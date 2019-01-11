Atlis XT: похожий на «уазик» электрический пикап со сверхбыстрой зарядкой
Молодая американская фирма Atlis Motor Vehicles представила полноразмерный электрический пикап с запасом хода до 800 км. Разработчики уверяют, что полностью зарядить батарею от фирменного терминала можно за 15 минут, а в…
Растянутый SsangYong Rexton Sports станет глобальным: у пикапа теперь два варианта задней подвески
На домашний рынок стандартный пикап Rexton Sports, построенный на базе внедорожника Rexton нового поколения, вышел в январе 2018-го. В других странах грузовик появился летом прошлого года, за пределами Кореи он зовется Musso. Неделю назад на родине SsangYong дебютировал удлиненный вариант, получивший к имени приставку Khan. Теперь же стало известно о том, что растянутую версию тоже отправят на экспорт, уже как Musso Grand.
У Rexton Sports Khan своя радиаторная решетка, с вертикальными клиньями. Длина модели выросла с 5095 до 5405 мм, а длина грузовой платформы теперь равна 1610 мм (у короткого Rexton Sports – 1300 мм). Объем отсека до верхней кромки бортов вырос с 1011 до 1262 литров. Размер колесной базы увеличился на 110 мм до 3210 мм.
Напомним, пикап SsangYong имеет рамную конструкцию и неразрезной задний мост. Как и у стандартного Rexton Sports, у Khan пружинная подвеска задних колес. Но при этом для удлиненного пикапа еще предусмотрена версия с рессорами сзади.
Турбодизель 2.2 e-XDi доработали: мощность мотора не изменилась (181 л.с.), но крутящий момент теперь равен 420 Нм (у стандартной модели – 400 Нм). Rexton Sports Khan доступен только с шестиступенчатой автоматической коробкой Aisin, хотя короткий пикап можно купить и с «механикой». Привод – задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей), за доплату предложен задний самоблокирующийся дифференциал. У экспортного Musso тот же дизель, что и у Rexton Sports, так что и у мотора Musso Grand крутящий момент, видимо, вырастет.
В список оборудования Rexton Sports Khan входят кожаный салон, подогрев всех кресел, камеры кругового обзора, система автоматического торможения, двухзонный климат-контроль. Тот же «набор» есть и у короткого пикапа.
В Корее цена удлиненной версии начинается с отметки в 28 380 000 вон, что эквивалентно примерно 1 696 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, короткий пикап стоит от 23 400 000 вон – это около 1 398 000 рублей.
Точные сроки премьеры растянутого Musso Grand пока неизвестны. Вероятно, в других странах такой пикап появится в середине этого года. Обычный SsangYong Musso в Германии, например, стоит от 23 990 евро (около 1 845 000 рублей).
Для российского рынка пикап SsangYong даже не анонсировали, хотя новый Rexton к нам планировали привезти. Впрочем, ОТТС на внедорожник так и не получено, есть подозрения, что марка скоро вновь покинет нашу страну, ведь продажи с нынешним модельным рядом (кроссовер Tivoli, его удлиненная версия XLV, а также дореформенный паркетник Actyon) у компании мизерные – за одиннадцать месяцев 2018-го в РФ реализован всего 121 экземпляр (более свежих данных пока нет).
Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?
Дорогая надежность: стоит ли покупать Toyota Land Cruiser 200 за 2,5 миллиона рублей
Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?