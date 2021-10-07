Chevrolet дразнит новым видео: у Silverado EV будет большая стеклянная крыша

Марка Chevrolet входит в состав американского концерна General Motors. Согласно данным сайта Carsalesbase, продажи автомобилей бренда на домашнем рынке снижаются с 2016 года, при этом весьма ощутимым оказался спад в «ковидном» 2020-ом. Дилеры за прошлый год реализовали в США 1 740 882 новых автомобиля, что на 11,1% меньше, чем годом ранее. Пока что у бренда по-прежнему фиксируется «минус»: за первые три квартала 2021 года клиенты купили 1 147 515 машин, что на 5,8% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Компания наладила производство своего полноразмерного пикапа Silverado в 1998 году. За прошедшее время грузовик несколько раз сменил поколение, модель актуальной генерации появилась в 2019 году. По итогам кризисного 2020-го автомобиль сумел нарастить показатели: модель разошлась в США тиражом 595 184 экземпляра, что на 3,4% больше, чем годом ранее. В текущем году «плюс» сохраняется: за январь-июнь клиенты купили 291 322 пикапа (более свежих данных пока нет), что на 9% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Концерн GM официально анонсировал появление в линейке полностью электрической версии Silverado ещё в апреле этого года, а первый тизер будущей новинки появился лишь в августе. В том коротком ролике марка показала, как пикап закладывает дугу на парковке, повернув в противофазе передние и задние колёса на 24-дюймовых дисках.

Теперь в Chevrolet поделились новым видео: в четырёхсекундном ролике мелькнула большая стеклянная крыша пикапа. Производитель утверждает, что она обеспечивает не только лучшую видимость, но позволяет увеличить запас хода «электрогрузовика». В видео используется вид сверху, а кроме крыши ничего почти не видно: остальная часть автомобиля спрятана в тени и за эффектом размытия.

На фото: актуальный Chevrolet Silverado

Зато можно мельком взглянуть на интерьер. В салоне виден крупный горизонтально расположенный тачскрин информационно-развлекательной системы в верхней части передней панели. Под экраном находится пара физических «крутилок» с отделкой «под металл», а ниже имеется пара подстаканников. Разглядеть остальные детали пока возможности нет.



Большая часть технических подробностей будет позже. Chevrolet Silverado EV получит разработанную специально для электромобилей платформу Ultium (на такой же базируется GMC Hummer EV). По предварительным данным максимальный запас хода без подзарядки составит около 650 км. Для сравнения, у будущего конкурента – «электропикапа» Ford F-150 Lightning – этот показатель составляет всего 480 км. Эта модель пока что не представлена на рынке: недавно на заводе стартовало производство предсерийных прототипов .

General Motors наладит выпуск Chevrolet Silverado EV на заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck), здесь же с конвейера сходят GMC Hummer EV. Презентация «зелёной» новинки «Шеви» пройдёт в январе 2022 года в рамках выставки CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе (США).

