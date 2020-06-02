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  • Гуд-бай, Америка! Zotye не смогла выйти рынок США и сдала его Chery

Гуд-бай, Америка! Zotye не смогла выйти рынок США и сдала его Chery

02.06.2020 247 0 0

В ноябре 2018 года китайская компания Zotye объявила об амбициозных планах по выходу на американский рынок, но не смогла претворить их в жизнь. На повестке куда более важная задача – выживание на родине.

 

Zotye решила на вторгнуться на американский рынок в разгар торговой войны между США и Китаем, причём планов по локализации продукции у неё не было – только импорт. Помогать в продвижении китайского бренда в США подвизался местный дистрибьютор HAAH Automotive Holdings, возглавляемый бывшим вице-президентом Mazda и Volvo Дьюком Хейлом. На первом этапе он хотел подключить к торговле дешёвыми китайскими кроссоверами 20 дилеров, а сейчас, как сообщает Automotive News со ссылкой на Дьюка Хейла, потенциальных торговых точек уже около сотни. Но машины Zotye в них не появятся.

В связи с тяжёлым положением на домашнем рынке китайская компания приняла решение отложить экспансию в США до лучших времён, но сохраняет «тёплые дружественные отношения» с HAAH Automotive Holdings. По мнению Хейла, Zotye может предпринять очередную попытку выйти на американский рынок через два-три года, после налаживания ситуации в Китае. В прошлом году продажи Zotye на домашнем рынке рухнули на 50% до 117 тысяч автомобилей, а за первый квартал этого года китайская марка продала в Китае менее четырёх тысяч машин и зафиксировала 58,3 млн долларов убытков. Убытки за прошлый год составили 840 млн долларов против 112 млн долларов прибыли в 2018-м. В общем, у компании сейчас просто нет денег на дорогостоящую сертификацию своих машин в США и их рекламное продвижение.

Что до HAAH Automotive Holdings, то с ней теперь сотрудничает компания Chery, которая хочет наладить в США сборку своих премиальных кроссоверов Exeed и продавать их под свежеиспечённой маркой Vantas, о чём Колёса.ру рассказывали в феврале.

Добавим, что в России Chery за первые четыре месяца этого года благодаря появлению новинок и агрессивной рекламной стратегии умудрилась нарастить продажи на 7% до 1925 единиц. Zotye, наоборот, стремительно теряет российский рынок: с января по апрель продано лишь 86 кроссоверов, на 89% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле стало известно о том, что российское представительство Zotye переходит на торговлю импортными, то есть китайскими машинами вместо собранных в дружественной Белоруссии.

США авторынок бизнес Zotye

 

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