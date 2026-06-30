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Новый Hyundai Ioniq 3: теперь и стандартная версия

30.06.2026 135 1 0
Новый Hyundai Ioniq 3: теперь и стандартная версия

Компания Hyundai готовится вывести на рынок электрохэтч Ioniq 3. Основным ареалом обитания станет Европа, там модель будет доступна с передним приводом и с двумя вариантами батареи.

Мировая премьера адресованного прежде всего Старому Свету электрического хэтчбека Hyundai Ioniq 3 состоялась еще в апреле. Но тогда марка продемонстрировала лишь «оспортивленную» версию N Line. Теперь же европейское подразделение Hyundai опубликовало официальные снимки стандартной пятидверки. Напомним также, что Ioniq 3 является серийным воплощением прошлогоднего концепта Hyundai Concept Three.

Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
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Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
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Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
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Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
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Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
Оспортивленный Hyundai Ioniq 3 N Line
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Внешне от исполнения N Line обычный электрохэтч отличается более спокойными бамперами. Кроме того, у «просто» Ioniq 3 спереди – гладкая панель в цвет кузова, тогда как «спортсмен» имеет черную вставку. Спойлер на багажной двери оставили, но он скромнее, чем у Ioniq 3 N Line. Для стандартного хэтчбека предусмотрены 16-, 17- или 18-дюймовые диски. Версии «под спорт» положены 19-дюймовые колеса.

Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
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Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
2 / 7
Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
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Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
4 / 7
Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
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Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
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Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
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В салоне – серые пластик и обивка сидений вместо черных у N Line. Вне зависимости от модификации внутри установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, причем первый, узкий дисплей придвинут почти вплотную к лобовому стеклу. К слову, аналогичным образом оформлен интерьер свежих седанов Hyundai Grandeur и Hyundai Elantra. Мультимедиа – нового поколения, это Pleos Connect с ассистентом на базе искусственного интеллекта. Центральный планшет в Ioniq 3 может быть диагональю 12,9 или 14,6 дюйма.

Стандартный Hyundai Ioniq 3

В основе хэтчбека лежит модульная платформа E-GMP, знакомая по другим «электричкам» Hyundai-Kia. Пятидверка имеет 400-вольтовую электрическую архитектуру. Длина стандартного Hyundai Ioniq 3 равна 4155 мм против 4170 мм у версии N Line. Остальные габариты совпадают. Ширина – 1800 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 2680 мм.

Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
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Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
2 / 6
Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
3 / 6
Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
4 / 6
Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
5 / 6
Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
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Европейцам Hyundai Ioniq 3 будет доступен с расположенным на передней оси электромотором мощностью 135 или 147 л.с. Максимальный крутящий момент в обоих случаях равен 250 Нм. Хэтчбек комплектуется батареей емкостью 42,2 или 61 кВт*ч. Прогнозируемый запас хода – 344 или 496 км по циклу WLTP.

Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
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Стандартный Hyundai Ioniq 3
Стандартный Hyundai Ioniq 3
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Производство Hyundai Ioniq 3 для Европы наладят в Турции. Электрохэтч поступит в продажу до конца года, цены еще не объявлены.

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1 комментарий
30.06.2026 19:33
Станислав

Заварить это дебильное третье окошко и будет норм

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