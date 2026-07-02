Гибридные авто ×
  • Универсал Subaru Levorg Layback с другими дизайном и начинкой: продажи начались

Универсал Subaru Levorg Layback с другими дизайном и начинкой: продажи начались

02.07.2026 74 0 0
Универсал Subaru Levorg Layback с другими дизайном и начинкой: продажи начались

Компания Subaru вывела на домашний рынок гибридную версию кросс-универсала Levorg Layback. Новинка предложена в двух вариантах исполнения, вдобавок предусмотрено несколько опциональных дизайн-пакетов.

Модернизированные чисто бензиновые универсал Subaru Levorg и его «внедорожная» версия Levorg Layback с собственным обликом были представлены в Японии в начале июня. Тогда же марка анонсировала гибридную модификацию S:HEV для «кроссовера». «Традиционные» машины поступили в продажу сразу после презентации. А теперь к заказу стал доступен и бензоэлектрический Levorg Layback S:HEV.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Силовая установка у гибридного универсала такая же, как у аналогичных исполнений Subaru Crosstrek и Subaru Forester. Она состоит из бензинового атмосферника 2.5 (160 л.с.), стартер-генератора, тягового электромотора (120 л.с.) и скромной батареи на 1,1 кВт*ч. Все версии Levorg по умолчанию имеют полный привод. В Subaru еще заявили о том, что гибриду перенастроили подвеску и рулевое управление.

Subaru Levorg Layback S:HEV тоже получил оригинальную внешность. У гибридной пятидверки новые радиаторная решетка, фары и передний бампер, а с капота убрали воздухозаборник. Новинка доступна в двух комплектациях – Premium Black EX и Premium EX. Первая (она же базовая), как несложно догадаться, отличается черным декором. За доплату еще предусмотрено несколько дизайн-пакетов, с ними можно поменять обвес или решетку. Внутри же все машины семейства Levorg в целом повторяют друг друга.

Длина гибрида равна 4735 мм против 4770 мм у «традиционного» Subaru Levorg Layback, высота уменьшена на 20 мм до 1550 мм. Колесную базу, наоборот, растянули на 5 мм – теперь 2675 мм. Дорожный просвет стал меньше – 180 мм вместо 200 мм у «кроссовера» только с ДВС. Объем багажника не изменился – 429 литров (с учетом «подполья»).

Гибридный Subaru Levorg Layback с опциональными дизайн-пакетами
Гибридный Subaru Levorg Layback с опциональными дизайн-пакетами
1 / 4
Гибридный Subaru Levorg Layback с опциональными дизайн-пакетами
Гибридный Subaru Levorg Layback с опциональными дизайн-пакетами
2 / 4
Гибридный Subaru Levorg Layback с опциональными дизайн-пакетами
Гибридный Subaru Levorg Layback с опциональными дизайн-пакетами
3 / 4
Гибридный Subaru Levorg Layback с опциональными дизайн-пакетами
Гибридный Subaru Levorg Layback с опциональными дизайн-пакетами
4 / 4

В список стандартного оборудования Subaru Levorg Layback S:HEV входят: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, обивка из кожи Nappa, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 11,6 дюйма, подогрев руля и кресел. Разумеется, есть и комплекс водительских ассистентов EyeSight. Топ-версия – это еще аудиосистема Harman Kardon (опция для базового гибрида). В качестве опции можно заказать дополнительную розетку в багажник.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Гибридный полноприводный универсал Subaru Levorg Layback S:HEV оценили в 4 246 000 – 4 521 000 йен, что эквивалентно примерно 2,04 млн – 2,17 млн рублей по текущему курсу. Посвежевшие «традиционные» Subaru Levorg и Levorg Layback с бензиновым турбомотором 1.8 (177 л.с.) стоят от 3 630 000 и от 4 059 000 йен соответственно (1,75 млн и 1,95 млн рублей).

универсал Япония авторынок новинки гибридные авто Subaru Subaru Levorg
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Позвони мне, позвони: автовладельцы рискуют потерять возможность заводить машины со смартфона Новые ограничения для SIM-карт в России могут сделать в ряде случаев невозможным удаленный контроль и управление собственным автомобилем с установленной современной GSM-автосигнализацией. По... 584 0 1 02.07.2026
Статьи / Производство Новые русские: как производят автомобили на новой площадке холдинга «АГР» в Шушарах Не так давно нам удалось побывать на производстве холдинга «АГР» в Калужской области, в Грабцево. По большому счёту, новая площадка в Шушарах очень похожа на то, что мы уже видели: полный ц... 1366 0 2 01.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Право на право: риск вождения или запрета праворульных машин РИА Новости на днях обрадовало известием: в России решили оценить, насколько опасна эксплуатация праворульных автомобилей. Что ж, не в первый раз всю правую от Урала половину страны трясёт о... 967 6 0 29.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 43095 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43046 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 13565 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
6 Право на право: риск вождения или запрета праворульных машин
3 Седан Hyundai Elantra кардинально сменил имидж в новом поколении
3 Новый внедорожник Audi: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings