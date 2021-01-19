Влияние пандемии COVID-19 на авторынки в 2020 году: сравниваем цифры продаж

К третьей декаде января стало окончательно понятно, какой урон нанёс коронавирус по крупнейшим авторынкам планеты. Сегодня Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала статистику регистраций новых легковых машин в регионе (в том числе в покинувшей Евросоюз Великобритании) за 2020 год и таким образом у нас появился последний ключевой компонент для общемирового обзора.

Китай



Коронавирус, как известно, пришёл из Китая — крупнейшего авторынка планеты, но по иронии судьбы здесь влияние COVID-19 на продажи новых машин оказалось далеко не самым драматичным. Подробно статистику по китайскому рынку за 2020 год на основе данных ресурса CarSalesBase мы разобрали в отдельном материале, здесь лишь вкратце напомним, что по сравнению с 2019-м спрос на новые легковые машины в Поднебесной сократился на 6,7% до 19,7 млн единиц.

С учётом того, что в предыдущие два года китайский авторынок тоже падал, влияние коронавируса можно считать минимальным. Самая жёсткая фаза карантина в этой стране пришлась на февраль и привела к падению продаж легковушек на 81,7%, но уже в марте дилерские центры вновь заработали, а во втором полугодии рынок и вовсе перешёл в рост. Вполне возможно, что если бы не коронавирус, то в 2020 году китайский авторынок оказался бы в плюсе.





США



По данным ресурса BestSellingCarsBlog, в 2020 году на втором по величине авторынке планеты реализовано 14,59 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 14,6% меньше, чем годом ранее. В отличие от Европы власти США не стали вводить второй локдаун осенью и зимой, что уберегло авторынок от более сильного падения. Подробную информацию об американском авторынке по итогам года мы планируем дать, когда в свободном доступе появятся данные по моделям.





Европа



Объединённые данные ACEA по Евросоюзу, странам-членам Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании показывают, что в 2020 году европейский авторынок сократился на 24,3% до 11 961 182 автомобилей. Европейские власти прибегли к очень жёстким карантинным мерам весной, а сейчас Европа борется со второй волной пандемии, которой каким-то чудесным образом избежал Китай. Осенне-зимние карантинные меры не такие жёсткие, как весенние, но и они негативно повлияли на общую статистику по Европе.

На крупнейшем авторынке региона, в Германии, регистрации новых легковых автомобилей в 2020 году сократились на 19,1% до 2 917 678 единиц. Франция потеряла 25,5%, на учёт поставлено 1 650 118 автомобилей. На третьем месте Великобритания — зарегистрировано 1 631 064 автомобиля, на 29,4% меньше, чем в 2019-м. В Италии спрос сократился на 27,9% до 1 381 496 автомобилей, в Испании — на 32,3% до 851 211, в Бельгии — на 21,5% до 431 491, в Польше — на 22,9% до 428 347.

Самое большое падение спроса в регионе зафиксировано в Хорватии — на 42,8% до 36 005 автомобилей. Меньше всего пандемия повлияла на продажи в Норвегии — здесь на учёт поставлено 141 412 автомобилей, всего на 0,7% меньше, чем в 2019-м.



По производителям мы, возможно, сделаем отдельный обзор позже — данных по моделям в статистике ACEA нет. Здесь вкратце скажем, что снижение спроса в Европе зафиксировано у всех крупных компаний, но лидирует по объёму, как и прежде, VW Group: на учёт поставлено 2 696 265 машин (-21,9%), из них 1 243 062 пришлись непосредственно на марку Volkswagen. Больше всех просел Ford – на 31,7% до 608 235 автомобилей, но связано это не только с пандемией — Ford в принципе взял курс на сокращение своего присутствия в Европе.



Япония



По данным JADA (Ассоциация японский автодилеров), на фоне пандемии продажи легковых автомобилей (в том числе кей-каров) сократились на 11,5% до 4 598 615 единиц.



Индия



По данным ресурса autopunditz.com, ежемесячно отслеживающего статистику индийского рынка, в 2020 году в этой стране было продано 2 427 779 легковых автомобилей, на 17% меньше, чем в 2019-м. С января по июнь из-за карантина заводы простаивали, производители, в том числе лидер рынка Maruti Suzuki, жалуются на большие убытки по итогам года. Продажи Maruti Suzuki сократились на 18% до 1 213 660 автомобилей. Второе место у Hyundai: продано 423 642 автомобиля (-17%). Третье — у Tata, которой, несмотря на коронакризис, удалось нарастить продажи на 11% до 170 151 шт. Пятое место у корейской марки Kia, стремительно осваивающей индийский рынок вопреки пандемии: реализовано 140 505 машин — рост на 209%. Mahinda, занимающая пятую строчку местного рейтинга марок, потеряла сразу 38% и продала 136 500 автомобилей.





Бразилия





По данным Fenabrave (Федерация автодилеров Бразилии) рынок в целом в 2020 году сократился на 26,6% до 1 950 889 автомобилей. Если брать отдельно легковушки, то их продажи снизились на 28,6% до 1 615 620 шт.



Южная Корея



Властям этой страны удавалось оперативно локализовывать очаги распространения COVID-19, и во многом благодаря этому, несмотря на недели простоя заводов весной, авторынок Южной Кореи в 2020 году, по данным BestSellingCarsBlog, вырос на 5,8% до 1 874 630 единиц. Рынок при этом очень патриотичный: 1 597 655 проданных автомобилей пришлись на местные бренды — Hyundai, Kia, Genesis и агонизирующий SsangYong.



Россия



В нашей стране продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, по данным АЕБ, в 2020 году сократились на 9,1% до 1 598 825 единиц — с подробным отчётом можно ознакомиться здесь. На сокращение объёмов повлияла не столько пандемия (карантинных мер во многих регионах де-факто не было), сколько падение реальных доходов населения и застой в экономике.





Канада



Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в этой стране, по данным BestSellingCarsBlog, упали сильнее, чем в соседних США — 19,7% до 1 560 840 единиц.

Австралия



BestSellingCarsBlog утверждает, что продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране-континете в 2020 году сократились на 13,7% до 916 968 шт.



Турция



Напоследок отметим страну, где продажи во время пандемии COVID-19 резко выросли, — это Турецкая Республика. В 2020 году здесь, по данным BestSellingCarsBlog, реализовано 772 788 легковых автомобилей, что на 61,3% больше, чем в 2019-м. В Турции тоже вводились коронавирусные ограничения, но эффект низкой базы — экономического кризиса предыдущих лет — оказался сильнее, и спрос на машины рванул вверх.



В 2021 году на большинстве рынков ожидается рост продаж новых автомобилей, так как пандемию вроде бы удалось взять под контроль и начать массовую вакцинацию населения. Даже в России АЕБ ожидает увеличения рынка по итогам этого года на 2% по сравнению с 2020-м, но мы оптимизм экспертов Ассоциации европейского бизнеса не разделяем и полагаем, что продажи в лучшем случае окажутся на прежнем уровне.

