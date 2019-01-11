Растянутый SsangYong Rexton Sports станет глобальным: у пикапа теперь два варианта задней подвески

Корейская марка готовится отправить на экспорт удлиненную версию своего грузовика. Новинка отличается от обычной модели не только габаритами.

На домашний рынок стандартный пикап Rexton Sports, построенный на базе внедорожника Rexton нового поколения, вышел в январе 2018-го. В других странах грузовик появился летом прошлого года, за пределами Кореи он зовется Musso. Неделю назад на родине SsangYong дебютировал удлиненный вариант, получивший к имени приставку Khan. Теперь же стало известно о том, что растянутую версию тоже отправят на экспорт, уже как Musso Grand.

1 / 4 SsangYong Rexton Sports Khan 2 / 4 SsangYong Rexton Sports Khan 3 / 4 SsangYong Rexton Sports Khan 4 / 4 SsangYong Rexton Sports Khan

У Rexton Sports Khan своя радиаторная решетка, с вертикальными клиньями. Длина модели выросла с 5095 до 5405 мм, а длина грузовой платформы теперь равна 1610 мм (у короткого Rexton Sports – 1300 мм). Объем отсека до верхней кромки бортов вырос с 1011 до 1262 литров. Размер колесной базы увеличился на 110 мм до 3210 мм.

Напомним, пикап SsangYong имеет рамную конструкцию и неразрезной задний мост. Как и у стандартного Rexton Sports, у Khan пружинная подвеска задних колес. Но при этом для удлиненного пикапа еще предусмотрена версия с рессорами сзади.

1 / 4 SsangYong Rexton Sports Khan 2 / 4 SsangYong Rexton Sports Khan 3 / 4 SsangYong Rexton Sports Khan 4 / 4 SsangYong Rexton Sports Khan

Турбодизель 2.2 e-XDi доработали: мощность мотора не изменилась (181 л.с.), но крутящий момент теперь равен 420 Нм (у стандартной модели – 400 Нм). Rexton Sports Khan доступен только с шестиступенчатой автоматической коробкой Aisin, хотя короткий пикап можно купить и с «механикой». Привод – задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей), за доплату предложен задний самоблокирующийся дифференциал. У экспортного Musso тот же дизель, что и у Rexton Sports, так что и у мотора Musso Grand крутящий момент, видимо, вырастет.

В список оборудования Rexton Sports Khan входят кожаный салон, подогрев всех кресел, камеры кругового обзора, система автоматического торможения, двухзонный климат-контроль. Тот же «набор» есть и у короткого пикапа.

1 / 2 SsangYong Rexton Sports Khan 2 / 2 SsangYong Rexton Sports Khan

В Корее цена удлиненной версии начинается с отметки в 28 380 000 вон, что эквивалентно примерно 1 696 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, короткий пикап стоит от 23 400 000 вон – это около 1 398 000 рублей.

Точные сроки премьеры растянутого Musso Grand пока неизвестны. Вероятно, в других странах такой пикап появится в середине этого года. Обычный SsangYong Musso в Германии, например, стоит от 23 990 евро (около 1 845 000 рублей).

1 / 3 Стандартный SsangYong Musso, он же Rexton Sports 2 / 3 Стандартный SsangYong Musso, он же Rexton Sports 3 / 3 Стандартный SsangYong Musso, он же Rexton Sports

Для российского рынка пикап SsangYong даже не анонсировали, хотя новый Rexton к нам планировали привезти. Впрочем, ОТТС на внедорожник так и не получено, есть подозрения, что марка скоро вновь покинет нашу страну, ведь продажи с нынешним модельным рядом (кроссовер Tivoli, его удлиненная версия XLV, а также дореформенный паркетник Actyon) у компании мизерные – за одиннадцать месяцев 2018-го в РФ реализован всего 121 экземпляр (более свежих данных пока нет).