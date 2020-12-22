Компания SsangYong объявила дефолт по долгам. Конец близок?

Совет директоров южнокорейской SsangYong Motor, на 74,65% принадлежащей индийской Mahindra & Mahindra, обратился в суд Сеула для введения внешнего управления, так как компания не может платить под долгам. Вместе с тем подана заявка на реструктуризацию, которая в теории позволит сохранить SsangYong жизнь.

О бедственном положении SsangYong Motor, терпящей убытки на протяжении трёх последних лет, мы рассказывали в апреле этого года, в разгар первой волны пандемии COVID-19, которая усугубила незавидное положение корейской компании. Весной, напомним, стало известно, что Mahindra & Mahindra отклонила предложенный руководством SsangYong Motor план развития, который предполагал, что через три года компания станет прибыльной. Для реализации этого плана со стороны индийцев требовались вливания в районе 400 млн долларов, а таких денег у Mahindra & Mahindra не оказалось — она сама сильно пострадала от пандемии.

Вместо финансовой помощи Mahindra & Mahindra предложила корейцам поискать инвестиции на стороне, а летом и вовсе объявила о готовности продать свою долю в SsangYong. Заинтересованность проявила американская HAAH Automotive (та самая, что хочет продавать в США китайские машины), но, по данным The Korea Times, сделка не получила одобрения со стороны индийского правительства.

Других покупателей не нашлось, итог закономерен: SsangYong Motor к концу года оказалась не в состоянии платить по долгам. Величина долга в разных источниках указана разная, The Korea Times утверждает, что SsangYong Motor должна банкам 150 млрд вон или 135 млн долларов.

SsangYong подала заявку на участие в правительственной программе реструктуризации некредитоспособных компаний. Если суд её одобрит, то в течение трёх месяцев будет действовать мораторий на распродажу любых активов компании, продолжится её функционирование и выплата зарплат сотрудникам, будет предпринята попытка найти покупателя и определён дальнейший сценарий развития. Не исключён вариант, что никакого развития не будет, и компанию придётся ликвидировать (распродавать по частям), но будем надеяться, что желающие купить SsangYong Motor целиком по бросовой цене найдутся.



В 2009 году SsangYong Motor уже была в похожей ситуации: контрольным пакетом тогда владел китайский автоконцерн SAIC, компания наделала долгов и перешла под внешнее управление. В 2011 её купила Mahindra & Mahindra.

История SsangYong Motor началась с 1954 году с производства американских армейских внедорожников Jeep, но само имя SsangYong появилось на её машинах лишь в 1986 году после поглощения одноимённой финансовой корпорацией.

По итогам первых 11 месяцев этого года SsangYong реализовала в мире 96 825 автомобилей, на 20,8% меньше, чем за аналогичный период 2019-го, бόльшая их часть оказалась востребована на домашнем рынке — 79 439 шт. Российский рынок корейская марка окончательно покинула в 2019 году, когда дилеры продали четыре последних кроссовера.



Несмотря на финансовые сложности, SsangYong в этом году сумела обновить флагманский внедорожник Rexton и компактный кроссовер Tivoli. В ближайшее время ожидалась также премьера обновлённого пикапа Rexton Sports, но теперь непонятно, увидит ли он свет. Будем следить за развитием событий.

