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Конкурент Ford F-150 Lightning: Chevrolet запустит Silverado EV в серию не раньше 2023 года

10.12.2021 161 0 0

Презентация электрической новинки американской марки пройдёт уже скоро, 5 января 2022 года, в рамках выставки CES в Лас-Вегасе (США).

 

Бренд Chevrolet принадлежит американскому концерну General Motors. Одним из наиболее востребованных автомобилей марки на домашнем рынке остаётся полноразмерный пикап Silverado. Его производство стартовало ещё в 1998 году, за прошедшие годы грузовик несколько раз успел сменить поколение, а модель актуальной генерации появилась в 2019-ом.

На фото: актуальный пикап Chevrolet Silverado

По информации Carsalesbase, в течение кризисного прошлого года, вопреки снижению показателей бренда в целом, Silverado сумел продемонстрировать положительную динамику: модель разошлась в США тиражом в 595 184 экземпляра, что на 3,4% больше, чем годом ранее. В текущем году у модели наблюдается символический минус: за январь-сентябрь клиенты купили 414 389 пикапов (более свежих данных пока нет), что на 0,3% меньше, чем за первые три квартала прошлого года.

Одним из главных конкурентов Chevrolet Silverado является Ford F-150. Для сравнения, этот грузовик за первые девять месяцев текущего года разошёлся в Штатах тиражом в 534 831 экземпляр. Весной 2021-го Форд рассекретил новую версию своего бестселлера – «электропикап» F-150 Lightning. После того, как дилеры начали принимать заявки, стало известно об ажиотажном спросе на «зелёный» грузовик (бронирование временно приостановили после оформления около 200 тыс. предзаказов).

На фото: салон актуального пикапа Chevrolet Silverado

Chevrolet пока отстаёт. Компания анонсировала появление полностью электрической версии Silverado в апреле этого года. Новинка дебютирует в начале следующего месяца, 5 января, премьера пройдёт в рамках выставки CES в Лас-Вегасе. Однако, старта производства, а, следовательно, и продаж поклонникам модели придётся подождать. Ранее предполагалось, что «розеточный» пикап будет запущен в серию в конце 2022-го, однако теперь Automotive News со ссылкой на исполнительного вице-президента GM Дуга Паркса сообщает о том, что производство модели начнётся не раньше 2023 года.

Напомним, General Motors планирует наладить производство Chevrolet Silverado EV на заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck). Здесь же выпустят «электрички» GMC (бренд также входит в состав концерна GM) – ранее представленные пикап и внедорожник Hummer EV.

Пока что информации о полностью электрической версии Silverado немного. Первый тизер будущей новинки компания опубликовала в августе: в коротком ролике марка показала, как пикап закладывает дугу на парковке, повернув в противофазе передние и задние колёса на 24-дюймовых дисках. В октябре появилось новое видео, где мелькнула большая стеклянная крыша пикапа, а также частично интерьер. В салоне были замечены крупный горизонтальный тачскрин мультимедийной системы, пара физических «крутилок» с отделкой «под металл» под экраном, а ниже – комплект подстаканников.

Известно, что в основу Chevrolet Silverado EV ляжет модельная электромобильная платформа Ultium (на ней же базируются электрокары GMC). По предварительной информации, максимальный запас хода у пикапа на одной зарядке может составить 650 км (для сравнения, у Ford F-150 Lightning этот показатель составляет 480 км). Более подробная информация о технике «зелёного» Silverado, вероятно, будет рассекречена в ходе презентации.

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