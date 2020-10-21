Обновлённый внедорожник SsangYong Rexton: стандартную версию показали на видео

На родине SsangYong уже принимают заказы на модернизированный рамный вездеход. Рекстон преобразился внешне, двигатель стал мощнее, еще заменили «автомат». Кроме того, появилось новое оборудование.

Рестайлинговый SsangYong Rexton раскрыли пару дней назад, однако на фирменных картинках, на которых машина показана спереди, запечатлена особая версия Black, ее же сняли в промо-ролике. А теперь марка выложила видео со стандартным вездеходом, хотя и «черный» вариант тоже засветился. В свежем ролике продвигающий модель популярный в Корее певец Lim Young Woong встретился с представителем компании, дабы узнать об основных изменениях, произошедших с внедорожником. Напомним, производитель позиционирует такой Rexton, как «совершенно новый», компания даже отказалась от приставки G4 в названии. Впрочем, на самом деле это рестайлинг, причем второй за недолгую карьеру: первую модернизацию рамный вездеход актуального поколения (выпускают с 2017-го) пережил в прошлом году.

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Рекстон обзавелся огромной радиаторной решеткой с массивной хромированной окантовкой, новыми светодиодными фарами и противотуманками, иными бамперами. Задние фонари тоже заменили, у них теперь Т-образный рисунок – как у головной оптики Volvo. Как и прежде, базовый внедорожник имеет 18-дюймовые колеса, дорогим версиям положены 20-дюймовые. От эмблемы в виде «крыльев» отказались – на домашнем рынке марка вернулась к старому логотипу. «Фишки» уже упомянутого исполнения Black – черные решетка и диски (как раз 20-дюймовые).



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Внутри – новое четырехспицевое рулевое колесо (было трехспицевое), другие материалы отделки (в версии Black используется черная замша). В «базе» по-прежнему аналоговые приборы с небольшим экранчиком между и мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином. В следующей по старшинству комплектации появляется виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма (у дореформенного «богатого» внедорожника аналоговые приборы и 7-дюймовый дисплей) и мультимедиа с 9-дюймовым экраном и навигатором (опция для самого дешевого варианта). Любопытно, что у дорестайлингового Rexton был тачскрин диагональю 9,2 дюйма. Еще обновленный вездеход получил нефиксируемый джойстик «автомата» вместо традиционного рычага, к тому же его разместили ближе к водителю.



В список оборудования SsangYong Rexton также вошли адаптивный круиз-контроль (новинка для модели), системы предотвращения столкновений (в том числе и при движении задним ходом), мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и безопасного выхода (предупредит собравшихся выйти седоков о приближающихся машинах).

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На родине внедорожник по-прежнему предлагается только с турбодизелем 2.2, при этом его отдачу увеличили со 187 до 202 л.с. А на смену семиступенчатому мерседесовскому «автомату» пришла восьмиступенчатая АКП, правда, производитель до сих пор не назван. Плюс в рулевом механизме вместо гидравлического усилителя теперь электрический. Экспортному SsangYong Rexton помимо дизеля еще положена бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 225 л.с., она работает в паре с 6МКП или 6АКП («автомат» от Aisin). Но пока неизвестно, модернизирован ли бензиновый мотор. Привод – задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей).



В Корее уже объявлены цены (от 37 000 000 вон или 2 529 000 рублей по текущему курсу), ведется прием заказов. Старт «живых» продаж намечен на 4 ноября.



Компания SsangYong когда-то собиралась привезти Rexton актуальной генерации в РФ, но, увы, внедорожник до нас так и не добрался. А в 2019-м в России и вовсе полностью свернули продажи автомобилей корейской марки, камбэк пока не планируется.