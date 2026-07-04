Ford с привкусом сои: как Генри Форд сделал автомобиль из сельскохозяйственных культур

Автомобилестроители – те еще затейники. Время от времени отдельным энтузиастам было недостаточно традиционных металлов, пластика и стекла для изготовления деталей, и они обращали свои взоры на... пищевые продукты и их отходы, а также растения.

Самый известный пример – дерево гевея, которое много десятилетий используется в качестве источника натурального каучука для производства шин и уплотнителей. Иногда это могут быть и более экзотичные продукты: сахарный тростник и кукуруза используются некоторыми производителями для производства биополимеров для деталей отделки салона, а измельченная яичная скорлупа и томатная кожура могут выступать альтернативой техническому углероду для производства шлангов, опор и втулок.

Но самый неожиданный вариант — это использование сои и других сельскохозяйственных культур для производства пластиковых кузовных панелей. Особенно когда к «соевому автомобилю» был причастен не кто иной, как «король автомобильного конвейера» Генри Форд. Сегодня мы будем вспоминать, как великий американский промышленник дошел до сои, кукурузы, пшеницы, конопли и льна в качестве материалов для изготовления автомобильных деталей и чем закончилась эта «продуктовая» история.

Немного теории

Как известно, соя является травянистым растением семейства бобовых – одним из самых распространенных и ценных пищевых видов сельскохозяйственных культур в мире.

Соевые бобы — это богатейший источник высококачественного белка, который многие адепты этого продукта употребляют в качестве растительного заменителя мяса. В чистом виде их практически не едят, но зато используют в виде соевого творога (тофу), соевого мяса, соевого молока и соевого соуса. Продукты из сои полезны для сердечно-сосудистой системы и способствуют снижению уровня «плохого» холестерина. Но, казалось бы, при чем здесь автомобили?

Соевая лихорадка Генри Форда

Генри Форд родился в семье ирландских эмигрантов, живших на ферме в окрестностях Детройта в штате Мичиган. Именно поэтому зерновые и бобовые культуры не были для него чем-то загадочным, а сама тема сельского хозяйства не являлась будущему автопроизводителю terra ignota.

Более того, Форд уже в начале ХХ века занялся разработкой и производством тракторов Fordson, которые для фермеров и земледельцев стали практическим такой же народной техникой, как и знаменитая «жестянка Лиззи» – Ford T.

Трактор Fordson Model F (1918). Узнаёте тракториста?

Не забывая о скорости: 12 января 1904 года Генри Форд за рулем Ford 999 лично установил новый абсолютный рекорд скорости на суше — 91,37 миль в час (147,05 км/ч). Рекорд продержался всего несколько недель, чего было вполне достаточно, чтобы стать отличной рекламой для марки Ford

Форд и два его главных детища – Model T и Quadricycle

В какой-то момент он обратил свое внимание на соевые бобы, в которых увидел потенциал как в качестве альтернативы привычным продуктам питания, так и в качестве возможного материала для изготовления чего угодно, включая автомобильные детали.

Форда интересовали древесные материалы, полученные методом генной инженерии («сделать дерево легче, чем вырастить»), кукуруза как источник топлива в виде кукурузного масла или этанола и потенциальное использование хлопка. Еще в 1927 году Форд объединился с Томасом Эдисоном и Харви Сэмюэлем Файрстоуном (каждый внес по 25 000 долларов), чтобы создать Корпорацию ботанических исследований Эдисона в Форт-Майерсе, штат Флорида, для поиска местного источника каучука.

Уже в 1929 году Форд открывает в Дирборне исследовательскую лабораторию, главной задачей которой была работа над применением сои для производства пластиков.

Форд настолько верил в необычный продукт, что во времена Великой депрессии в 1934 году на Всемирной выставке «Век прогресса» (A Century of Progress) в Чикаго павильон Форда благодаря сое стал одним из самых популярных. Он построил «Индустриализированный американский амбар», а вокруг него высадил целое поле сои. Внутри павильона посетители могли наблюдать за тем, как из бобов прямо на месте добывали масло для двигателей и прессовали соевый пластик для деталей автомобилей.

Также 17 августа 1934 года состоялся знаменитый «Соевый обед»: для журналистов, фермеров и гостей было приготовлено меню, которое полностью состояло из сои. Это были соленые бобы, крекеры, пюре, хлеб и соевый кофе с бисквитами, пирогами и конфетами – разумеется, также сделанными из сои. Примечательно, что в костюме Генри также использовались соевые волокна.

