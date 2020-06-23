Правильный форм-фактор: паркетник Buick Velite 7 на новых фотографиях

Дебютировавший в 2016 году электромобиль Chevrolet Bolt не смог добиться заметного успеха ни у себя на родине, в США, ни в Европе, где его продавали как Opel Ampera-e, хотя технические характеристики у него вполне конкурентоспособные, и после прошлогоднего обновления Bolt может проехать на одной зарядке 417 км по вполне реалистичному американскому замеру EPA.

Скромные результаты продаж Болта (16 418 шт. за прошлый год в США против 158 925 экземпляров Tesla Model 3), по нашему скромному мнению, в первую очередь связаны с неудачным форм-фактором джи-эмовской «электрички»: Bolt представляет собой нечто среднее между хэтчбеком и компактвэном, то есть напоминает скучную повозку для мамаш, а не модный молодёжный гаджет на колёсах, каким является та же Tesla Model 3.

Летом следующего года в США дебютирует совершенно новый Bolt EUV с автопилотом второго уровня Super Cruise, а в Китае уже показали его клона по имени Buick Velite 7. Теперь младший джи-эмовский электромобиль — это не компактвэн, а кроссовер. Velite 7 чуть крупнее «первого» Болта: колёсная база — 2675 мм, габаритная длина — 4264 мм, но платформа, похоже, прежняя, поскольку компоновка, на первый взгляд, не изменилась, да и прорыва в технических характеристиках не случилось. Более того, новый китайский Velite 7 по ключевым цифрам выглядит менее убедительно, чем «первый» Bolt в его актуальном состоянии: запас хода на одной зарядке — 500 км по NEDC против 417 км по EPA, мощность единственного переднего электродвигателя — 177 против 204 л.с. соотвественно.



Ездовой цикл NEDC, который до сих пор по какому-то недоразумению используется в Китае как сертификационный, не отражает реальную эксплуатацию, и от полученного по нему пробега на одной зарядке можно смело отнимать 30%, то есть реальный запас хода Velite 7 километров 350 не больше. Ёмкость батареи китайского кроссовера пока не названа, у Болта она после модернизации составляет 66 кВт·ч. Максимальная скорость Velite 7, как и у Болта, ограничена отметкой 145 км/ч.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Интерьер полностью преобразился и, как и положено марке Buick, щеголяет премиальным лоском, но компоновка передней панели слишком консервативная, что может отпугнуть молодую аудиторию. Мультимедийный планшет вроде бы визуально перетекает в щиток приборов, но цельного табло, как у Мерседесов, здесь нет — в общем, вышло скучновато.



Новый американский Bolt EUV наверняка окажется мощнее и дальнобойнее китайского Velite 7, в противном случае его вывод на рынок не будет иметь никакого смысла — одним только квазиавтопилотом Super Cruise теперь никого не удивишь.

