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  • Засвечены обновлённый Chevrolet Bolt и кроссовер на его базе (исходный хэтч задержится)

Засвечены обновлённый Chevrolet Bolt и кроссовер на его базе (исходный хэтч задержится)

26.08.2020 83 0 0

Модернизированный электрокар и созданный на его базе паркетник запустят в производство в следующем году. Пока марка Chevrolet лишь интригует, однако мы уже примерно знаем, каким получился кросс, за что спасибо Бьюику.

 

О том, что Шеви сделает из своего электрического хэтчбека кроссовер Bolt EUV (Electric Utility Vehicle), официально было объявлено еще в марте, тогда же марка заявила о том, что исходная «пятидверка» претерпит рестайлинг. А сегодня опубликованы первые тизеры. Обе модели встанут на конвейер расположенного в Мичигане завода летом 2021-го, хотя прежде в Chevrolet говорили, что хэтч обновят к концу текущего года.

Напомним, переднеприводный электрокар, который больше похож на компактвэн, чем на хэтчбек, в гамме марки появился в 2016-м, техническую модернизацию провели в прошлом году. Успешным Bolt назвать сложно. Так, лучшим годом для него стал 2017-й, когда в Штатах было реализовано почти 23 300 машин. Результат 2019-го – всего 16 418 единиц (-9% по сравнению с 2018-м). Да, в США Bolt популярнее, чем, например, Nissan Leaf (12 365 штук по итогам прошлого года, -16%), но вот Tesla Model 3 там разошлась тиражом в 158 925 экземпляров (+14%).

Обновленный хэтчбек Chevrolet Bolt и дореформенная версия
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Обновленный хэтчбек Chevrolet Bolt и дореформенная версия
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Обновленный хэтчбек Chevrolet Bolt и дореформенная версия
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Обновленный хэтчбек Chevrolet Bolt и дореформенная версия
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Обновленный хэтчбек Chevrolet Bolt и дореформенная версия
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Итак, судя по картинке, Bolt получил новые фары, у задних фонарей заменили начинку, бамперы тоже наверняка иные. Рейлингов на крыше вроде бы больше нет – видимо, они станут прерогативой родственного паркетника. В салоне ждем свежую версию мультимедийной системы, ну и еще могли поменять материалы отделки. О технике информации пока нет. Нынешний хэтч оснащается 204-сильным электромотором и батареей LG ёмкостью 66 кВт*ч, заявленный запас хода на одной зарядке – 417 км по американскому стандарту EPA.

Электрокросс Chevrolet Bolt EUV и Buick Velite 7
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Электрокросс Chevrolet Bolt EUV и Buick Velite 7
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Электрокросс Chevrolet Bolt EUV пока тоже засвечен лишь в профиль, но в целом уже можно представить, какой получилась модель. А все благодаря марке Buick, которая месяц назад вывела на китайский рынок свой аналог грядущей новинки Шеви – паркетник Velite 7. Впрочем, точной копией Бьюика Bolt EUV все же не стал: у кросса Chevrolet другие оптика, капот и багажная дверь. А вот габариты, скорее всего, близки. Длина Buick Velite 7 равна 4264 мм, ширина – 1767 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2675 мм. Для сравнения, размеры дореформенного хэтча Chevrolet Bolt: 4166/1765/1595 мм, расстояние между осями – 2601 мм. 

В стиле Бьюика, возможно, оформят и интерьер, то есть кросс Шеви может получит двухэтажный центральный тоннель и кнопочный пульт вместо джойстика.

Электрический паркетник Buick Velite 7
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Электрический паркетник Buick Velite 7
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Электрический паркетник Buick Velite 7
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Электромотор и батарея у Bolt EUV, видимо, будут свои (и, скорее всего, такие же, как у хэтча), ведь у Velite 7 они скромные – 177-сильный двигатель и аккумулятор ёмкостью 55,6 кВт*ч (хотя и она от LG). А «дальнобойность» китайского Бьюика (500 км) и вовсе рассчитана по устаревшему циклу NEDC. Кроме того, Chevrolet Bolt EUV предложат с автопилотом второго уровня Super Cruise (прежде он был положен только Кадиллакам), тогда как Velite 7 он не положен.

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