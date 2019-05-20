SsangYong Tivoli-2020: дизайн, как у старшего Actyon, и новый турбомотор

Корейская марка рассекретила рестайлинговую версию своего бестселлера. Паркетник изменился и снаружи, и внутри, обзавелся новым бензиновым двигателем. Кроме того, у модели расширили список доступного оборудования.

Компактный кроссовер SsangYong Tivoli дебютировал под конец 2014 года. На данный момент он является самой популярной моделью марки как на домашнем рынке, так и в Европе. Однако спрос на паркетник падает: в 2018-м в Корее было реализовано 43 897 автомобилей, что на 20% меньше, чем в 2017-м, а в Старом свете продажи снизились на 13% до 8175 единиц. Подстегнуть интерес к кроссу призван рестайлинг. Пока обновлен лишь стандартный Tivoli, модернизированную удлиненную версию XLV (в Корее – Air) должны представить позже.

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Паркетник получил новые фары и радиаторную решетку, у задних фонарей поменяли рисунок. Бамперы тоже другие, а спереди появились «жабры» с противотуманками, как у старшего кросса SsangYong Korando последнего поколения (в России предшественник известен под именем Actyon). Впрочем, судя по шпионскому фото, опубликованному ранее, у базовых машин будут круглые противотуманки. Пока неизвестно, изменилась ли длина модели. У дореформенного Tivoli этот показатель равен 4202 мм (у растянутого XLV/Air – 4440 мм, размер колесной базы един для обеих версий – 2600 мм).

В салоне – новые передняя панель, мультимедийная система (тачскрин стал больше) и блок управления климатической установкой. Центральные дефлекторы обдува теперь находятся над экраном мультимедиа, а не по бокам от него. Кроме того, топовому Tivoli, как и Korando, отныне положена виртуальная «приборка».

На корейском рынке Тиволи предложат с новым бензиновым турбомотором 1.5, отдача которого пока не раскрывается. Этот двигатель пришел на смену 128-сильному «атмосфернику» 1.6. Отметим, полуторалитровая «турбочетверка» есть в гамме европейского варианта SsangYong Korando (на домашнем рынке Korando доступен только с дизелем), у старшего SUV она выдает 163 л.с.: не исключено, что именно этот мотор достался Tivoli. Также компактный кросс будет доступен корейцам с прежним 115-сильным дизелем 1.6. Коробки те же, что и у предшественника – шестиступенчатая «механика» или 6АКП от Aisin. Привод — передний или полный.

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Все характеристики станут известны в день старта продаж – на домашний рынок модель выйдет 4 июня текущего года. Между тем цены уже объявлены, местные дилеры принимают заказы: бензиновый обновленный SsangYong Tivoli обойдется минимум в 16 680 000 вон, что эквивалентно примерно 902 000 рублей по актуальному курсу; дизельный кросс стоит от 20 450 000 вон (около 1 106 000 рублей).

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В России посвежевший Tivoli можно не ждать, так как марка SsangYong фактически покинула наш рынок. С официального местного сайта бренда уже давно пропали прайс-листы, компания не проявляет никакой PR-активности, страницы в соцсетях тоже мертвы. Более того, SsangYong так и не продлила срок действия ОТТС на свои модели, а у прежних сертификатов срок закончится в октябре 2019-го.