Пикап SsangYong, который гораздо успешнее исходного Rexton, тоже скоро обновится: первые фото

Грузовику корейской марки подправят дизайн экстерьера, внутри же реформ, скорее всего, будет меньше. Зато еще ожидаются новое оборудование и более мощный дизель.

Пикап SsangYong Rexton Sports дебютировал в 2018-м, он создан на базе рамного внедорожника Rexton актуального поколения. В начале 2019-го к стандартному грузовику присоединился удлиненный вариант Khan с собственной радиаторной решеткой. На домашнем рынке семейство пикапов намного популярнее исходного Рекстона, более того, оно возглавляет личный рейтинг продаж марки. Впрочем, и Rexton Sports/Khan в 2020-м в «минусе». Так, в январе-ноябре в Корее реализовано 30 679 грузовиков (из этого количества на версию Khan пришлось 12 496 единиц), что на 18% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, пассажирский Rexton за одиннадцать месяцев текущего года разошелся тиражом в 10 351 экземпляр (-9%). Этой осенью внедорожник обновился (кстати, в SsangYong настаивают на смене поколений, но это все же рестайлинг), а скоро дебютирует и доработанный пикап: первые фото замаскированных прототипов выложили в блоге Bobaedream. Отметим, считается, что на снимках запечатлен именно короткий Rexton Sports.

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Как и для исходного Рекстона, для грузовика это будет уже вторая модернизация: первую оба пережили в 2019-м, однако внешне пикап тогда почти не изменился. На этот раз, судя по фото, Rexton Sports обрел новую радиаторную решетку, но, как и прежде, она отличается от решетки внедорожника. Во-первых, она не такая большая, во-вторых, даже сквозь камуфляж пробиваются горизонтальные полоски, коих нет у SsangYong Rexton-2021. Еще, скорее всего, подретушировали бамперы и оптику, плюс появились новые диски.



Габариты если и изменились, то вряд ли сильно. Длина дореформенного Rexton Sports равна 5095 мм, колесная база – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры нынешнего Khan – 5405, 3210 и 203 мм соответственно. Длина грузовой платформы короткого грузовика составляет 1300 мм, растянутого – 1610 мм.

Актуальный SsangYong Rexton Sports 1 / 3 Актуальный SsangYong Rexton Sports 2 / 3 Актуальный SsangYong Rexton Sports 3 / 3

Внутри же пикап, вероятно, повторит преобразившийся внедорожник, то есть ждем новые рулевое колесо и материалы отделки, модернизированную мультимедийную систему и виртуальную «приборку». Rexton также обзавелся адаптивным круиз-контролем – не исключено, что он достался и грузовой версии.



Турбодизель 2.2 тоже наверняка стал мощнее – 202 л.с. вместо прежних 187 л.с. (показатели для «автомата», у дореформенного пикапа с МКП мотор выдает 181 л.с., отдача обновленной версии с «механикой» пока неизвестна). А вот восьмиступенчатый «автомат», который появился у обновленного Rexton, под вопросом. Дело в том, что у пятидверного вездехода эта коробка пришла на смену мерседесовской 7АКП, но у пикапа последней и не было: Rexton Sports доступен с 6АКП от Aisin и 6МКП, Khan положена только 6АКП. Оба грузовика в «базе» имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. Привод – задний или полный.

Актуальный SsangYong Rexton Sports Khan 1 / 2 Актуальный SsangYong Rexton Sports Khan 2 / 2

Официальную премьеру обновленный пикап SsangYong, вероятно, справит в начале следующего года. Позже модернизируют и экспортную версию, она зовется Musso.



Наш рынок корейская марка покинула в 2019-м, ее возвращение пока не планируется.