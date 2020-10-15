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  • Проигравший Mohave внедорожник SsangYong Rexton преобразился внешне и, возможно, стал мощнее

Проигравший Mohave внедорожник SsangYong Rexton преобразился внешне и, возможно, стал мощнее

15.10.2020 29 0 0

Компания SsangYong распространила тизеры рестайлингового вездехода и назвала дату его премьеры. Это уже вторая модернизация за довольно непродолжительное время, но на этот раз доработки куда серьезнее.

 

Рамный внедорожник SsangYong Rexton актуального поколения дебютировал в 2017-м. Поначалу модель пользовалась неплохим спросом на родине, в Корее, но затем интерес стал угасать. В итоге, в прошлом году вездеход флагман марки слегка обновился. Та модернизация не особо помогла, 2019-й Rexton на домашнем рынке закончил в «минусе»: реализовано 12 839 единиц (-23%). В ковидном 2020-м модель продолжает «падать» — в январе-сентябре она разошлась тиражом в 8071 экземпляр, что на 10% меньше, чем годом ранее. А вот Kia Mohave, один из главных конкурентов Рекстона, после более существенных доработок сумел нарастить продажи, несмотря на COVID-19, и вырвался вперед. Результат модели Kia в Корее по итогам девяти месяцев – 15 289 штук (в четыре раза больше, чем в январе-сентябре 2019-го). Отметим, всего в прошлом году Mohave обрел на родине 9238 владельцев. Но в SsangYong не сдаются: Rexton снова модернизирован.

Марка пока распространила лишь несколько тизеров, полностью модель раскроют 4 ноября текущего года. Но этих картинок вполне достаточно, чтобы понять – Rexton сильно изменился внешне: радиаторная решетка стала больше, у нее отныне массивная хромированная окантовка, а вместо «крыльев» на ней красуется стандартная эмблема бренда для домашнего рынка; также внедорожник получил новые светодиодные фары и противотуманки, плюс заменили бамперы и задние фонари. Кстати, вместе с имиджем и эмблемой внедорожник также сменил имя на родине: теперь просто Rexton (All New на одном из тизеров в расчет не берем), тогда как дореформенная модель зовется G4 Rexton (приставка G4 означает Great 4 Revolutions, то есть «великие революции» в области дизайна, технологий, безопасности и ездовых качеств).

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Салон не показали, при этом анонсирована новая мультимедийная система «на основе искусственного интеллекта». По данным корейских СМИ, внутри еще установили нефиксируемый джойстик «автомата» (у дореформенного Rexton традиционный рычаг). Кроме того, модели прочат адаптивный круиз-контроль.

Также некоторые профильные медиа считают, что внедорожник стал мощнее: якобы отдачу турбодизеля 2.2 увеличили с нынешних 187 до 202 л.с. А кое-кто даже пишет, будто семиступенчатый мерседесовский «автомат» заменили на восьмиступенчатый (производитель не уточняется). Экспортному SsangYong Rexton помимо дизеля еще положена бензиновая «турбочетвёрка» 2.0 мощностью 225 л.с., она сочетается с 6МКП или 6АКП («автомат» от Aisin). Привод – задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей).

Дореформенный SsangYong Rexton для Кореи
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Дореформенный SsangYong Rexton для Кореи
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Дореформенный SsangYong Rexton для Кореи
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Дореформенный SsangYong Rexton для Кореи
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До России SsangYong Rexton нового поколения так и не добрался, хотя такие планы были.  Увы, в 2019-м в РФ полностью свернули продажи автомобилей корейской марки, рестарт пока не планируется.

Между тем компания также готовит к премьере свой первый электрокар, хотя будущее самого производителя под вопросом – подробнее об этом Kolesa.ru рассказывал ранее.

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