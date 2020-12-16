Chevrolet засветил головную оптику нового кроссовера: у модели будут динамические поворотники

Американская компания представила ещё один тизер своей будущей новинки. На этот раз в объективе оказалась часть «передка» Bolt EUV.

По итогам 2019 года дилеры Chevrolet сумели продать в США 16 418 электрических хэтчбеков Bolt, этот результат почти на 9% меньше, чем годом ранее. При этом в текущем «ковидном» году продажи модели остались практически на прежнем уровне: так, на первые три квартала 2020-го модель разошлась тиражом 13 053 шт. (-0,4%). Несмотря на не слишком активный спрос на «хэтч», в компании ещё весной пообещали не только обновить «исходник», но и дать ему «родственника» в формате кроссовера.

В конце минувшего лета компания опубликовала изображения силуэтов посвежевшей «пятидверки», а также «зелёного» паркетника. В Chevrolet модель называют Bolt EUV (Electric Utility Vehicle). В прошлом месяце компания показала интерьер паркетника (у рестайлингового хэтчбека салон, вероятно, будет таким же). Новинки получат иную (по сравнению с актуальной «пятидверкой») переднюю панель, новую мультимедийную систему и другой блок климат-контроля.

Теперь же компания Chevrolet презентовала ещё один тизер будущей новинки. На этот раз в объективе оказалась часть «передка» электрического кроссовера Bolt. Короткое видео демонстрирует головную оптику, которая получила динамические сигналы поворота и светодиодные дневные ходовые огни.



В «Шеви» не забыли ещё раз напомнить, что «электрокросс» Bolt окажется первой моделью марки с автопилотом Super Cruise (прежде он предлагался только моделям бренда Cadillac). Система позволит паркетнику Chevrolet самостоятельно передвигаться по шоссе, при этом водителю необязательно держать руки на руле, правда, взгляд от дороги водителю отводить нельзя. Кроме того, стоит учитывать, что автопилот работает не на всех дорогах, а только на части трасс в США. Отметим, для обновлённого «зелёного» хэтча эта система не заявлена.

На фото: актуальный электрический хэтчбек Chevrolet Bolt

На сегодняшний день информации о «начинке» Bolt EUV по-прежнему нет. Напомним, дореформенный хэтчбек Chevrolet Bolt, предлагаемый в США, оснащается 204-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 66 кВт*ч. Запас хода без подзарядки для такой «пятидверки» составляет 417 км (расчёт вели по американскому циклу EPA).



На фото: Buick Velite 7 1 / 2 На фото: Buick Velite 7 2 / 2

У анонсированного паркетника Chevy имеется аналог от марки Buick: модель Velite 7 продают в Китае с июля этого года. Здесь кросс предлагается с «техникой» попроще: речь идёт о 177-сильном электромоторе и батарее ёмкостью 55,6 кВт*ч. Его запас хода составляет 500 км (показатель рассчитан по устаревшему, но всё ещё используемому в КНР циклу NEDC).

Ранее мы сообщали о том, что обе модели встанут на конвейер завода компании, расположенного в Мичигане. Старт серийному производству дадут летом 2021 года. Новинки бренда займут место ушедших седана и хэтчбека Chevrolet Sonic, который на других странах известен под именем Aveo.

