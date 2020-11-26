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  • Глобальный Rexton-2021: в SsangYong настаивают на новом поколении, пока только дизель

Глобальный Rexton-2021: в SsangYong настаивают на новом поколении, пока только дизель

26.11.2020 479 0 0

Как и на родине, «мировой» рамный внедорожник заметно преобразился снаружи. Кроме того, расширен список оборудования, появился новый «автомат», а работающий на «тяжелом» топливе двигатель стал мощнее.

 

В Корее существенно модернизированный трехрядный вездеход SsangYong Rexton представили в октябре, там такую модель уже продают. В начале ноября показали облик и глобального преобразившегося SUV, а теперь марка выложила его брошюру со всеми характеристиками, плюс раскрыт интерьер. Отметим, за рубежом Rexton теряет покупателей: согласно статистике самой компании, всего в 2019-м на экспорт отправили 3536 рамных внедорожников, что на 28% меньше, чем годом ранее; по итогам января-октября ковидного 2020-го отгружено 1213 машин – на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На домашнем рынке, к слову, вездеход тоже в «минусе».

На родине марка позиционирует Rexton как «совершенно новый», вот и глобальный офис объявил о следующей генерации. И все же это рестайлинг модели, запущенной в 2017-м, хотя и довольно серьезный. Так, вездеход обзавелся огромной радиаторной решеткой с массивной хромированной окантовкой, другими светодиодными фарами и бамперами, задние фонари тоже заменили – у них теперь Т-образный рисунок, как у головной оптики Volvo.

Глобальный новый SsangYong Rexton
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Глобальный новый SsangYong Rexton
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Глобальный новый SsangYong Rexton
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Глобальный новый SsangYong Rexton
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Отличия «мирового» SUV от версии для Кореи – эмблема с крыльями (на домашнем рынке марка вернулась к старому логотипу) и «одиночные» LED-противотуманки в черном матовом пластике вместо растянутых с блестящим декором. Ну и еще за рубежом базовый вездеход имеет 17-дюймовые колеса, а за 18-дюймовые придется доплачивать, тогда как у корейской стандартной версии они идут изначально. Дорогим комплектациям и в Корее, и в остальных странах положены 20-дюймовые диски. Кроме того, у глобального Rexton пока нет варианта исполнения Black (черные решетка и диски).

Габариты модели не изменились: длина – 4850 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1825 мм, колесная база – 2865 мм. Дорожный просвет – 203 или 224 мм (в зависимости от версии).

Глобальный новый SsangYong Rexton
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Глобальный новый SsangYong Rexton
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Глобальный новый SsangYong Rexton
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Внутри «мировой» Rexton полностью повторяет корейскую версию, не считая эмблемы: тут четырехспицевое рулевое колесо (было трехспицевое) и новые материалы отделки, вдобавок внедорожнику достался нефиксируемый джойстик «автомата» вместо традиционного рычага, к тому же его разместили ближе к водителю. В «базе» по-прежнему аналоговые приборы с небольшим экранчиком между и мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, в богатых комплектациях появляются полноценная виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма (у дореформенного внедорожника аналоговые приборы и 7-дюймовый дисплей) и мультимедиа с 9-дюймовым экраном и навигатором (кстати, у дорестайлингового вездехода был тачскрин диагональю 9,2 дюйма). 

Еще одна важная обновка – адаптивный круиз-контроль. Также в списке оборудования значатся камеры кругового обзора, системы предотвращения столкновений (в том числе и при движении задним ходом), мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и безопасного выхода (предупредит собравшихся выйти седоков о приближающихся машинах).

Глобальный новый SsangYong Rexton
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Глобальный новый SsangYong Rexton
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Глобальный новый SsangYong Rexton
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Глобальный новый SsangYong Rexton
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Как и в Корее, турбодизель 2.2 модернизирован: отдача выросла со 187 до 202 л.с., мотор соответствует стандарту Euro 6d. А на смену семиступенчатому мерседесовскому «автомату» пришла восьмиступенчатая АКП, правда, производитель так и не назван. Плюс в рулевом механизме вместо гидравлического усилителя теперь электрический. Привод – задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей). В некоторых странах у прежнего SsangYong Rexton еще есть бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 225 л.с., которая работает в паре с 6МКП или 6АКП («автомат» от Aisin). Однако в глобальном релизе марки о бензиновом двигателе для обновленной модели пока ни слова. Не исключено, что его дорабатывать не стали.

Новый SsangYong Rexton для Кореи. На последнем фото — версия Black
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Новый SsangYong Rexton для Кореи. На последнем фото — версия Black
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Новый SsangYong Rexton для Кореи. На последнем фото — версия Black
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Новый SsangYong Rexton для Кореи. На последнем фото — версия Black
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За пределами корейского рынка обновленный Rexton появится в следующем году. Дореформенный дизельный внедорожник в Испании, например, стоит от 30 000 евро (около 2 703 000 рублей по текущему курсу), а в Германии такой вездеход обойдется минимум в 34 000 евро (3 064 000 рублей).

До России Rexton актуального поколения так и не добрался, хотя планы были. Но в 2019-м компания полностью свернула продажи в нашей стране, возвращаться на российский рынок она пока не собирается. Между тем сам SsangYong находится под угрозой: ранее сообщалось о том, что владеющая брендом индийская Mahindra & Mahindra намерена либо сократить свою долю, либо и вовсе избавиться от всех акций.

внедорожник авторынок новинки рестайлинг SsangYong SsangYong Rexton

 

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