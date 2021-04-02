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  • Главу GM обвинили в расизме. Теперь GM обещает давать больше денег «чёрным медиа»

Главу GM обвинили в расизме. Теперь GM обещает давать больше денег «чёрным медиа»

02.04.2021 133 0 0

Движение BLM (Black Lives Matter) добралось до автомобильных корпораций. Группа чернокожих владельцев СМИ (Black Owned Media) выступила с открытым письмом к гендиректору General Motors Мэри Барра, в котором обвинила её в нежелании встречаться с представителями «чёрных медиа» и в том, что GM размещает в них слишком мало рекламы.

 

Мэри Барра не раз публично демонстрировала свою приверженность движению Black Lives Matter. Движение это создано ещё в 2013 году, но его популярность резко выросла в мае прошлого года после смерти Джорджа Флойда, чернокожего мужчины, которого задержал за правонарушение и душил на протяжении почти восьми минут белый полицейский. И хотя в американском обществе до сих пор нет консенсуса по поводу причин смерти Флойда (от удушения либо от передозировки наркотиками, либо от совокупного действия этих факторов), сегодня мало кто осмеливается публично оспаривать справедливость требований движения BLM, и эти требования закономерно растут. Не без помощи, впрочем, нового американского президента-демократа Джозефа Байдена, взявшего мощный левый крен во внутренней политике.

Суть претензий Black Owned Media к General Motors состоит в том, что автомобильная корпорация тратит на «чёрные медиа» только 0,5% своего огромного рекламного бюджета, тогда как афроамериканцы составляют 14% населения США. Представители «чёрных медиа» несколько раз пытались добиться встречи с Мэри Барра, чтобы обсудить эту диспропорцию, но получали отказы. Это они расценили как расизм. Кроме того, представители Black Owned Media призывают не смешивать рекламу, размещённую у них, с рекламой, размещённой в изданиях, принадлежащих разнообразным меньшинствам. Потому что под меньшинствами можно понимать, например, белых женщин, которые не имеют отношения к «чёрным медиа», и корпорации могут давать деньги только им, а не «чёрным медиа». Получается, что рекламодатель вроде как на стороне меньшинств, но при этом всё равно практикует расизм и дискриминацию.

Мэри Барра, глава General Motors

С оригиналом письма можно ознакомиться здесь. Его текст был опубликован на первой полосе газеты Detroit Free Press, а затем в выпусках Wall Street Journal, Washington Post и Michigan Chronicle. В общем поднялась шумиха, игнорировать которую было невозможно. Мэри Барра оперативно пообещала встретиться с представителями Black Owned Media 1 апреля, но затем отменила эту встречу, сообщив, что поговорит с каждым СМИ индивидуально в течение ближайших недель. А чтобы снизить накал страстей, анонсировала увеличение рекламных расходов на Black Owned Media до 2% в этом году, до 4% в 2022 году и до 8% в 2025 году. Между тем Байрон Аллен, основатель Allen Media Group и один из главных инициаторов этого скандала, считает справедливой долю Black Owned Media в рекламном бюджете GM на уровне 14%, так что, судя по всему, основная торговля ещё впереди.

А что же другие автомобильные корпорации? Достаточно ли они щедры по отношению Black Owned Media? Как у них обстоят дела с искоренением расизма и белого супрематизма? Почему письмо адресовано только GM? Байрон Аллен, которого цитирует The Detroit News, попросил об этом не беспокоиться — мол, до всех доберёмся, дайте только срок.

США авто и общество General Motors бизнес

 

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