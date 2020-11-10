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  • Новый кросс Chevrolet внутри тоже отличился от родственного Buick. Поедет сам, но не везде

Новый кросс Chevrolet внутри тоже отличился от родственного Buick. Поедет сам, но не везде

10.11.2020 71 0 0

Появился еще один тизер компактного электрического паркетника Шеви. На конвейер модель встанет в следующем году, компанию ей составит рестайлинговый «зеленый» хэтчбек Bolt, из которого, собственно, и сделан кросс.

 

О том, что не особо популярный электрохэтч Chevrolet Bolt не просто не покинет гамму марки, но еще и получит брата в формате кроссовера, официально было объявлено в марте. В конце августа появились картинки с силуэтами обновленной базовой «пятидверки» и паркетника, который в компании называют Bolt EUV (Electric Utility Vehicle). Теперь же засвечен интерьер – пока только кросса, хотя у хэтчбека, скорее всего, будет аналогичный салон. Кстати, у паркетника Chevy есть аналог от марки Buick – в Китае с июля продают модель Velite 7.

Итак, если сравнивать с дореформенным хэтчбеком Chevrolet Bolt, то внутри мы видим новые переднюю панель, мультимедийную систему и блок управления климатической установкой. На тачскрине «мультимедиа» отображается информация о текущем состоянии электрокара (например, в режиме реального времени показан уровень заряда батареи). У Buick Velite 7 интерьер другой – с «парящим» планшетом и расположенными под «климатом» дефлекторами обдува.

Кроссовер Chevrolet Bolt EUV и обновленный хэтчбек Bolt
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Кроссовер Chevrolet Bolt EUV и обновленный хэтчбек Bolt
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Также в Chevy еще раз напомнили, что Bolt EUV станет первой моделью марки с автопилотом Super Cruise, который прежде был положен только Кадиллакам. То есть электрокросс Chevrolet сможет сам передвигаться по шоссе, руль держать необязательно. Вот только речь идет лишь о нескольких «избранных» трассах в США, да и то водитель будет обязан все время следить за дорогой, дабы в случае необходимости взять управление на себя. Для рестайлингового хэтча Bolt такая система не заявлена, у Velite 7 ее тоже нет.

Что же касается экстерьера, то у хэтчбека появились иные фары, у задних фонарей заменили начинку, бамперы тоже наверняка новые. Кроссовер Bolt EUV от Бьюика внешне отличается оптикой, капотом и багажной дверью.

Дореформенный Chevrolet Bolt и кроссовер Buick Velite 7. Длина Бьюика – 4264 мм, колесная база – 2675 мм. Размеры дореформенного хэтча Шеви – 4166 и 2601 мм соответственно
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Дореформенный Chevrolet Bolt и кроссовер Buick Velite 7. Длина Бьюика – 4264 мм, колесная база – 2675 мм. Размеры дореформенного хэтча Шеви – 4166 и 2601 мм соответственно
2 / 5
Дореформенный Chevrolet Bolt и кроссовер Buick Velite 7. Длина Бьюика – 4264 мм, колесная база – 2675 мм. Размеры дореформенного хэтча Шеви – 4166 и 2601 мм соответственно
3 / 5
Дореформенный Chevrolet Bolt и кроссовер Buick Velite 7. Длина Бьюика – 4264 мм, колесная база – 2675 мм. Размеры дореформенного хэтча Шеви – 4166 и 2601 мм соответственно
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Дореформенный Chevrolet Bolt и кроссовер Buick Velite 7. Длина Бьюика – 4264 мм, колесная база – 2675 мм. Размеры дореформенного хэтча Шеви – 4166 и 2601 мм соответственно
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О технике по-прежнему ни слова. Дореформенный Chevrolet Bolt оснащается 204-сильным электромотором и батареей LG ёмкостью 66 кВт*ч, заявленный запас хода на одной зарядке – 417 км по американскому стандарту EPA. Начинка от Buick Velite 7 кроссоверу и хэтчбеку Шеви вряд ли достанется, ведь она проще: в Китае модель доступна с 177-сильным мотором и батареей ёмкостью 55,6 кВт*ч (хотя и она от LG), «дальнобойность» — 500 км, но она рассчитана по устаревшему циклу NEDC.

Производство обновленного Bolt и кроссовера Bolt EUV стартует на заводе в Мичигане летом следующего года. Впрочем, премьеру оба могут справить гораздо раньше.

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