Генри Форд прибыл на выставку Century of Progress

Тогда он заявил, что планирует серийно выпускать из сои рули, рукоятки рычагов, клавиши и даже шестерни, а также масло, краску, мыло, клей и топливо!

И в тридцатые годы пластмассы на основе сои действительно использовались для изготовления некоторых деталей интерьера и даже автомобильной краски.

Однако на этом Генри не останавливался и привлек известного изобретателя Джорджа Вашингтона Карвера для создания «соевого автомобиля», кузовные панели которого бы состояли из пластика, изготовленного из смеси сельскохозяйственных культур. Руководить производством должен был Юджин Тюренн Грегори из конструкторского отдела Ford. В конечном итоге Форд не был удовлетворен предложенным проектом и передал его Соевой лаборатории в Гринфилд-Виллидж, а затем Лоуэллу Э. Оверли, у которого было образование по проектированию инструментов и штампов. Ему помогал химик Роберт А. Бойер.

И в столь громком «замахе на миллион» действительно ощущалось чутье большого промышленника, который понимал, что Великая депрессия отнюдь не способствует применению дорогого листового металла. И если дерево могло быть прекрасной альтернативой этому материалу для кузовных элементов, то чем пластик хуже?

Во-вторых, во второй половине тридцатых годов все более ощутимым становилось холодное дыхание очередной мировой войны, а бесноватая активность будущего фюрера не осталась незамеченной и в Дирборне.

Становилось все более очевидно, что доступный материал для кузовных панелей в будущем может стать настоящим спасением автомобильной промышленности.

Для того, чтобы перейти от мыслей к результату, потребовались семь лет поисков и работы.

Готовый прототип под условным названием Soybean Car был представлен уже после начала Второй мировой войны. Дебют «соевого автомобиля», который также получил известность под названием Hemp Body Car, состоялся в августе 1941 года на фестивале Dearborn Days в Дирборне, штат Мичиган. В том же году он также был показан на территории Мичиганской государственной ярмарки.

Soybean Car. Справа на фото – Генри Форд

Обсуждать дизайн прототипа – занятие достаточно сомнительное, ведь в данном случае экстерьер был вторичен. Справедливости ради, стоит признать, что для самого начала сороковых годов двухобъемный кузов без выступающих крыльев выглядел весьма современно, если не сказать авангардно.

За рулем прототипа — Лоуэлл Оверли

В целом же Soybean Car смотрелся как непритязательная машина без каких-либо стилистических изысков. Фары, решетка радиатора, достаточно большие стекла, бамперы – все было, что называется, при ней. И пусть у прототипа не было нарядности серийных Ford тех лет, смотрелся опытный образец отнюдь не убого. А главное, это был первый в мире автомобиль с пластиковым кузовом.

По меркам начала сороковых годов машинка выглядела очень современно

А вот как в 1941-м выглядел типичный Ford модели V8 Deluxe Tudor Sedan, Фото: Mac's Motor City Garage, YouTube.com

Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что кузовные панели автомобиля были изготовлены из прочного материала, полученного из соевых бобов, пшеницы и кукурузы. В одной из статей утверждалось, что они были созданы по химической формуле, которая среди многих других ингредиентов включала соевые бобы, пшеницу, коноплю и лен. Однако Лоуэлл Э. Оверли, сыгравший важную роль в создании автомобиля, утверждал, что это было «соевое волокно в фенольной смоле с формальдегидом, используемым для пропитки».

По задумке Форда, использование такого материала могло не только смягчить эффект от дефицита металла во время войны, но сделать автомобиль легче, дешевле и долговечнее.

Трубчатая рама, к которой прикрепили полтора десятка пластиковых панелей толщиной всего около 6 мм, была смонтирована на шасси от Ford V8 1937 года.

Остов соевого автомобиля без наружных панелей

Ford V8 Standard Tudor Sedan (1937)

Окна сделали из плексигласа вместо традиционного стекла. В итоге снаряженная масса по сравнению с обычным автомобилем снизилась примерно на 25-30% – с привычных для такой машины 1100-1200 кг до менее 900 кг. И это должно было способствовать не только улучшению динамики, но и топливной экономичности.

Кузов привлекал внимание большими пластиковыми стеклами

При этом сам Форд утверждал, что такие панели будут в десять раз прочнее, чем обычные. Еще одна инновация – зерновой этанол в качестве топлива вместо традиционного бензина.

По сути, несмотря на акцент на сельскохозяйственных культурах, Форд вместе с остальными энтузиастами изобретал материал, который по своим свойствам был очень похож на послевоенный Duroplast, применявшийся для изготовления панелей знаменитой восточнонемецкой малолитражки Trabant.

