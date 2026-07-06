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  • Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась: бензин как диагноз

Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась: бензин как диагноз

06.07.2026 271 5 0
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась: бензин как диагноз

Очень не хотелось трогать тему бензина: как-то слишком хайпово. Но истерики и мнения, которые распространяются как и на очень мутных сайтах и в соцсетях, так и в довольно популярных и вполне уважаемых СМИ, меня просто выводят из себя. Складывается такое впечатление, что теперь в телевизоре иногда выступают те, кто раньше смотрел его, сидя на Канатчиковой даче. Про Интернет вообще молчу. Итак, что лично я думаю по поводу топлива?

Начнём с его качества. Само собой, всяким крикам по поводу того, что «смотрите, я залил Евро-3, и у меня всё сломалось», я не верю. Так это не работает. Основное отличие такого бензина – допустимое количество серы, которая не способна вывести мотор из строя сразу. Разумеется, если заставить турбированный малообъёмный двигатель с прямым впрыском постоянно есть такой бензин, последствия будут. Но не сразу. А моторам с распределённым впрыском вреда нет практически никакого. Хотя я всё же посоветовал бы почаще менять масло. А вот в детонацию и сразу умирающие бензонасосы из-за топлива Евро-3 не поверю никогда: это невозможно физически. Причём отмечу, что выход из строя полумёртвого бензонасоса старого автомобиля сразу после заправки абсолютно любым бензином – ситуация классическая, потому что во время заправки со дна бака может подниматься мусор, который добивает и без того уже немощный насос. Но качество бензина тут не при чём. Единственное, что однозначно попадает в зону риска при длительном (очень длительном!) применении бензина Евро-3 – это форсунки непосредственного впрыска и отчасти – те места, где в моторах с прямым впрыском традиционно накапливается сажа (впускные клапаны, камеры сгорания и прочие детали, включая клапан EGR). Но всё это не ломается сразу после заправки. Надо очень долго ездить на бензине Евро-3 и очень плохо следить за машиной, чтобы почувствовать разницу.

Второй вопрос: так ли на самом деле велик дефицит бензина? Ну, надо быть круглым идиотом или очень любящим свою работу чиновником, чтобы отрицать его дефицит вовсе или на голубом глазу уверять в том, что причина нехватки топлива – ажиотажный спрос. Местами ситуация обстоит лучше, местами – хуже, а где-то – очень плохо. Разумеется, последнее относится к новым регионам – там действительно бензина практически нет, но в остальных субъектах России всё не так плохо. Но к чему готовиться?

Не буду давать прогнозы по поводу Крыма и близких к нему территорий: там всё слишком непредсказуемо. А вот на остальной территории ситуация однозначно станет лучше. Но не скоро и не настолько, чтобы мы быстро забыли, что бензина может не хватать. НПЗ сейчас работают на пределе возможностей, логистика меняется, так что я уверен, что в ближайшие недели что-то изменится в лучшую сторону. Однако есть одно «но». Ремонтировать импортное оборудование, чтобы вернуть в строй простаивающие предприятия нефтепереработки, сейчас очень сложно и дорого. А те НПЗ, которые сейчас пашут, как папы Карло, лишены возможности уйти на плановый ремонт. Так что легко не будет, и в ближайшем будущем бензинового изобилия я не жду. Может быть, нам действительно придётся компенсировать недостаток топлива с помощью Индии, Казахстана или кого-нибудь ещё, но сами понимаете, что это временный выход. Однако забывать про него не стоит, поэтому повторю: ситуация, конечно, исправится. Но не настолько, насколько хотелось бы.

Ну и самое главное: проблемы, несомненно, есть. Но хайповать на них, наращивать аудиторию идиотскими постами в соцсетях и наводить панику – самые неблагодарные занятия. Хуже может быть только полное отрицание наличия проблемы. Впрочем, слепых у нас за руль пока не пускают.

бензин авто и общество Мнение без фильтров
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5 комментариев
06.07.2026 09:19
Иван Сергеев

Почему-то все подобные аналитики всегда принимают за аксиому тот факт, чтобы удары по НПЗ внезапно прекратятся, и заводы потихоньку будут ремонтироваться. Вы идиоты что ли? Каждый день, два – новый удар. Сегодня – Ярославский НПЗ. Из крупнейшей пятёрки относительно целый - только Омский, но и это вряд ли продлится долго - 2500 км как бы сильно меньше, чем 3000 км заявленной дальности Фламинги. Можно конечно засунуть голову в задницу и верить зомбоящику, чтобы всё наладится. Но нет, не наладится. Это только начало. Пик потребления горючего - август-сентябрь. А на календаре только начало июля.

2
06.07.2026 09:30
altersin

Поддерживаю мнение автора! Добавлю, что производство бензина Евро-3 разрешили ещё в конце 2025-го, но истерию подняли только сейчас, когда это разрешение продлили. Забавно, не правда ли?

p.s.: присматриваю себе на это смутное время антикризисный V8, рождённый в эпоху бензина евро-2

06.07.2026 10:32
Никита

Единственное, что однозначно попадает в зону риска при длительном (очень длительном!) применении бензина Евро-3 – это форсунки непосредственного впрыска и отчасти – те места, где в моторах с прямым впрыском традиционно накапливается сажа (впускные клапаны, камеры сгорания и прочие детали, включая клапан EGR). Но всё это не ломается сразу после заправки. Надо очень долго ездить на бензине Евро-3 и очень плохо следить за машиной, чтобы почувствовать разницу.

А можно подробнее для простого обывателя - длительно это сколько? Год, два? Или в тыс км? Второй вопрос - а делать то, что? Как-то промыть эти детали можно? И сколько стоит? На регулярном ТО смогут понять, что скоро нужна чистка?

Ну и самое главное - бензин нормы евро 5 в РФ будет вообще в принципе или теперь все будут гнать евро3? На заправке как-то можно узнать какой стандарт бензина они продают? На словах они будут уверять что там евро 5, а как на самом деле?

2
06.07.2026 12:27
4qwerty

Это все конечно, хорошо, но когда в 3 часах езды от МСК, в городе стоящем рядом с федеральной трассой из 8 заправок бензин уже третью неделю более-менее регулярно появляется только на двух (одна в городе. вторая собственно на федеральной трассе), и ещё на двух - раз в 2-3 дня, то как-то объективная картина мира перестает совпадать с нарративами.

/sarcasm
Хотя, конечно, нам везёт - очереди максимум часа по 3-4 и бензина временами не 20 литров дают, а 25.

2
06.07.2026 12:49
Иван Сергеев

Скоро будете вспоминать с ностальгией такие сытые времена.

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