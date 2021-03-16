Глобальный дефицит микрочипов сделал пикапы GM менее экономичными

Корпорация General Motors вынуждена отказаться от системы деактивации цилиндров на 5,3-литровых бензиновых двигателях V8, что ставятся на полноразмерные пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Причина — дефицит электронных компонентов, необходимых для работы этой системы. По этой же причине временно приостановлена работа завода Lansing Grand River в городе Лансинг (штат Мичиган), который производит седаны Cadillac CT4, Cadillac CT5 и спорткары Chevrolet Camaro.

Мировая автоиндустрия столкнулась с дефицитом микрочипов в начале нынешнего года, но тогда мало кто предполагал, что это окажется серьёзной и долговременной проблемой. Дефицит спровоцировала пандемия COVID-19: заморозка экономик и локдауны привели в значительному сокращению продаж новых автомобилей на ключевых рынках, а спрос на бытовую электронику у сидящего на карантине населения, наоборот, вырос. Производители микрочипов, базирующиеся преимущественно в Китае и на Тайване, отреагировали на изменение спроса и в этом году выделили больше мощностей на электронику и меньше на автомобили. Разумеется, когда спрос на автомобили стал восстанавливаться, чипов для их производства стало не хватать.

В недрах современного автомобиля работают десятки вычислительных процессоров, причём далеко не самых передовых и мощных. Например, недавно в ходе отзывной кампании Tesla выяснилось, что графический интерфейс мультимедийной системы премиальных электромобилей Model S и Model X зиждется на маломощных и дешёвых процессорах Intel Atom семейства Apollo Lake пятилетней давности. Такие процессоры сегодня ставятся на самые бюджетные ноутбуки и не требуют активного охлаждения. В различных вспомогательных системах, решающих узкий спектр задач, используются ещё более дешёвые и примитивные чипы. Но чтобы произвести такие чипы, требуется современное высокотехнологичное производство. Например, вышеупомянутые процессоры Intel Apollo Lake изготовлены по 14-нанометровой технологии (проще говоря, они очень маленькие) — даже сегодня быстро воспроизвести её на новом заводе невозможно, а текущие мощности поставщиков чипов загружены на 100% с учётом сложившийся в условиях пандемии конъюнктуры.



Chevrolet Camaro

По разным оценкам, спрос на чипы сегодня превышает предложение на 10-30% и генерируют этот спрос практически все отрасли мирового народного хозяйства. Но нам интересен автомобильных сектор, участники которого вынуждены ограничивать или приостанавливать производство некоторых моделей. Так случилось с джи-эмовским заводом Lansing Grand River, что производит седаны Cadillac CT4, Cadillac CT5 и Chevrolet Camaro, — его остановили в конце прошлой неделе, ориентировочно до апреля, но может и дольше.



С пикапами Chevrolet Silverado и GMC Sierra американская корпорация решила поступить иначе: это её самые ходовые модели (в прошлом году в сумме продано без малого 850 тысяч шт.) и даже пара недель остановки производства может вылиться в миллиарды долларов потерь, а потому их выпуск продолжится, но, как сообщает Reuters, на 5,3-литровом двигателе V8 (L82) не будет работать система деактивации цилиндров, так в ней нет процессора. В результате пикапы с этим двигателем будут расходовать примерно на один литр бензина на 100 км больше.



Для потребителя это означает лишние расходы, но GM никаких санкций за ухудшение экологической отчётности не ожидает, так как в прошлом году Дональд Трамп существенно смягчил экологические требования для новых автомобилей в США. Нынешний американский президент Джозеф Байден намерен эти требования опять ужесточить, но быстро это сделать невозможно, так что на время дефицита микрочипов можно безопасно пожертвовать экологией, хотя какие-то репутационные потери для GM в рядах сторонников демократической партии наверняка будут.



Дефицит микрочипов исчезнет в лучшем случае к лету этого года и почти наверняка к началу 2022 года, когда их поставщики опять перестроятся и создадут дополнительные производственные мощности. Кроме того, Джозеф Байден намерен миллиардами долларов из бюджета стимулировать увеличение производства микрочипов на территории США, но реализация этих амбициозных планов займёт годы, и в ближайшее время автоконцернам всё равно придётся закупать чипы в Азии.

