverado 2500 и 3500, а также коммерческий транспорт оставят с двигателями внутреннего сгорания и после середины следующего десятилетия. Тем временем производитель намерен развивать и направление «зелёных» грузовиков: речь идёт в частности о пикапе GMC Hummer EV, продажи которого стартуют в этом году.

Согласно данным Carsalesbase, дилеры автомобилей бренда Chevrolet реализовали в США в 2020 году 1 740 882 новых автомобиля (-11,1%). На продажи машин GMC пришлось 515 311 экземпляров (-8,8%), клиенты Buick за тот же период купили 162 741 шт. (-21,4%), а Cadillac – 129 495 шт. (-17,1%).



На фото: GMC Hummer EV

Напомним, General Motors ещё осенью 2018 года заявил о планах постепенно снять с производства в США седаны и хэтчбеки. Марки, принадлежащие концерну, отдают приоритет моделям более востребованного в Штатах сегмента – SUV. Под «нож» изначально попали Cadillac XTS и CT6, Buick LaCrosse, Chevrolet Cruze, Impala и Volt. Осенью прошлого года конвейер покинули седан и хэтчбек Sonic (на других странах известен под именем Aveo).

Их место на производственной площадке в Мичигане предназначено для нового электрического кроссовера Bolt EUV. Как мы сообщали ранее, этот автомобиль окажется копией Buick Velite 7, который сейчас уже подаётся в Китае. Старт серийному производству дадут летом 2021 года.

