Конкурент Ford F-150 Lightning: Chevrolet запустит Silverado EV в серию не раньше 2023 года

Бренд Chevrolet принадлежит американскому концерну General Motors. Одним из наиболее востребованных автомобилей марки на домашнем рынке остаётся полноразмерный пикап Silverado. Его производство стартовало ещё в 1998 году, за прошедшие годы грузовик несколько раз успел сменить поколение, а модель актуальной генерации появилась в 2019-ом.
По информации Carsalesbase, в течение кризисного прошлого года, вопреки снижению показателей бренда в целом, Silverado сумел продемонстрировать положительную динамику: модель разошлась в США тиражом в 595 184 экземпляра, что на 3,4% больше, чем годом ранее. В текущем году у модели наблюдается символический минус: за январь-сентябрь клиенты купили 414 389 пикапов (более свежих данных пока нет), что на 0,3% меньше, чем за первые три квартала прошлого года.
Одним из главных конкурентов Chevrolet Silverado является Ford F-150. Для сравнения, этот грузовик за первые девять месяцев текущего года разошёлся в Штатах тиражом в 534 831 экземпляр. Весной 2021-го Форд рассекретил новую версию своего бестселлера – «электропикап» F-150 Lightning. После того, как дилеры начали принимать заявки, стало известно об ажиотажном спросе на «зелёный» грузовик (бронирование временно приостановили после оформления около 200 тыс. предзаказов).
Chevrolet пока отстаёт. Компания анонсировала появление полностью электрической версии Silverado в апреле этого года. Новинка дебютирует в начале следующего месяца, 5 января, премьера пройдёт в рамках выставки CES в Лас-Вегасе. Однако, старта производства, а, следовательно, и продаж поклонникам модели придётся подождать. Ранее предполагалось, что «розеточный» пикап будет запущен в серию в конце 2022-го, однако теперь Automotive News со ссылкой на исполнительного вице-президента GM Дуга Паркса сообщает о том, что производство модели начнётся не раньше 2023 года.
Напомним, General Motors планирует наладить производство Chevrolet Silverado EV на заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck). Здесь же выпустят «электрички» GMC (бренд также входит в состав концерна GM) – ранее представленные пикап и внедорожник Hummer EV.
Пока что информации о полностью электрической версии Silverado немного. Первый тизер будущей новинки компания опубликовала в августе: в коротком ролике марка показала, как пикап закладывает дугу на парковке, повернув в противофазе передние и задние колёса на 24-дюймовых дисках. В октябре появилось новое видео, где мелькнула большая стеклянная крыша пикапа, а также частично интерьер. В салоне были замечены крупный горизонтальный тачскрин мультимедийной системы, пара физических «крутилок» с отделкой «под металл» под экраном, а ниже – комплект подстаканников.
Известно, что в основу Chevrolet Silverado EV ляжет модельная электромобильная платформа Ultium (на ней же базируются электрокары GMC). По предварительной информации, максимальный запас хода у пикапа на одной зарядке может составить 650 км (для сравнения, у Ford F-150 Lightning этот показатель составляет 480 км). Более подробная информация о технике «зелёного» Silverado, вероятно, будет рассекречена в ходе презентации.
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