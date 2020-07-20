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  • SsangYong готовит новинку на фоне своего неопределённого будущего: первые изображения

SsangYong готовит новинку на фоне своего неопределённого будущего: первые изображения

20.07.2020 191 0 0

Корейская марка распространила эскизы электрического паркетника. В SsangYong надеются вывести модель на рынок в первой половине следующего года, хотя будущее самого производителя под вопросом.

 

В 2011 году находившуюся в предбанкротном состоянии компанию SsangYong приобрел индийский автогигант Mahindra & Mahindra. За время, проведенное под крылом Махиндры, корейская марка обновила модельный ряд, с продажами поначалу тоже все было неплохо. Однако последние несколько лет SsangYong приносит индийцам убытки. В феврале 2020-го стало известно о том, что корейцы разработали трехлетний план, реализация которого, по их мнению, смогла бы привести к прибыли. План этот требовал вливания свыше 400 миллионов долларов.

Но затем случилась пандемия коронавируса COVID-19, сама Mahindra оказалась в тяжелом положении, и в апреле индийская компания объявила об отказе вкладываться в развитие SsangYong. При этом Махиндра выделила корейцам помощь в размере 32 миллионов долларов для поддержания текущей деятельности и посоветовала искать «альтернативные источники финансирования». А в июне появилась информация о том, что Mahindra готова уменьшить свою долю в SsangYong или даже полностью ее продать (сегодня индийцам принадлежит почти 75% акций корейской фирмы). Затем корейские СМИ сообщили, что SsangYong приступила к поискам новых инвесторов, среди потенциальных покупателей называли китайские Geely и BYD, но Джили вроде бы опровергла эту информацию, а комментария от BYD не последовало. И вот на этом фоне корейская марка сегодня анонсировала новинку – не то, потому что инвестор все же найден, не то, чтобы, напротив, привлечь к себе внимание.

Итак, компания распространила пару изображений электрического кроссовера, который в SsangYong пока называют внутризаводским индексом E100. Подробности не раскрыты, в фирме лишь заявили, что это первый среднеразмерный корейский электрокросс (электрические Hyundai Kona и Kia Niro, очевидно, причислили к компактам), у него капот из алюминия, а в продажу его рассчитывают запустить в первой половине 2021 года.

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Судя по всему, перед нами «зеленая» версия паркетника SsangYong Korando нового поколения (предшественника в РФ продавали под именем Actyon), которую должны были показать еще в марте на Женевском автосалоне (выставку отменили из-за COVID-19). От «традиционной» модели внешне электрокар отличается передним бампером и отсутствием радиаторной решетки. А вот отсек для зарядки у E100 находится там же, где и лючок бензобака у обычного Korando. В салоне перемен тоже, вероятно, немного. Кстати, корейские профильные медиа ранее выяснили, что SsangYong зарегистрировал имя Korando e-Motion – видимо, под таким названием и будут выпускать электрокар.

Между тем еще в прошлом году уже британские СМИ сообщали о начинке «зеленого» SUV, правда, их данные совпали с характеристиками концепта SsangYong e-SIV, дебютировавшего в 2018-м. Как бы то ни было, E100 прочат один электродвигатель мощностью 190 л.с. и батарею ёмкостью 61,5 кВт*ч. Запас хода, по уточненным данным, составляет около 400 км (видимо, этот показатель рассчитан уже по циклу WLTP, так как ранее называли 450 км по устаревшему циклу NEDC).

Актуальный SsangYong Korando, версия для Кореи
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Актуальный SsangYong Korando, версия для Кореи
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Актуальный SsangYong Korando, версия для Кореи
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Актуальный SsangYong Korando, версия для Кореи
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Напомним, «традиционный» SsangYong Korando актуальной генерации представили в начале прошлого года. Длина этого паркетника равна 4450 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2675 мм. В Корее SUV доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 e-XGDi мощностью 170 л.с. и турбодизелем 1.6 e-XDi с отдачей в 136 л.с. Первый мотор сочетается только с шестиступенчатым «автоматом», дизелю еще положена 6МКП. Привод – передний или полный.

Российский рынок марка SsangYong фактически покинула еще два года назад. Тем интереснее, сменит ли все же компания владельца: вдруг новый хозяин примет решение вернуть бренд в РФ?

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