Обновлённый внедорожник SsangYong Rexton: богаче, мощнее и с другим «автоматом»

Модернизированный рамный вездеход корейской компании раскрыли раньше, чем ожидалось. Модель изменилась не только снаружи – есть и технические обновки. Кроме того, был расширен список доступного оборудования.

SsangYong переживает не лучшие времена: марка теряет покупателей как на домашнем рынке, так и за рубежом. Более того, владеющая брендом индийская компания Mahindra & Mahindra отказалась вкладываться в его развитие и готова снизить долю или вовсе продать все принадлежащие ей акции (75%) корейского автопроизводителя. И все же SsangYong продолжает выпускать новинки. Так, в начале октября в Корею после рестайлинга вернулся растянутый паркетник Tivoli, а скоро покупателям предложат преобразившийся рамный внедорожник Rexton. Напомним, тизеры вездехода опубликовали несколько дней назад, тогда же была объявлена дата, как ожидалось, премьеры – 4 ноября. Однако доработанная модель раскрылась сегодня, ну а на ноябрь намечен старт «живых» продаж.

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На родине внедорожник отныне зовется просто Rexton, без приставки G4 (означает Great 4 Revolutions, то есть «великие революции» в области дизайна, технологий, безопасности и ездовых качеств). Кстати, в компании модель позиционируют как «полностью новую» (All New), хотя на деле это лишь рестайлинг, причем второй за недолгое время – предыдущий вездеход претерпел в 2019-м (модель актуального поколения в строю с 2017-го). Но нынешняя модернизация гораздо серьезнее.



Итак, радиаторная решетка стала больше, у нее теперь массивная хромированная окантовка, а вместо «крыльев» на ней красуется стандартная эмблема бренда для домашнего рынка. Также SsangYong Rexton получил новые светодиодные фары и противотуманки, иные бамперы и задние фонари (с Т-образным рисунком, как у головной оптики Volvo). Вдобавок у модели появилась спецверсия Black – именно ее мы видим на фирменных фото, где машина запечатлена спереди, и в рекламном ролике. Особенности экстерьера этого варианта исполнения – черные решетка и 20-дюймовые диски.

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В салоне Рекстона – виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма (у дореформенного внедорожника аналоговые приборы и 7-дюймовый экран между ними), свежая версия мультимедийной системы (но тачскрин все так же диагональю 9,2 дюйма) и новое четырехспицевое рулевое колесо (было трехспицевое). Еще внедорожнику достался нефиксируемый джойстик «автомата» вместо традиционного рычага, который к тому же размещен ближе к водителю. Плюс модернизированы кресла второго ряда (угол наклона спинок — 139 градусов). Ну и «фишка» версии Black – отделка интерьера черной замшей.



В список оборудования отныне входит адаптивный круиз-контроль, также модели положены системы предотвращения столкновений (в том числе и при движении задним ходом), мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и безопасного выхода (предупредит собравшихся выйти седоков о приближающихся машинах).

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На корейском рынке Rexton по-прежнему доступен только с турбодизелем 2.2, но его отдачу увеличили со 187 до 202 л.с. А на смену семиступенчатому мерседесовскому «автомату» пришла восьмиступенчатая АКП, правда, производитель не уточняется. Кроме того, в рулевом механизме вместо гидравлического усилителя теперь электрический. Экспортному SsangYong Rexton помимо дизеля еще положена бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 225 л.с., которая сочетается с 6МКП или 6АКП («автомат» от Aisin). Так вот пока неизвестно, модернизирован ли бензиновый мотор. Привод же, как и прежде, задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей).



Цены в Корее уже объявлены, и они выросли – от 37 000 000 вон, что эквивалентно примерно 2 520 000 рублей по текущему курсу (было от 35 040 000 вон или 2 386 000 рублей).



До России SsangYong Rexton актуального поколения так и не добрался, хотя планы привезти модель в нашу страну были. Увы, в 2019-м в РФ полностью свернули продажи автомобилей корейской марки, рестарт пока не планируется.