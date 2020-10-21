Обновлённый внедорожник SsangYong Rexton: стандартную версию показали на видео

Рестайлинговый SsangYong Rexton раскрыли пару дней назад, однако на фирменных картинках, на которых машина показана спереди, запечатлена особая версия Black, ее же сняли в промо-ролике. А теперь марка выложила видео со стандартным вездеходом, хотя и «черный» вариант тоже засветился. В свежем ролике продвигающий модель популярный в Корее певец Lim Young Woong встретился с представителем компании, дабы узнать об основных изменениях, произошедших с внедорожником. Напомним, производитель позиционирует такой Rexton, как «совершенно новый», компания даже отказалась от приставки G4 в названии. Впрочем, на самом деле это рестайлинг, причем второй за недолгую карьеру: первую модернизацию рамный вездеход актуального поколения (выпускают с 2017-го) пережил в прошлом году.
Рекстон обзавелся огромной радиаторной решеткой с массивной хромированной окантовкой, новыми светодиодными фарами и противотуманками, иными бамперами. Задние фонари тоже заменили, у них теперь Т-образный рисунок – как у головной оптики Volvo. Как и прежде, базовый внедорожник имеет 18-дюймовые колеса, дорогим версиям положены 20-дюймовые. От эмблемы в виде «крыльев» отказались – на домашнем рынке марка вернулась к старому логотипу. «Фишки» уже упомянутого исполнения Black – черные решетка и диски (как раз 20-дюймовые).
Внутри – новое четырехспицевое рулевое колесо (было трехспицевое), другие материалы отделки (в версии Black используется черная замша). В «базе» по-прежнему аналоговые приборы с небольшим экранчиком между и мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином. В следующей по старшинству комплектации появляется виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма (у дореформенного «богатого» внедорожника аналоговые приборы и 7-дюймовый дисплей) и мультимедиа с 9-дюймовым экраном и навигатором (опция для самого дешевого варианта). Любопытно, что у дорестайлингового Rexton был тачскрин диагональю 9,2 дюйма. Еще обновленный вездеход получил нефиксируемый джойстик «автомата» вместо традиционного рычага, к тому же его разместили ближе к водителю.
В список оборудования SsangYong Rexton также вошли адаптивный круиз-контроль (новинка для модели), системы предотвращения столкновений (в том числе и при движении задним ходом), мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и безопасного выхода (предупредит собравшихся выйти седоков о приближающихся машинах).
На родине внедорожник по-прежнему предлагается только с турбодизелем 2.2, при этом его отдачу увеличили со 187 до 202 л.с. А на смену семиступенчатому мерседесовскому «автомату» пришла восьмиступенчатая АКП, правда, производитель до сих пор не назван. Плюс в рулевом механизме вместо гидравлического усилителя теперь электрический. Экспортному SsangYong Rexton помимо дизеля еще положена бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 225 л.с., она работает в паре с 6МКП или 6АКП («автомат» от Aisin). Но пока неизвестно, модернизирован ли бензиновый мотор. Привод – задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей).
В Корее уже объявлены цены (от 37 000 000 вон или 2 529 000 рублей по текущему курсу), ведется прием заказов. Старт «живых» продаж намечен на 4 ноября.
Компания SsangYong когда-то собиралась привезти Rexton актуальной генерации в РФ, но, увы, внедорожник до нас так и не добрался. А в 2019-м в России и вовсе полностью свернули продажи автомобилей корейской марки, камбэк пока не планируется.
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