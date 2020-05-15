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  • Обновлённый SsangYong Tivoli: теперь с «турботройкой», но без полного привода

Обновлённый SsangYong Tivoli: теперь с «турботройкой», но без полного привода

15.05.2020 152 0 0

Корейская марка расширила моторную гамму своего компактного кросса на внешних рынках. Новый двигатель сделал модель доступнее, но такому паркетнику положены только «механика» и передний привод.

 

Кроссовер SsangYong Tivoli дебютировал под конец 2014-го, а в прошлом году он пережил рестайлинг, серьезно преобразившись как снаружи, так и внутри. Вдобавок модель полностью сменила моторную гамму – SUV получил новые бензиновую «турбочетверку» 1.5 (163 л.с., 280 Нм с 6МКП и 260 Нм с 6АКП) и четырехцилиндровый дизель 1.6 (136 л.с., 300 Нм с 6МКП и 324 Нм с 6АКП). Увы, на родине обновки не смогли сдержать падения спроса: согласно отчету компании, в 2019-м в Корее было реализовано 35 428 единиц, что на 19% меньше, чем годом ранее. Экспортные поставки тоже снизились, впрочем, рестайлинговый кросс успел добраться еще не до всех стран (в минувшем году на внешние рынки отправили 9431 автомобиль Tivoli, -36%). Подстегнуть интерес призваны более доступные версии с новым базовым мотором. Но вот что любопытно: пока такой движок появился только у паркетника, предназначенного для Европы.

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Вообще, некоторые «старосветские» подразделения SsangYong внесли новый двигатель в прайс-лист еще в начале мая, однако компания провела онлайн-презентацию лишь на днях. Итак, в Европе Tivoli теперь доступен еще и с бензиновой «турботройкой» 1.2, которая выдает 128 л.с. и 230 Нм. В релизе марки ничего не говорится о происхождении мотора. Не исключено, что этот двигатель разработан индийской компанией Mahindra, владеющей SsangYong. Кстати, «турботройка» 1.2 есть и у паркетника Mahindra XUV300, который построен на базе Tivoli, правда, она у «индийца» слабее – 110 л.с. и 200 Нм.

SsangYong Tivoli с мотором 1.2 предлагается только с шестиступенчатой «механикой», такой кросс бывает исключительно переднеприводным, тогда как для SUV со старшими двигателями можно выбрать еще «автомат» Aisin или полный привод.  

В списке оборудования паркетника с базовым мотором значатся: передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, системы автоматического экстренного торможения, предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, аудиосистема, круиз-контроль, кондиционер. Топовому Tivoli с бензиновым 1.5 и дизелем 1.6 положены светодиодная оптика, мультимедийная система с большим тачскрином, виртуальная «приборка», камера заднего вида, климат-контроль, система мониторинга «слепых» зон.

В Германии, например, SsangYong Tivoli с «турботройкой» стоит от 15 490 евро (около 1 232 000 рублей по актуальному курсу), тогда как за паркетник с «турбочетверкой» 1.5 просят минимум 16 490 евро (1 311 000 рублей). Дизельный кросс там стоит от 18 990 евро (1 511 000 рублей).

Вместо трехэтажных противотуманок могут быть и одинарные, круглые

Между тем у Tivoli еще есть удлиненная версия – в Корее она зовется Tivoli Air, а в других странах такой кросс известен как XLV. Так вот растянутый вариант до сих пор не обновился. С домашнего рынка эту модификацию вообще убрали, однако недавно на корейских дорогах поймали замаскированный Tivoli Air/XLV: судя по всему, компания скоро представит посвежевший удлиненный паркетник (но не факт, что он вернется на родину). Дореформенные кроссы SsangYong продавали и в РФ, но обновленные модели нам уже не светят – марка покинула наш рынок.

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