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  • Растянутый SsangYong Tivoli вернулся в обновлённом виде: без дизеля и всё так же пять мест

Растянутый SsangYong Tivoli вернулся в обновлённом виде: без дизеля и всё так же пять мест

28.09.2020 258 0 0

Дизайн удлиненной версии Tivoli подтянули к «короткому» SUV. Но если стандартному кроссу положены два мотора на выбор, то для растянутого пока анонсирована только бензиновая «турбочетверка».

 

Паркетник SsangYong Tivoli дебютировал в 2015-м, год спустя к нему присоединился удлиненный вариант, который на родине марки носит приставку Air, а в других странах известен как XLV. Причем увеличенная длина вовсе не означает наличие третьего ряда сидений – оба кросса исключительно пятиместные. «Короткий» Tivoli обновился в 2019-м, но его брата рестайлинг тогда обошел стороной. Более того, в прошлом году растянутый SUV покинул домашний рынок, на экспорт же такой кроссовер, согласно отчету компании, не поставляют с апреля, хотя кое-где в Европе XLV пока еще присутствует (очевидно, дилеры распродают остатки). Поговаривали, что марка вовсе решила отказаться от длинной версии, однако затем в Сеть начали выкладывать шпионские фото модернизированного Tivoli Air. Теперь же сам производитель объявил о возвращении модели в Корею и распространил официальные картинки: местные дилеры уже принимают предварительные заказы, полноценные продажи стартуют 6 октября.

Обновленный SsangYong Tivoli Air
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Обновленный SsangYong Tivoli Air
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Обновленный SsangYong Tivoli Air
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Спереди посвежевший Tivoli Air почти полностью копирует стандартный кросс, разве что в бампере появилась серая вставка (у дореформенных машин морды отличались намного серьезнее). Корма у растянутого паркетника все так же своя, и она изменилась меньше, чем у короткого SUV: новым стал лишь бампер, фонари перешли с предшественника. Пока неизвестно, сделался ли такой паркетник крупнее. Длина «просто» Tivoli после рестайлинга выросла на 23 мм до 4225 мм, колесная база – прежние 2600 мм. Длина дорестайлингового SsangYong Tivoli Air/XLV составляет 4400 мм, расстояние между осями такое же, как у стандартного кросса.

Обновленный SsangYong Tivoli Air

Внутри удлиненный паркетник также повторил базовый SUV: в салоне установили виртуальную «приборку», новые мультимедийную систему и блок управления «климатом». Третий ряд так и не добавили – кросс доступен только в пятиместном исполнении. Как и прежде, минимальный объем багажника SsangYong Tivoli Air равен 720 л, со сложенными спинками задних кресел этот показатель увеличивается до 1440 л.

Обновленный SsangYong Tivoli Air

В Корее рестайлинговый растянутый кросс пока предложен только с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (163 л.с.), которая сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод вроде бы лишь передний. У «просто» Tivoli аналогичный бензиновый турбомотор еще идет в паре с 6МКП, кроме того, такой паркетник можно приобрести с турбодизелем 1.6 (136 л.с., тоже комплектуется 6МКП или 6АКП). Ну и «короткий» SsangYong Tivoli с любым мотором может быть полноприводным.

Обновленный SsangYong Tivoli Air
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Обновленный SsangYong Tivoli Air
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На данный момент нет информации о том, когда обновленный растянутый кроссовер доберется до других стран, да и доберется ли вообще. Впрочем, из России марка все равно ушла, ее возвращение на наш рынок не планируется.

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