Крыша, крышка багажника, капот, крылья и двери Trabant 601 были изготовлены из дюропласта — твердого пластика, изготовленного из переработанных хлопковых отходов из СССР и фенольных смол восточногерманской красильной промышленности 1 / 4 Крыша, крышка багажника, капот, крылья и двери Trabant 601 были изготовлены из дюропласта — твердого пластика, изготовленного из переработанных хлопковых отходов из СССР и фенольных смол восточногерманской красильной промышленности 2 / 4 Крыша, крышка багажника, капот, крылья и двери Trabant 601 были изготовлены из дюропласта — твердого пластика, изготовленного из переработанных хлопковых отходов из СССР и фенольных смол восточногерманской красильной промышленности 3 / 4 Крыша, крышка багажника, капот, крылья и двери Trabant 601 были изготовлены из дюропласта — твердого пластика, изготовленного из переработанных хлопковых отходов из СССР и фенольных смол восточногерманской красильной промышленности 4 / 4

Чтобы продемонстрировать прочность перспективного материала, Генри Форд несколько раз бил топором по крышке багажника, не оставляя видимых повреждений. Правда, деталь был установлена не на соевый прототип, а на личный автомобиль Форда, а на острие «орудия» была смонтирована резиновая накладка. Тем не менее демонстрация выглядела достаточно убедительно, поскольку инструмент отскакивал с большой силой.

Форд лично демонстрирует прочность крышки багажника, изготовленной из биопластика. Стоп-кадр из фильма 1941 года, Фото: Car Prototype, YouTube.com

О необычном проекте писали в Popular Science, Modern Mechanix и других изданиях. Реакция прессы, как и обывателей, была неоднозначной: для кого-то он был символом возможного начала новой автомобильной эры, а для других это было всего лишь чудачество автопромышленника.

Увы, перспективный проект развития не получил: из-за начала Второй мировой войны с несколькими театрами боевых действий на разных континентах производство автомобилей в США значительно сократилось, а Форду стало не до соевых изысканий.

Не будем забывать о том, что после нападения на Перл-Харбор США официально вступили во Вторую мировую войну. Производство было переведено на нужды армии, то есть выпуск грузовиков, авиационных двигателей и других военных комплектующих.

Несмотря на то, что в 1942 году технические решения Soybean Car были запатентованы, к концу войны идея была предана забвению, а сам прототип, по словам Лоуэлла Оверли, был уничтожен Э. Т. Грегори. В любом случае за годы войны его след затерялся, и он, к сожалению, был разобран на детали либо просто утилизирован.

Патент на пластиковый автомобильный каркас № 2 269 452 (13 января 1942 г.), Фото: U.S. Patent Office, Wikipedia.org 1 / 2 Патент на пластиковый автомобильный каркас № 2 269 452 (13 января 1942 г.), Фото: U.S. Patent Office, Wikipedia.org 2 / 2

Другие источники утверждают, что Форд вложил миллионы долларов в исследования по разработке пластикового автомобиля, но безрезультатно. Он заявлял, что «вырастит автомобили из земли», однако этого так и не случилось, хотя у него было более 12 000 акров (4900 га) соевых полей для экспериментов.

Возможно, причина была и в том, что сам Форд в том десятилетии был уже, мягко говоря, совсем немолод и умер в 1947 году в возрасте 83 лет, предварительно передав пост президента компании своему внуку Генри II Форду в 1945-м.

Генри Форд и его супруга Клара Джейн Форд (в девичестве Брайант) сидят в первом автомобиле Форда Ford Quadricycle. Гринфилд-Виллидж, 1946 год 1 / 2 Генри Форд и его супруга Клара Джейн Форд (в девичестве Брайант) сидят в первом автомобиле Форда Ford Quadricycle. Гринфилд-Виллидж, 1946 год 2 / 2

Так соевый автомобиль навсегда остался задумкой великого Генри, которая так и не имела серийного воплощения. Однако уже в новом веке компания Ford вернулась к идее использования растительных компонентов и пищевых отходов. Сегодня из биопластика на основе кофейной шелухи (отходы McDonald’s) делают корпуса фар. Ford Bronco Sport стал первой моделью, где крепежные зажимы жгутов сделаны полностью из океанического пластикового мусора. Защитные декоративные кожухи моторов Ford содержат до 30% нейлона из переработанных ковров или биопластик из томатной кожуры.

Так что почти столетие спустя старина Форд мог бы гордиться историческим наследием – его идеи не просто сохранили актуальность, но и нашли отражение в современных автомобилях, которые носят его фамилию.