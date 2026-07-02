Позвони мне, позвони: автовладельцы рискуют потерять возможность заводить машины со смартфона

Новые ограничения для SIM-карт в России могут сделать в ряде случаев невозможным удаленный контроль и управление собственным автомобилем с установленной современной GSM-автосигнализацией. Почему это может произойти и что делать, разберемся в нашей публикации.

Власти готовят новые ограничения для сим-карт, сообщает «Коммерсантъ». M2M-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять SMS-сообщения в целях защиты граждан от мошенников. Утверждается, что такие «симки» злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны.

M2M расшифровывается как «Machine-to-Machine». Проще говоря, это сим-карты для разного рода умных устройств, передающих данные. Эти карты вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения, шлагбаумы, системы «умный дом» и другие похожие устройства. Например, в современные GSM/GPS-автосигнализации. Казалось бы, а зачем через них звонить? Но не так все просто!

В современных GSM-автосигнализациях, управляемых с помощью мобильного приложения на смартфоне, используется два варианта связи владельца с машиной (без учета радиоканала брелока, который не является по-настоящему дальнобойным).

Фото: nensuria, freepik.com

Первый – через канал мобильного интернета и интерфейс мобильного приложения. Самый удобный вариант, но этот канал не работает, если мобильный интернет выключают или глушат. А подобное случается в последнее время повсеместно и регулярно.

Второй – как раз по каналу обычной голосовой связи, вполне успешно работающему при ограничениях мобильного интернета. То есть, можно позвонить на номер машины (с любого телефона, включая городской) и нажатием определенной комбинации кнопок на телефоне отправить команду запустить двигатель, снять с охраны или выполнить другое доступное действие. Список этих команд есть как в бумажной инструкции к сигнализации, так и в мобильном приложении. Кстати, и голосовая связь в чистом виде тоже используется: в случае тревоги сигнализация совершает звонок на телефон владельца, оповещая о нарушенных рубежах охраны и сработавших датчиках, а со встроенного в блок многих сигнализаций микрофона можно прослушать ситуацию в салоне, чтобы понять, не находится ли внутри злоумышленник, копающийся в проводах.

Фото: Евгений Балабас

Этот второй канал «кнопочных команд» и голосовой связи в последние год-полтора бесконечных перебоев с мобильным интернетом многими автовладельцами был плотно освоен, тогда как ранее даже не все знали об этой возможности собственной сигнализации.

Что же произойдет, если M2M-сим-картам отключат возможность передавать голосовую информацию и отправлять SMS-сообщения? В случае устойчивого мобильного интернета – ничего: пользователь даже не заметит изменений. Но когда он будет временно отключен, позвонить на сигнализацию своей машины и, к примеру, завести двигатель для зимнего прогрева и включить лобовое стекло для размораживания или активировать кондиционер для летнего проветривания вы уже не сможете. И машина вам не сможет дозвониться, если происходит попытка угона или вскрытия. И это абсолютно реальный прогноз, который радикально снижает удобство пользования автомобилем, стаскивая нас на «средневеково-жигулевский» уровень.

Впрочем, производители автосигнализаций, в ассортименте которых модели с GSM-управлением уже преобладают над простенькими чисто «брелочными» моделями, призывают не паниковать раньше времени.

На данный момент говорить о каких-либо последствиях для пользователей преждевременно, поскольку окончательные параметры регулирования не определены и соответствующие решения государством еще принимаются. Что касается голосовых вызовов и SMS — такие возможности действительно используются в ряде сценариев, как один из каналов взаимодействия с автомобилем и информирования владельца. Архитектура многих охранно-телематических комплексов изначально строится на использовании нескольких взаимодополняющих каналов связи. Мобильное приложение, брелок охранного комплекса, голосовые вызовы и SMS дополняют друг друга, обеспечивая удобство управления охранными и сервисными функциями автомобиля и получения уведомлений. Мобильные приложения и сервисы мониторинга транспорта StarLine включены Министерством цифрового развития РФ в перечень ресурсов, доступ к которым сохраняется при ограничениях связи. Это означает, что даже при временных ограничениях мобильного интернета наши пользователи сохраняют доступ к ключевым функциям контроля автомобиля, мониторинга его состояния и управления сервисами. Наша компания участвует в обсуждении инициатив и работает в постоянном диалоге с операторами связи и регулятором. Мы видим конструктивный подход к поиску решений, учитывающих интересы всех участников рынка. Николай Страхов руководитель группы StarLine по работе с операторами связи

О «белом списке» говорит и специалист компании «Пандора», которого мы тоже попросили прокомментировать ситуацию:

Законодательство в сфере связи в последнее время меняется очень стремительно, и скорость внедрения подобных инициатив настораживает. Мы обсуждаем эту инициативу с операторами связи. Для наших пользователей в рамках телеметрических систем "Пандора" это, безусловно, может повлиять на часть пользовательского функционала. Никакой конкретики выдать пока не можем, будем вырабатывать решение вместе с нашими партнерами как основными поставщиками сим-карт. Что касается "белых списков", то мы прилагаем максимум усилий по обеспечению работоспособности наших GSM-систем в условиях блокировок.

Хорошо, коли так. А ежели нет? Даже «белый список», как известно пользователям Интернета из практики, вещь не самая стабильная. Сайты из списка в случае ограничений могут и тормозить, и вообще не открываться. Да и не все производители автосигнализаций в этом «белом списке» окажутся, и что делать тем водителям, которые выбрали иные бренды охранных систем? Как ни крути, а потенциальная проблема налицо.

В этой ситуации видится типичная для наших реалий попытка действовать не самым логичным путем. Если спам-обзвоны с таких карт – это все же реальность, а не предположение чиновников «на всякий случай», то, безусловно, что-то нужно предпринимать. Однако решение давным-давно существует: любой сотовый оператор имеет техническую возможности видеть, в каком устройстве работает любая зарегистрированная в его сети SIM-карта. И, соответственно, легко отличает на программном уровне смартфон от шлагбаума, а планшет от кассового аппарата. И никто не мешает руководству сотовых операторов дать команду своим программистам написать некий софт, который будет засекать голосовой и СМС-трафик, идущий от сим-карты, установленной не в смартфоне или планшете, а в пылесосе или счетчике газа. И автоматически этот трафик ограничивать или отключать. Непонятно, почему это не было сделано давным-давно.

Вернее, понятно, конечно же. Количество M2M-сим-карт в России оценивается примерно в 60 миллионов штук — в одну пятую от общего количества. Это огромный массив генерации оплаченных услуг – трафика, звонков и SMS. Сотовые операторы до последнего будут делать непричастный цвет лица и с удовольствием обслуживать таких абонентов, даже если видят, что какой-то «шлагбаум» каждый день звонит голосом на сотни новых номеров.