Плохая память: Tesla очень не любит отзывать автомобили, но её опять заставили!

Под давлением Национального управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) компания Tesla вынуждена была объявить массовый отзыв электромобилей Model S и Model X, у которых из-за выработки ресурса памяти в компьютере могут отказаться недоступными несколько функций, напрямую влияющих на безопасность.

Современные автомобили напичканы десятками вычислительных процессоров, а их мультимедийные системы представляют полноценный персональный компьютер. Tesla долгое время удерживала лидерство по размеру экрана компьютера на Model S и Model X и его функционалу, но, увы, компьютерное «железо» со временем устаревает и изнашивается.

Так, многие владельцы соплатформенных электромобилей Tesla Model S и Tesla Model X столкнулись со сбоями в работе мультимедийной системы: зависания, невозможность вывести на экран картинку с камеры заднего вида, настроить освещение, звуковые оповещения и включить обогрев стёкол. NHTSA получило более 12,5 тысяч жалоб от потребителей на эту тему и вынуждена была начать расследование, в результате которого была объявлена отзывная кампания.

Tesla Model S

Проблема явно глобальная, но отзыв пока объявлен только в США, где затронул 134 951 электромобиль. Все подлежащие отзыву машины произведены до 3 марта 2018 года. В этот день Tesla сменила поставщика процессора для модуля MCU (Media Control Unit), на который завязаны многие функции электромобиля. В отставку отправили устаревший Nvidia Tegra 3 с интегрированной в плату памятью Hynix 8GB eMMC, ему на смену пришёл более современный Intel Atom из семейства Apollo Lake со встроенной памятью 64GB Micron eMMC.



Так вот выяснилось, что память Hynix рассчитана всего на 3000 циклов перезаписи (у современных бюджетных SSD-дисков ресурс составляет 5000 циклов). Сочетание малого объёма памяти с высокой на неё нагрузкой (видеопоток с камеры «весит» много) привели к естественной выработке ресурса, отказу блоков памяти в перезаписи информации и всем вышеописанным последствиям — то есть «тормозам» компьютера.

Tesla Model X

До решения NHTSA компания Tesla ремонтировала сбоящие компьютеры за счёт клиентов, теперь будет ремонтировать за свой счёт, а тем, кто уже заплатил, вернёт деньги. На все попавшие под отзыв электромобили будет установлена свежая плата с процессором Intel и, будем надеяться, с более долгоиграющей памятью.



Tesla уже выпустила несколько обновлений своей операционной системы, частично решающих проблему с «тормозами», и предлагала расширить гарантию на электронику, но NHTSA всё-таки настояло на отзыве, так как неисправность, которая рано или поздно случится со всеми Tesla, оснащёнными старой памятью, приводит к ограничению обзорности, а это прямая угроза безопасности дорожного движения.

Ремонтные работы начнутся не раньше 31 марта этого года, при этом Tesla просит владельцев попавших под отзыв машин не обрывать телефон сервисной службы и терпеливо ждать приглашения. А что делать со сбоями в ожидании ремонта? Tesla рекомендует парковаться по зеркалам, крутить головой по сторонам и чистить стёкла от наледи скребком…

Tesla Model X

Осенью прошлого года Tesla под давлением властей вынуждена была объявить отзыв Model S и Model X в Китае: клиенты жаловались на поломки подвески, Tesla обвиняла их в неумении ездить, но в итоге китайские надзорные органы встали на сторону потребителей и заставили американскую компанию ремонтировать подвески за свой счёт.



На прошлой неделе Tesla Model S и Tesla Model X пережили рестайлинг и получили полностью новый салон со штурвалом вместо руля. Процессор и память, вероятно, тоже обновились, поскольку Intel Atom – это всё-таки очень дешёвое решение, плохо вяжущееся с премиальным статусом моделей Tesla.

