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  • Растянутый SsangYong Tivoli нацепил камуфляж. Корейцы недоумевают, ведь модель сняли с продаж

Растянутый SsangYong Tivoli нацепил камуфляж. Корейцы недоумевают, ведь модель сняли с продаж

07.05.2020 175 0 0

Несмотря на то, что удлиненная версия Tivoli покинула домашний рынок, в других странах такой кросс по-прежнему продают. Вероятно, и обновленную модель будут поставлять лишь на экспорт.

 

Компактный кроссовер SsangYong Tivoli стартовал в 2015-м, год спустя к нему присоединился растянутый вариант: в Корее последний назвали Tivoli Air, на других рынках он известен как XLV, причем удлиненный паркетник тоже бывает исключительно пятиместным. В 2019-м «короткий» SUV обновился, а вот его брата рестайлинг тогда обошел стороной. Более того, в прошлом году растянутый SsangYong покинул корейский рынок. Теперь же на родине марки сфотографировали замаскированный кросс, в котором, впрочем, легко угадывается Tivoli Air/XLV. Снимки выложили на местном форуме Bobaedream.

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Сами корейцы пока слабо верят в то, что удлиненный паркетник снова появится на домашнем рынке. Некоторые комментаторы даже считают, что в объектив камеры угодил тестовый мул грядущего кросса, который пока известен под внутризаводским обозначением J100. Между тем, согласно отчету SsangYong, компания все еще поставляет XLV на экспорт, пусть и в небольших количествах: в январе-марте 2020-го было отгружено 212 таких машин (в апреле – 0, но это может быть связано с пандемией коронавируса COVID-19). То есть версия о рестайлинге звучит более убедительно.

Итак, судя по фото, SsangYong XLV обрел другие передний бампер, фары и радиаторную решетку. Фонари тоже модернизировали. При этом, как и прежде, растянутый паркетник внешне отличается от стандартного Tivoli. Внутри же он должен повторить «короткий» кросс – то есть можно ждать виртуальную «приборку», новые мультимедийную систему и блок управления климатической установкой. Ну и вполне вероятно, что паркетник все же получит дополнительные два места в салоне.

Дореформенный SsangYong XLV. В Корее модель продавали под именем Tivoli Air
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Дореформенный SsangYong XLV. В Корее модель продавали под именем Tivoli Air
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Дореформенный SsangYong XLV. В Корее модель продавали под именем Tivoli Air
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Дореформенный SsangYong XLV. В Корее модель продавали под именем Tivoli Air
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Пока неизвестно, стал ли XLV крупнее. Длина дореформенного кроссовера составляет 4400 мм, у модернизированного Tivoli этот показатель равен 4225 мм. Колесная база после рестайлинга у стандартного SUV не изменилась (2600 мм), так что и у удлиненной версии она тоже, видимо, прежняя (те же 2600 мм).

Моторы обновленный XLV также, скорее всего, разделит с «коротким» паркетником: на смену «атмосфернику» 1.6 (128 л.с.) и дизелю аналогичного объема (115 л.с.) придут полуторалитровые бензиновая «турбочетверка» 1.5 (163 л.с.) и 136-сильный двигатель на «тяжелом» топливе. Коробки прежние – 6МКП или 6АКП, привод – передний или полный.

Обновленный SsangYong Tivoli
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Обновленный SsangYong Tivoli
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Обновленный SsangYong Tivoli
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Обновленный SsangYong Tivoli
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Что же касается других новых проектов SsangYong, то компания все еще надеется их реализовать, хотя владеющая ею индийская Mahindra и отказалась вкладываться в развитие марки (подробно о решении Махиндры Kolesa.ru рассказывал в апреле). Правда, одну из новинок все же «заморозили»: по данным местных СМИ, SsangYong приостановил работы над преемником минивэна Korando Turismo (он же Stavic или Rodius). Что осталось? Электрическая версия паркетника Korando и тот самый таинственный проект J100. О последнем подробностей пока нет. Корейские медиа пишут, что под индексом J100 скрывается SUV, который в гамме бренда займет нишу между Korando и Rexton. Впрочем, России новинки SsangYong все равно не светят, ведь после неудачного камбэка марка вновь покинула наш рынок — видимо, на этот раз окончательно.

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