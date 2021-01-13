Chevrolet поделилась очередным тизером кроссовера Bolt EUV: новое видео салона

Судя по ролику, у «зелёного» паркетника «Шеви» будет батарея большей ёмкости, чем у хэтчбека, который лежит в его основе.

Продажи электрических хэтчбеков Bolt в США идут весьма неплохо: по итогам «ковидного» 2020-го дилеры марки реализовали 20 754 автомобиля. Этот результат на 26,4% больше, чем годом ранее. В компании ещё весной пообещали не только обновить «зелёную» пятидверку, но и дать ей «родственника» в формате кроссовера. Он получит прибавку EUV (Electric Utility Vehicle) к названию.

На фото: тизер Chevrolet Bolt EUV

Изображения силуэтов посвежевшего «хэтча» и паркетника компания опубликовала летом 2020-го. Позднее появилось короткое видео, презентующее экстерьер паркетника: оно демонстрирует головную оптику, которая получила динамические сигналы поворота и светодиодные дневные ходовые огни.



Осенью компания показала интерьер «зелёного» кроссовера (ожидается, что у рестайлингового хэтчбека салон окажется таким же). Судя по тому ролику, автомобиль получит иную (по сравнению с актуальной «пятидверкой») переднюю панель, новую мультимедийную систему и другой блок управления климатической установкой.



Теперь в Chevrolet опубликовали новый видеотизер, в нём «засветилось» рулевое колесо с кнопками управления автопилотом Super Cruise разработки концерна General Motors (им впервые оснастят автомобиль бренда «Шеви», сейчас есть только у моделей Cadillac). Кроме того, в кадр попал и приборный экран (вероятно, как и у нынешнего – восьмидюймовый), на котором были указаны показатели Bolt EUV.



На фото: актуальный Chevrolet Bolt EV

Судя по этим данным, при не полностью заряженной батарее (около 85%) остаточный запас хода нового паркетника Chevrolet составляет 378 км. Вероятно, при максимальной заполненности батареи, пробег псевдокроссовера составит более 440 километров. Для сравнения, «электрохэтч» Bolt может похвастаться максимальным запасом хода в 417 км (расчёт вели по используемому в США циклу EPA). Не исключено, что Bolt EUV получит аккумулятор большей ёмкости.



Отметим, официальной информации о «начинке» Bolt EUV на сегодняшний день по-прежнему нет. Дореформенный «зелёный» хэтчбек Chevrolet, предлагаемый в США, оснащается 204-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 66 кВт*ч.



У будущего паркетника «Шеви» имеется «брат-близнец» марки Buick – Velite 7 продают в Китае с июля прошлого года. Здесь у кросса «техника» попроще: 177-сильный электромотор и батарея ёмкостью 55,6 кВт*ч. Его запас хода составляет 500 км (показатель рассчитан по устаревшему, но всё ещё применяемому в КНР циклу NEDC).

Ранее мы сообщали о том, что обе модели встанут на конвейер завода компании, расположенного в Мичигане. Старт серийному производству дадут летом 2021 года. Новинки бренда займут место ушедших седана и хэтчбека Chevrolet Sonic, который на других странах известен под именем Aveo.

